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पत्थरों में कैद हैं अमर प्रेम की कहानियां! इन ऐतिहासिक किलों को देखने आज भी खिंचे चले आते हैं लोग; बेहद दिलचस्प है इतिहास

Indian Forts With Love Stories: भारत के किले सिर्फ राजा-महाराजाओं की लड़ाइयों और शाही इतिहास के लिए मशहूर नहीं हैं, बल्कि इनकी दीवारों में कई ऐसी प्रेम कहानियां भी छिपी हैं, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं. अगर आपको घूमने के साथ इतिहास और रोमांस दोनों पसंद हैं, तो देश के ये किले किसी खूबसूरत कहानी की किताब जैसे लगेंगे.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 26, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:44 PM IST
पत्थरों में कैद हैं अमर प्रेम की कहानियां! इन ऐतिहासिक किलों को देखने आज भी खिंचे चले आते हैं लोग; बेहद दिलचस्प है इतिहास
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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