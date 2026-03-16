तेहरान में भारतीय दूतावास ने जारी की चेतावनी; बिना बताए बॉर्डर पार करने वालों पर मंडरा रहा है खतरा

ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है. दूतावास ने साफ कहा है कि कोई भी भारतीय नागरिक बिना पहले दूतावास से संपर्क किए या स्पष्ट अनुमति लिए ईरान की किसी भी जमीनी सीमा को पार करने की कोशिश न करे. यह चेतावनी इसलिए जारी की गई है ताकि यात्रियों को यात्रा के दौरान इमिग्रेशन या अन्य प्रशासनिक समस्याओं का सामना न करना पड़े. अधिकारियों का कहना है कि बिना समन्वय के सीमा पार करने की कोशिश करने वाले लोगों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

बिना जानकारी सीमा पार करने पर क्या परेशानी हो सकती है?

दूतावास के अनुसार अगर कोई भारतीय नागरिक अपने स्तर पर जमीनी रास्ते से ईरान छोड़ने की कोशिश करता है, तो उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इनमें जरूरी दस्तावेजों की जांच, पड़ोसी देशों में प्रवेश की अनुमति, और सीमा चौकियों पर लगाए गए प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं. ऐसे मामलों में यात्रियों को लॉजिस्टिक और इमिग्रेशन से जुड़ी बड़ी समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती हैं. इसलिए दूतावास ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना आधिकारिक समन्वय के सीमा की ओर बढ़ना जोखिम भरा साबित हो सकता है.

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दूतावास क्यों नहीं कर पाएगा मदद?

दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई भारतीय नागरिक बिना जानकारी दिए जमीनी रास्ते से ईरान छोड़ देता है, तो बाद में समस्या होने पर दूतावास उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं होगा. इसका मतलब है कि अगर सीमा पार करने के बाद किसी तरह की परेशानी आती है, तो भारतीय अधिकारियों के लिए तुरंत सहायता प्रदान करना मुश्किल हो सकता है. इसी वजह से भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा की कोई भी योजना बनाने से पहले दूतावास से संपर्क करें.

भारतीय नागरिकों को क्या सलाह दी गई है?

भारतीय दूतावास ने कहा है कि वह ईरान में रहने वाले भारतीय समुदाय के संपर्क में लगातार बना हुआ है और जरूरत पड़ने पर समन्वित व्यवस्था भी की जा रही है. नागरिकों से कहा गया है कि वे दूतावास के आधिकारिक चैनलों के जरिए जुड़े रहें और समय-समय पर जारी होने वाली जानकारी पर नजर रखें. इससे उन्हें यात्रा से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं की सही जानकारी मिल सकेगी. दूतावास ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे बिना योजना के सीमा पार करने की कोशिश न करें और किसी भी यात्रा से पहले मिशन से संपर्क जरूर करें.