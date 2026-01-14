Advertisement
Foreign Trip का प्लान है? पहले Venice का ये Reality Check देख लें, कहीं पैसे बर्बाद न हो जाएं!

Foreign Trip का प्लान है? पहले Venice का ये 'Reality Check' देख लें, कहीं पैसे बर्बाद न हो जाएं!

Venice Reality: सोशल मीडिया पर वेनिस को लेकर सपनों जैसी तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन एक भारतीय ट्रैवलर का वायरल वीडियो इसकी बदबूदार और असहज हकीकत सामने लाता है. नहरों की सच्चाई ने इंस्टाग्राम वाले वेनिस की पोल खोल दी है.

 

Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 14, 2026, 09:33 AM IST
Foreign Trip का प्लान है? पहले Venice का ये 'Reality Check' देख लें, कहीं पैसे बर्बाद न हो जाएं!

Planning Foreign Trip: वेनिस को दुनिया के सबसे रोमांटिक और खूबसूरत शहरों में गिना जाता है. नहरें, नावें, पुराने पुल और ऐतिहासिक इमारतें इसे पोस्टकार्ड जैसा लुक देती हैं. 100 से ज्यादा छोटे द्वीपों पर बसे इस शहर को लोग एक बार जरूर देखने की ख्वाहिश रखते हैं. लेकिन हाल ही में एक भारतीय ट्रैवलर के वीडियो ने इस सपनीले शहर की दूसरी तस्वीर दिखा दी है.

वीडियो में ट्रैवलर ने क्या चौंकाने वाला दावा किया?

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर ने बताया कि वेनिस पहुंचते ही उनका एक्सपीरियंस खराब हो गया. उनका कहना है कि नहरों से आने वाली तेज और असहज बदबू ने पूरा मजा किरकिरा कर दिया. उन्होंने कहा कि तस्वीरों में पानी जितना खूबसूरत लगता है, जमीन पर हकीकत उतनी ही अलग महसूस होती है. ट्रैवलर का यह बयान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पुराने बयान से भी मेल खाता है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वेनिस की नहरें देखने में नदी जैसी लगती हैं, लेकिन असल में वे नाले जैसी हैं. वायरल वीडियो में ट्रैवलर भी यही कहती नजर आती हैं कि नाला चाहे साफ हो, लेकिन नाला नाला ही होता है और उससे बदबू आती है.

यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका में मिले 60,000 साल पुराने जहरीले तीर! इंसान कैसे करते थे शिकार? वैज्ञानिकों के उड़े होश

इंस्टाग्राम वाला फील क्यों गायब लगता है?

क्रिएटर बताती हैं कि वेनिस आने को लेकर वे बेहद एक्साइटेड थीं, लेकिन गलियों में घूमते ही इंस्टाग्राम वाला फील कहीं गायब हो गया. उनके मुताबिक, हर तरफ पानी तो दिखता है, लेकिन बदबू के बारे में कोई बात नहीं करता. कुछ सड़कों को सजाया गया है, लेकिन ज्यादातर संकरी गलियां अजीब और असहज महसूस कराती हैं. वीडियो में यह भी कहा गया कि वेनिस में बेहद महंगी दुकानें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वह ग्लैमर महसूस नहीं होता जो सोशल मीडिया पर दिखता है. उनका कहना है कि यहां सब कुछ दिखावे के लिए है, लेकिन इमारतों की हालत सुधारने पर ध्यान नहीं दिया जाता.

यह भी पढ़ें: Google Map ने दिया धोखा तो रात में सुनसान रास्ते में फंसी विदेशी, तभी आई Rapido महिला ड्राइवर और फिर किया ऐसा

 

 

गोंडोला राइड को लेकर क्या चेतावनी दी गई?

ट्रैवलर ने गोंडोला राइड को लेकर भी लोगों को सावधान किया. उनका कहना है कि नाव चलाने वाले सिर्फ एस्थेटिक फोटो के चक्कर में सेफ्टी को नजरअंदाज करते हैं. कई बार वे लाइफ जैकेट तक नहीं पहनते, जो खतरनाक हो सकता है. वीडियो में क्रिएटर ने फिल्म ‘ये जवानी है दीवानी’ का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि रणबीर कपूर के किरदार बनी का वेनिस को ‘यूरोप की धारावी’ कहना अब उन्हें काफी रिलेटेबल लगता है. फिल्म में बनी वेनिस को फेल जगह बताता है और ट्रैवलर का कहना है कि उनकी असल ट्रिप ने उसी डायलॉग को सच साबित कर दिया.

