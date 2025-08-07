Indian Railways: धरती पर स्वर्ग हैं ये 5 रेलवे रूट्स! नजारा देख आपका भी दिल हो जाएगा बाग बाग

Most Beautiful Railway Routes: लाइफ में हम सभी इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि खुद के लिए भी समय नहीं होता है. फुरसत से बैठकर एक बार खुद से ही ये सवाल कर लेंगे कि अपने लिए हमने क्या किया? तो शायद 90 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जिनके पास इसका जवाब ही नहीं होगा. दूसरों को समय देते-देते हम अपने लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं जो कि सही नहीं है. इसलिए बेहतर है कि आप भी कहीं घूमने-फिरने जाएं. अगर जा भी रहे हैं तो अपनी ट्रिप को इस तरह से प्लान करें कि सफर के दौरान हर एक पल बेहतरीन यादों के साथ सझ जाए. रेलवे से जाने पर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं और धरती पर ही स्वर्ग जैसा एहसास कर सकते हैं.

जी हां, आज हम आपको 5 ऐसे रेलवे रूट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है. रास्ते भर खूबसूरती देखने को मिलेगी और नजारे देख आपका भी दिल बाग बाग हो सकेगा. जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर आप इन रूट्स का मजा उठाएं और दोस्त-यार, फैमिली-रिश्तेदार या अकेले ही घूमने निकल जाए. आइए भारतीय रेलवे के 5 खूबसूरत रूट्स के बारे में जान लेते हैं.

मुंबई से गोवा का रूट

मुंबई से गोवा तक ले जाने वाली कोंकण रेलवे आपको धरती पर ही स्वर्ग दिखा सकता है. इस ट्रेन की खासियत है कि ये समुद्र किनारे चलती है और यात्रा के दौरान 92 सुरंग के साथ करीब 2000 पुल से ट्रेन गुजरती हुई जाती है. ऐसे में 756 किलोमीटर का ये सफर पश्चिमी घाटों के हरे-भरे जंगल और झरने से घिरा रहता है. मानसून के सीजन में अगर आप चले गए तो नजारा बेहद ही खूबसूरत देखने को मिल सकता है.

कालका से शिमला रेलवे

हसीन वादियों का मजा अगर रेलगाड़ी में सफर करने के दौरान ही मिल जाए तो क्या बात है. अगर आपको हिल स्टेशन पसंद हैं और घूमने के भी काफी शौकीन हैं तो आप कालका से शिमला रेलवे में सफर कर सकते हैं. हिमालयन क्वीन रेलवे 96 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती है. इस दौरान 102 सुरंगें और 864 पुल आते हैं जहां से रेलवे होकर जाती है. साल 1903 में ट्रेन रूट को बनाया गया था और रेलगाड़ी भी बहुत पुराने समय की बनी हुई है जो देखने में खिलौने जैसी लग सकती है.

मंडपम से रामेश्वरम

125 किलोमीटर का दूरी तय करने वाला ये सफर बहुत ही खूबसूरत हो सकता है. मंडपम से रामेश्वरम जाने के लिए सेतु एक्सप्रेस रेलवे से जाएं और फिर रास्ते भर समुद्र की खूबसूरती को देख सकते हैं. एक लंब पुल से ट्रेन गुजरती है और नीचे समुद्र दिखता है. ये एक पवित्र स्थल रामेश्वरम द्वीप से जुड़ा हुआ रास्ता है.

वास्को-द-गामा से लोंडा

एक लंबी यात्रा हो और वो खूबसूरत भी तो सोने पर सुहागा हो सकता है. अगर आप गोवा के वास्को-द-गामा से कर्नाटक के लोंडा तक सफर करते हैं तो इस बीच कई खूबसूरती को देख सकते हैं. 122 किलोमीटर तक आप बोर नहीं होंगे, हर एक नजारा आपके आंखों को सुकून दे सकता है. रास्ते में घने जंगल देखने को मिलेंगे. झरना और पारंपरिक गोवा गांव भी देख सकेंगे. मानसून सीजन में दूधसागर झरना बेहद खूबसूरत लगता है और यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी कहलाता है.

जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे से यात्रा करने पर भी खूबसूरत जगहें देख सकते हैं. इस रेलवे को टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता. जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग जाने पर 87 किलोमीटर तक खूबसूरत नजारे देख सकेंगे. इस दौरान चाय के बाग, हिमालय की खूबसूरती, बतासिया लूप नामक जगह की खूबसूरती और कंचनजंगा पर्वत भी देखने को मिल सकेगा.