पूरी तरह वेजिटेरियन है भारत की ये 3 ट्रैवल डेस्टिनेशन, Veg-Lover के लिए बन रहा पहली पसंद

Vegetarian Travel Destinations: भारत में शाकाहारी लोगों की एक बड़ी जनसंख्या है. ऐसे में भारत को शाकाहारी लोगों के लिए बेस्ट माना जाता है. यहां के कई शहर और कस्बे ऐसे हैं, जहां मांस-मछली या अंडे आसानी से नहीं मिलते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में कुछ ऐसे प्रसिद्ध ट्रैवल डेस्टिनेशन भी हैं, जहां कानूनी तौर पर मांस, मछली और अंडे पूरी तरह बैन है? इन जगहों पर केवल वेजीटेरियन खाना ही पकाया, बेचा और खाया जाता है. इस खबर में हम आपको भारत के उन जगहों के बारे में ही बताएंगे.

पालिताना

गुजरात का पालिताना शहर उन शहरों में से एक है, जहां पूरी तरह से मांस-मछली बैन है. ये शहर जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थस्थल है. वहीं 2014 में यहां कानूनी रूप से मांस, मंछली और अंडे की ब्रिकी और सेवन को पूरी तरह से रोक दिया गया था. घरों, होटलों, रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड तक भी ये नियम लागू कर दिया गए. इस शहर में आए यात्रियों को पारंपरिक गुजराती और जैन शाकाहारी भोजन मिलता है.

हरिद्वार\ऋषिकेश

उत्तराखंड के हरिद्वार\ऋषिकेश भी उन शाकाहारी शहरों में से एक हैं. इसको आधिकारिक रूप से शाकाहारी शहर घोषित कर दिया गया है. यहां मांस, मछली और अंडे बेचना या परोसना पूरी तरह माना है. ये नियम सभी होटल, कैफे और ढाबों पर लागू किया जाता है. यहां तरह-तरह के शाकाहारी खाने मिलते हैं. साथ ही विदेशी खाने भी शाकाहारी रूप में आसानी से मिल जाते हैं. यहीं खाना यात्रियों को काफी पसंद आता है.

पुष्कर राजस्थान

पु्ष्कर अपने धार्मिक महत्व और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. ऐसे में यहां भी मांस और अंडी की बिक्री पूरी तरह बैन है यहां के रेस्टोरेंट, गेस्टहाउस और स्ट्रीट फूड पूरी तरह शाकाहारी हैं. वहीं शहर से बाहर नॉन-वेजमिल सकता है. लेकिन पुष्कर के अंदर केवल शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलता है.

