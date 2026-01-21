स्वर्ग का दरवाजा है ये स्टेशन! भारत के इस स्टेशन पर रुकती है 'बादलों वाली ट्रेन', जानें कैसे पहुंचें इस जादुई दुनिया में

Ghum Railway Station: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है और पूरी दुनिया में इसका स्थान 14वां है. यह समुद्र तल से करीब 2,258 मीटर यानी 7,407 फीट की ऊंचाई पर बना है. जब यात्री यहां ट्रेन से उतरते हैं तो चारों तरफ बादल, ठंडी हवा और पहाड़ों का नज़ारा उन्हें किसी और ही दुनिया में ले जाता है. यही वजह है कि घूम सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि अपने आप में एक अनुभव बन जाता है.

क्या है घूम स्टेशन का इतिहास?

घूम रेलवे स्टेशन का निर्माण 1891 में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था. उस दौर में दार्जिलिंग अंग्रेजों का पसंदीदा हिल स्टेशन हुआ करता था और यहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था. घूम स्टेशन के बनने से पहले कोलकाता से दार्जिलिंग का सफर 5 से 6 दिन में पूरा होता था, जिसमें नाव, बैलगाड़ी और पालकी तक का इस्तेमाल करना पड़ता था. रेलवे लाइन बनने के बाद यह सफर सिर्फ दो दिन में पूरा होने लगा.

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा

घूम स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हिस्सा है, जिसे 1999 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था. इस रेलवे लाइन को खास तौर पर पहाड़ी ढलानों के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसमें छह जिगजैग और तीन लूप बनाए गए हैं ताकि ट्रेन बिना फिसले ऊंचाई पर चढ़ और उतर सके, जिससे यह इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना बन जाता है.

क्या घूम पहुंचने का एकमात्र तरीका टॉय ट्रेन ही है?

दार्जिलिंग से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित घूम तक पहुंचने का सबसे मशहूर और लगभग एकमात्र तरीका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन है. यह छोटी सी ट्रेन धीरे-धीरे पहाड़ियों पर चढ़ती है और खिड़की से दिखने वाले नजारे किसी फिल्मी सीन जैसे लगते हैं. घूम से आगे ट्रेन करीब 1,000 फीट नीचे उतरते हुए दार्जिलिंग जाती है और रास्ते में बटासिया लूप जैसे खूबसूरत स्थान भी आते हैं.

क्या घूम स्टेशन पर देखने लायक कोई खास जगह?

घूम में एक रेल म्यूजियम भी है, जहां पुराने इंजन, डिब्बे और रेलवे से जुड़ी ऐतिहासिक चीजें रखी गई हैं. यहां आकर पर्यटक दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के गौरवशाली इतिहास को करीब से देख सकते हैं. यह म्यूज़ियम उन लोगों के लिए खास आकर्षण है जो ट्रेनों और पहाड़ी रेलमार्गों में दिलचस्पी रखते हैं. हर साल नवंबर के अंत से दिसंबर की शुरुआत तक दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे द्वारा घूम फेस्टिवल आयोजित किया जाता है. इस दौरान लोक नृत्य, कविता पाठ, पेंटिंग प्रतियोगिताएं और स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानों से पूरा इलाका जीवंत हो उठता है. आयरन शेरपा हेरिटेज रन जैसे कार्यक्रम पहाड़ियों की खूबसूरती और रेलवे की विरासत को एक साथ मनाने का मौका देते हैं.