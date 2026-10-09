/2027 में घूमने के लिए बदल रही भारतीयों की पसंद! कहीं फोन से दूरी, कहीं जिम और म्यूजिक के लिए ट्रिप; ये हैं टॉप डेस्टिनेशन

आज छुट्टियों में भी मोबाइल फोन से दूरी बनाना आसान नहीं है. मैसेज, सोशल मीडिया और काम से जुड़े नोटिफिकेशन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते. स्काईस्कैनर की रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 43 फीसदी भारतीय यात्रियों को ट्रिप शुरू होने के बाद फोन चेक करने की आदत छोड़ने में कुछ समय लगता है. वहीं, सिर्फ 23 फीसदी लोग सफर शुरू होते ही तुरंत डिजिटल दुनिया से दूरी बना लेते हैं. इसके बावजूद कई लोग ऐसी जगहों की तलाश में हैं, जहां वे प्रकृति के करीब रह सकें. सर्वे में 75 फीसदी लोगों ने कहा कि फोन के बिना वे प्रकृति से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे. वहीं, 73 फीसदी लोगों को लगता है कि मोबाइल से दूरी बनाने पर वे खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. इस ट्रेंड के बीच नेपाल का पोखरा, भारत का अगत्ती द्वीप और वियतनाम का फू क्वोक यात्रियों की दिलचस्पी वाली जगहों में शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन जगहों के लिए सर्च में क्रमशः 166 फीसदी, 157 फीसदी और 133 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई.