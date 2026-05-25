1100 रुपये में ड्यूप्लेस रूम! 5 स्टार होटल वाली फीलिंग, वीडियो देख भारतीय टूरिस्ट के उड़े होश

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अगर आप भारत में किसी अच्छे शहर के होटल में रुकने जाते हैं, तो एक नॉर्मल कमरे के लिए भी आपको 2 से 3 हजार रुपये ढीले करने पड़ते हैं. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश चीन में सिर्फ 1100 रुपये में आपको एक दो मंजिला (डुप्लेक्स) आलीशान कमरा मिल सकता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भारतीय ट्रैवल व्लॉगर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में व्लॉगर ने चीन के एक बड़े शहर में बेहद कम दाम में मिलने वाले एक ऐसे हाई-टेक कमरे का दीदार कराया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इंटरनेट पर भारत और चीन के होटल बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है.
भारतीय व्लॉगर ने दिखाया चीन का सच
यह पूरा मामला तब सामने आया जब अनंत नाम के एक भारतीय ट्रैवल व्लॉगर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल @onroadindian पर एक वीडियो शेयर किया. अनंत इस समय चीन की यात्रा पर हैं और उन्होंने वहां के चेंगदू शहर से यह वीडियो रिकॉर्ड किया है. अनंत ने वीडियो की शुरुआत में ही दर्शकों को चुनौती देते हुए हिंदी में कहा, "आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि चीन कैसे जी रहा है. चीन आपको सिर्फ 1100 रुपये में क्या-क्या दे सकता है? जरा करीब से देखिए." इसके बाद वह कमरे का दरवाजा खोलते हैं और जो अंदर दिखता है, उसने सबका दिमाग चक्राकर रख दिया है.
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सिर्फ ₹1100 में डुप्लेक्स स्टाइल 'लोफ्ट रूम'
अनंत ने जिस कमरे का टूर कराया, वह कोई साधारण कमरा नहीं था बल्कि एक 'लोफ्ट रूम' यानी डुप्लेक्स स्टाइल का कमरा था. इस कमरे में नीचे रहने और बैठने की जगह थी और ऊपर सोने के लिए बेड लगाया गया था. व्लॉगर ने बताया कि यह होटल चेंगदू शहर के बिल्कुल सेंटर यानी बीचों-बीच स्थित है. उन्होंने चेंगदू की तुलना भारत के अहमदाबाद शहर से की और बताया कि इतने बड़े और मुख्य इलाके में होने के बावजूद इस कमरे की कीमत सिर्फ 1100 रुपये प्रति दिन है.
कमरे के अंदर मिलीं वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं
इस बजट रूम के अंदर मिलने वाली सुविधाओं की लिस्ट बेहद लंबी है. कमरे के निचले हिस्से में एक आरामदायक सोफा सिटिंग एरिया है, जिसके सामने एक बड़ा टेलीविजन लगा हुआ है. इसके अलावा कमरे के अंदर ही एक पर्सनल वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर (फ्रिज), इंडक्शन स्टोव, पानी गर्म करने के लिए केतली, साफ तौलिए और एक कॉम्पैक्ट लेकिन बेहद साफ-सुथरा बाथरूम दिया गया है. यानी कोई भी टूरिस्ट यहां खुद का खाना बना सकता है और अपने कपड़े भी धो सकता है.
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सोने की जगह पर लगा है पर्सनल प्रोजेक्टर
कमरे के ऊपरी हिस्से पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं. ऊपर चढ़ते ही एक आलीशान बेड नजर आता है, जिसके ठीक ऊपर एक खूबसूरत झूमर लटका हुआ है. लेकिन इस कमरे का सबसे बड़ा आकर्षण इसका प्रोजेक्टर सेटअप है. व्लॉगर अनंत ने इस सुविधा को सबसे मजेदार बताते हुए कहा कि सोने की जगह के पास ही प्रोजेक्टर की स्क्रीन लगाओ, अपने डिवाइस को कनेक्ट करो और जो मन करे वो मजे से थियेटर स्टाइल में देखो. इतनी कम कीमत में यह वीआईपी सुविधा मिलना वाकई चौंकाने वाला है.
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में भारतीय होटलों की क्लास लगानी शुरू कर दी है. एक यूजर ने लिखा, "भाई, मैं चेन्नई गया था और वहां एक साधारण कमरे का 1500 रुपये प्रति दिन का खर्च आया, जिसमें सिर्फ एक एसी और दो बेड थे, कोई खूबसूरती नहीं थी." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "यह तो हमारे भारतीय होटलों से बहुत बेहतर है, जहां सिर्फ एक रात के 2500 से 2800 रुपये वसूल लिए जाते हैं और सुविधाएं कुछ भी नहीं होतीं." इस वीडियो ने साफ कर दिया है कि महंगाई के बावजूद चीन का टूरिज्म इंडस्ट्री आज भी काफी सस्ता और एडवांस है.
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