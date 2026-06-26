/पत्थरों में कैद हैं अमर प्रेम की कहानियां! इन ऐतिहासिक किलों को देखने आज भी खिंचे चले आते हैं लोग; बेहद दिलचस्प है इतिहास

उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित आगरा किला मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण है. लाल पत्थरों से बना यह किला अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. आमतौर पर प्रेम की बात होती है तो लोग सबसे पहले ताजमहल को याद करते हैं, लेकिन आगरा किला भी शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है. कहा जाता है कि जब शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर दिया था, तब उनके जीवन के आखिरी साल इसी किले में बीते. इस दौरान शाहजहां यमुना के पार बने ताजमहल को देखते थे, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था. कहा जाता है कि अपने आखिरी समय तक शाहजहां के दिल में मुमताज के लिए वही प्यार बना रहा. यही वजह है कि आगरा किला सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक अधूरी सी प्रेम कहानी का भी हिस्सा माना जाता है.