/2027 में घूमने के लिए बदल रही भारतीयों की पसंद! कहीं फोन से दूरी, कहीं जिम और म्यूजिक के लिए ट्रिप; ये हैं टॉप डेस्टिनेशन

छुट्टियों में घूमने का मतलब पहले अक्सर किसी मशहूर शहर में जाना, होटल बुक करना और वहां की फेमस जगहें देखना होता था. लेकिन अब भारतीय यात्रियों की पसंद में बदलाव दिखाई दे रहा है. लोग ऐसी ट्रिप चाहते हैं, जो उनकी जरूरतों और लाइफस्टाइल से मेल खाए. ऐसे में किसी को पहाड़ों में फोन से दूर रहकर सुकून चाहिए, तो कोई छुट्टियों में भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहता है.
कुछ लोग म्यूजिक इवेंट के लिए दूसरे देश जाने को तैयार हैं, जबकि कई यात्रियों के लिए किसी खास दुकान से सामान खरीदना भी सफर की वजह बन रहा है. स्काईस्कैनर की ट्रैवल ट्रेंड्स 2027 रिपोर्ट में ऐसे ही सात ट्रेंड की पहचान की गई है. कंपनी ने अपनी ट्रैवल सर्च से जुड़े आंकड़ों और 2,000 भारतीय यात्रियों के बीच किए गए सर्वे के आधार पर ये नतीजे पेश किए हैं.
दुनियाभर में खर्च को लेकर लोग पहले से ज्यादा सतर्क हैं, लेकिन इसका असर भारतीयों के ट्रैवल प्लान पर पूरी तरह नहीं पड़ा है. रिपोर्ट के मुताबिक, 58 फीसदी भारतीय 2027 में विदेश यात्रा ज्यादा करना चाहते हैं. वहीं, 56 फीसदी लोग फ्लाइट पर और 44 फीसदी होटल में ठहरने पर ज्यादा खर्च करने का प्लान बना रहे हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि लोग बिना हिसाब लगाए पैसे खर्च करना चाहते हैं. रिपोर्ट बताती है कि 67 फीसदी भारतीय किसी दूसरी जगह बेहतर कीमत मिलने पर अपनी छुट्टियों की डेस्टिनेशन बदल चुके हैं या ऐसा करने के बारे में सोच चुके हैं. इसका मतलब है कि अब यात्री सिर्फ सस्ती टिकट नहीं, बल्कि पूरे सफर में मिलने वाली वैल्यू भी देखते हैं. वे यह समझना चाहते हैं कि एक ही बजट में किस जगह बेहतर अनुभव, अच्छा होटल और घूमने के ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं.
आज छुट्टियों में भी मोबाइल फोन से दूरी बनाना आसान नहीं है. मैसेज, सोशल मीडिया और काम से जुड़े नोटिफिकेशन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते. स्काईस्कैनर की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 43 फीसदी भारतीय यात्रियों को ट्रिप शुरू होने के बाद फोन चेक करने की आदत छोड़ने में कुछ समय लगता है. वहीं, सिर्फ 23 फीसदी लोग सफर शुरू होते ही तुरंत डिजिटल दुनिया से दूरी बना लेते हैं. इसके बावजूद कई लोग ऐसी जगहों की तलाश में हैं, जहां वे प्रकृति के करीब रह सकें. सर्वे में 75 फीसदी लोगों ने कहा कि फोन के बिना वे प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे. वहीं, 73 फीसदी लोगों को लगता है कि मोबाइल से दूरी बनाने पर वे खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. इस ट्रेंड के बीच नेपाल का पोखरा, भारत का अगत्ती द्वीप और वियतनाम का फू क्वोक यात्रियों की दिलचस्पी वाली जगहों में शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन जगहों के लिए सर्च में क्रमशः 166 फीसदी, 157 फीसदी और 133 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई.
कई लोगों के लिए ट्रिप का मतलब सिर्फ खाने-पीने और आराम करने तक सीमित नहीं है. वे छुट्टियों में भी वर्कआउट, हेल्दी डाइट और अपनी फिटनेस रूटीन बनाए रखना चाहते हैं. इसी को रिपोर्ट में 'जिमकेशन' यानी फिटनेस के साथ छुट्टियां मनाने का ट्रेंड कहा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 91 फीसदी भारतीय ऐसे होटल बुक करने की संभावना रखते हैं, जहां पौष्टिक और फिटनेस को ध्यान में रखकर नाश्ते के विकल्प मिलें. वहीं, 53 फीसदी यात्री होटल चुनते समय जिम और दूसरी फिटनेस सुविधाओं को भी अहमियत देते हैं. इसका मतलब है कि होटल का चुनाव अब सिर्फ कमरे, लोकेशन और कीमत के आधार पर नहीं होगा. कई यात्रियों के लिए यह भी जरूरी होगा कि वहां रहते हुए उनकी रोज की एक्सरसाइज और खानपान की आदतें बनी रहें.
म्यूजिक और लाइव इवेंट भी अब ट्रैवल प्लान का अहम हिस्सा बन रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 43 फीसदी भारतीय यात्रियों ने छुट्टियों के दौरान कार्निवल जैसे आयोजनों में दिलचस्पी दिखाई. वहीं, 38 फीसदी लोगों को ज्वालामुखी, पिरामिड और गुफाओं जैसी अनोखी जगहों पर होने वाले म्यूजिक इवेंट आकर्षित करते हैं. संगीत की शैली अब भी सबसे अहम वजह है. सर्वे में 27 फीसदी लोगों ने इसे अपनी प्राथमिकता बताया. इसके अलावा, 20 फीसदी यात्रियों के लिए स्थानीय संस्कृति को करीब से जानना और 19 फीसदी के लिए किसी अनोखी जगह पर म्यूजिक इवेंट देखना महत्वपूर्ण है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में लोग सिर्फ किसी कलाकार का शो देखने के लिए ही नहीं, बल्कि उस जगह के माहौल और अनुभव के लिए भी यात्रा कर सकते हैं.
कई बार किसी जगह की पहचान वहां मिलने वाले खास सामान से होती है. कुछ लोग ऐसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जो उनके शहर या देश में आसानी से नहीं मिलते. रिपोर्ट में इस ट्रेंड को 'पिलग्रिमर्स' नाम दिया गया है. आंकड़ों के मुताबिक, 80 फीसदी भारतीय किसी खास जगह या दुकान पर मिलने वाला सामान खरीदने के लिए वहां जा चुके हैं. जेन जी में यह आंकड़ा 84 फीसदी और मिलेनियल्स में 82 फीसदी है. करीब 49 फीसदी भारतीय तो ऐसी चीज खरीदने के लिए 3 से 6 घंटे तक की फ्लाइट लेने को भी तैयार हैं, जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती. इससे साफ है कि शॉपिंग भी अब ट्रैवल का एक खास मकसद बन रही है. किसी लोकल ब्रांड, खास कलेक्शन या ऐसी चीज के लिए लोग अलग से ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जिसे वे लंबे समय से खरीदना चाहते हैं.
शादी से पहले दोस्तों के साथ अलग-अलग ट्रिप करने का चलन भी बदल रहा है. स्काईस्कैनर की रिपोर्ट में 'स्टेन डू' नाम के ट्रेंड का जिक्र है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के दोस्त मिलकर जश्न मनाते हैं. कुछ लोग साथ में ट्रिप करते हैं, तो कुछ एक साथ कार्यक्रम करने के साथ अलग-अलग सेलिब्रेशन भी रखते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 73 फीसदी भारतीय यात्री शादी से पहले साझा जश्न या साझा और अलग-अलग आयोजनों के मिले-जुले तरीके को पसंद करते हैं. इसकी बड़ी वजह साथ में अच्छा समय बिताना है. 64 फीसदी लोगों ने मस्ती को, 53 फीसदी ने शादी से पहले साथ वक्त बिताने को और 49 फीसदी ने सुविधा को इसकी वजह बताया. वहीं, 48 फीसदी लोगों के लिए खर्च बचाना भी अहम है.
भारतीय यात्रियों के लिए इतिहास और पौराणिक कथाएं भी सफर की वजह बन रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 89 फीसदी लोगों की यात्रा की योजना किसी ऐतिहासिक घटना, पुरानी कहानी या पौराणिक प्रसंग से प्रभावित रही है. इनमें 61 फीसदी लोग ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़ी जगहों में दिलचस्पी रखते हैं. वहीं, 57 फीसदी को शानदार ऐतिहासिक इमारतें और 52 फीसदी को पौराणिक कहानियों से जुड़ी जगहें आकर्षित करती हैं. ऐसी यात्राओं में लोग सिर्फ फोटो खिंचवाकर लौटना नहीं चाहते, बल्कि उस जगह की कहानी और इतिहास को भी समझना चाहते हैं. भारत जैसे देश में, जहां कई शहरों और धार्मिक स्थलों का संबंध पुरानी कथाओं से है, यह ट्रेंड खास दिलचस्पी पैदा कर सकता है.
विदेश यात्रा का बजट बनाते समय अब लोग टिकट और होटल के साथ उस देश की करेंसी पर भी ध्यान दे रहे हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि 69 फीसदी भारतीय छुट्टियों का प्लान बनाते समय किसी देश की करेंसी की ताकत पर हमेशा या अक्सर विचार करते हैं. वहीं, 67 फीसदी यात्री बेहतर कीमत मिलने पर अपनी डेस्टिनेशन बदल चुके हैं. जेन जी में ऐसे लोगों का अनुपात, जिन्होंने जगह बदलने पर विचार किया है या ऐसा कर चुके हैं, 77 फीसदी तक पहुंच जाता है. इस ट्रेंड को रिपोर्ट में 'करेंसी चेजर्स' कहा गया है. इसका सीधा मतलब है कि यात्री ऐसी जगह चुनना चाहते हैं, जहां उनके बजट में ज्यादा चीजें शामिल हो सकें. हालांकि, सिर्फ करेंसी का भाव देखना काफी नहीं है. होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट, खाने और घूमने-फिरने का खर्च भी कुल बजट पर असर डालता है.
2027 में कहां घूमने का बढ़ रहा क्रेज?
स्काईस्कैनर ने भारतीय यात्रियों की सर्च में बढ़ोतरी के आधार पर उन जगहों की लिस्ट भी जारी की है, जिनमें दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है. इस लिस्ट में भारत और विदेश, दोनों की डेस्टिनेशन शामिल हैं.
- बिश्केक, किर्गिस्तान: सर्च में 748 फीसदी बढ़ोतरी.
- रुपसी, भारत: 502 फीसदी बढ़ोतरी.
- ओकिनावा, जापान: 279 फीसदी बढ़ोतरी.
- मालवन, भारत: 258 फीसदी बढ़ोतरी.
- तिराना, अल्बानिया: 237 फीसदी बढ़ोतरी.
- पोडगोरित्सा, मोंटेनेग्रो: 236 फीसदी बढ़ोतरी.
- संदाकन, मलेशिया: 189 फीसदी बढ़ोतरी.
- पोखरा, नेपाल: 166 फीसदी बढ़ोतरी.
- बंदर सेरी बेगावान, ब्रुनेई: 139 फीसदी बढ़ोतरी.
- फू क्वोक, वियतनाम: 133 फीसदी बढ़ोतरी.
यह बढ़ोतरी यात्रियों की सर्च में दर्ज बदलाव को दिखाती है. इसका मतलब यह नहीं है कि इन जगहों पर जाने वाले यात्रियों की संख्या भी उतने ही प्रतिशत बढ़ गई है.
कम बजट में घूमने के लिए ये जगहें भी खास
रिपोर्ट में उन डेस्टिनेशन का भी जिक्र है, जहां फ्लाइट की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. बजट को ध्यान में रखकर ट्रिप प्लान करने वालों के लिए ये जगहें उपयोगी विकल्प हो सकती हैं.
- जैसलमेर, भारत: 43 फीसदी गिरावट.
- ताशकंद, उज्बेकिस्तान: 30 फीसदी गिरावट.
- कोझिकोड, भारत: 29 फीसदी गिरावट.
- जोधपुर, भारत: 25 फीसदी गिरावट.
- बाकू, अजरबैजान: 17 फीसदी गिरावट.
- सेबू, फिलीपींस: 17 फीसदी गिरावट.
- क्राबी, थाईलैंड: 17 फीसदी गिरावट.
- गया, भारत: 15 फीसदी गिरावट.
- फुकेट, थाईलैंड: 11 फीसदी गिरावट.
- क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड: 8 फीसदी गिरावट.
यहां बताई गई गिरावट रिपोर्ट में शामिल फ्लाइट कीमतों के आंकड़ों पर आधारित है. असल किराया यात्रा की तारीख, उपलब्ध सीटों और बुकिंग के समय के हिसाब से अलग हो सकता है.
यात्रा की जगह चुनने से लेकर टिकट और होटल की तुलना करने तक, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, 87 फीसदी भारतीय यात्री ट्रैवल प्लान करने और बुकिंग के लिए AI का इस्तेमाल करने को लेकर सहज हैं. आधे यात्री AI की मदद से फ्लाइट, होटल और कीमतों की तुलना करने की योजना रखते हैं. वहीं, करीब पांच में से दो यात्री फ्लाइट बुक करने के लिए भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि, आधे से ज्यादा यात्रियों के लिए जानकारी की सटीकता अब भी एक अहम चिंता है. ट्रिप के लिए नए आइडिया तलाशने में सोशल मीडिया की भूमिका भी बड़ी है. रिपोर्ट के अनुसार, 78 फीसदी भारतीय यात्रियों को यूट्यूब और 69 फीसदी को इंस्टाग्राम से यात्रा की प्रेरणा मिलती है. वहीं, 30 फीसदी लोग ट्रैवल आइडिया के लिए AI चैटबॉट और दूसरे टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं.
स्काईस्कैनर की रिपोर्ट से एक बात साफ होती है कि भारतीय यात्रियों की पसंद अब पहले से ज्यादा अलग-अलग जरूरतों पर बेस्ड है. कोई बेहतर बजट में विदेश घूमना चाहता है, तो कोई फिटनेस, म्यूजिक, इतिहास या अपनी पसंद की शॉपिंग के लिए ट्रिप प्लान कर रहा है. ऐसे में 2027 में यात्रा की योजना बनाते समय सिर्फ मशहूर डेस्टिनेशन चुनना ही काफी नहीं होगा. बजट, अनुभव और अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर जगह चुनना ज्यादा अहम होगा. आखिरकार, अच्छी छुट्टियां वही हैं, जिनसे लौटने के बाद सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, बल्कि याद रखने लायक अनुभव भी साथ आएं.