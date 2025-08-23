Indian Passport: भारत सिर्फ नीला नहीं; सफेद, लाल और नारंगी पासपोर्ट भी करता है जारी, जानें क्या है अंतर?

Indian Passport: क्या आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं या पासपोर्ट बनाने का सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि किस के लिए भारत सरकार की ओर से किस रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है. भारतीय सरकार की ओर से नीले के अलावा सफेद, लाल या मैरून, नारंगी कलर के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं. इसका उद्देश्य यात्रा के प्रकार या यात्रा को दर्शाता है. हर रंग की अपनी एक खासियत है. आइए जानते हैं कि नीले पासपोर्ट, सफेद पासपोर्ट, लाल पासपोर्ट और नारंगी पासपोर्ट का क्या मतलब है और किन्हें दिया जाता है.

नीला पासपोर्ट

भारत सरकार के अनुसार आधिकारिक तौर पर नीला पासपोर्ट, एक साधारण पासपोर्ट है. इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसे व्यक्तिगत, एजुकेशन, बिजनेस या हॉलिडे ट्रैवल के लिए विदेश यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अब भारतीय पासपोर्ट, ई-पासपोर्ट के रूप में उपलब्ध है जिससे यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सफेद पासपोर्ट

भारतीय विदेशी सेवा के उच्च रैंकिंग अधिकारियों, राजनयिकों और सदस्यों को भारत सरकार की ओर से सफेद पासपोर्ट जारी किया जाता है. इस रंग के पासपोर्ट से प्राधिकरण और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाया जाता है. इस रंग का पासपोर्ट देश के राजदूतों को दिया जाता है जो उनके राजनयिक मिशन के महत्व के तौर पर वाहक की भूमिका को दर्शाता है. सरल भाषा में कहें तो सरकारी अधिकारियों के लिए सफेद पासपोर्ट होता है.

लाल पासपोर्ट

लाल या मैरून पासपोर्ट राजनयिकों के लिए होता है. वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को लाल रंग का पासपोर्ट दिया जाता है. इस रंग के पासपोर्ट धारक के लिए वीजा प्रक्रिया तेजी से होती है और कई देश ऐसे भी होते हैं जो वीजा फ्री होते हैं.

नारंगी पासपोर्ट

नारंगी पासपोर्ट आपकी पढ़ाई को भी दर्शा सकता है. भारत सरकार नारंगी पासपोर्ट उन लोगों को देती है जिन्होंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की होती है और वो विदेश में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करने जाते हैं. कम पढ़े-लिखे होने और मजदूरी के लिए विदेश जाने वालों को नारंगी पासपोर्ट दिया जाता है.

ये भी पढ़ें- ये हैं भारत से भी सस्ते 5 देश; कम बजट में कर आएं विदेश में मौज और पड़ोसियों से 'विदेशी बाबू' सुने रोज!