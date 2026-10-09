Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ट्रैवल
  • /2027 में घूमने के लिए बदल रही भारतीयों की पसंद! कहीं फोन से दूरी, कहीं जिम और म्यूजिक के लिए ट्रिप; ये हैं टॉप डेस्टिनेशन

2027 में घूमने के लिए बदल रही भारतीयों की पसंद! कहीं फोन से दूरी, कहीं जिम और म्यूजिक के लिए ट्रिप; ये हैं टॉप डेस्टिनेशन

देश-विदेश घूमने का शौक रखने वाले भारतीयों के लिए साल 2027 कई नए ट्रैवल ट्रेंड लेकर आ रहा है. कोई रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर सुकून तलाशना चाहता है, तो कोई म्यूजिक, फिटनेस और इतिहास से जुड़ी जगहों पर घूमने की तैयारी में है. ट्रैवल कंपनी स्काईस्कैनर की नई रिपोर्ट के मुताबिक, 58 फीसदी भारतीय 2027 में विदेश यात्रा ज्यादा करना चाहते हैं. वहीं, 67 फीसदी लोग बेहतर कीमत और फायदे के लिए अपनी छुट्टियों की डेस्टिनेशन बदलने पर भी विचार कर चुके हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 09, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 01:22 PM IST
2027 में घूमने के लिए बदल रही भारतीयों की पसंद! कहीं फोन से दूरी, कहीं जिम और म्यूजिक के लिए ट्रिप; ये हैं टॉप डेस्टिनेशन
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्यों World Post Day के अगले दिन ही भारत में मनाया जाता है डाक दिवस?
2
3
4
5