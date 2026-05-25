Advertisement
trendingNow13228298
Hindi Newsट्रैवल1100 रुपये में ड्यूप्लेस रूम! 5 स्टार होटल वाली फीलिंग, वीडियो देख भारतीय टूरिस्ट के उड़े होश

1100 रुपये में ड्यूप्लेस रूम! 5 स्टार होटल वाली फीलिंग, वीडियो देख भारतीय टूरिस्ट के उड़े होश

एक भारतीय ट्रैवल व्लॉगर ने चीन के चेंगदू शहर में सिर्फ ₹1100 के बजट होटल रूम का टूर कराया है. इस कमरे में प्रोजेक्टर, वॉशिंग मशीन और डुप्लेक्स बेड जैसी सुविधाएं देखकर सोशल मीडिया यूजर्स दंग हैं और भारतीय होटलों से इसकी तुलना कर रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 25, 2026, 12:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1100 रुपये में ड्यूप्लेस रूम! 5 स्टार होटल वाली फीलिंग, वीडियो देख भारतीय टूरिस्ट के उड़े होश

अगर आप भारत में किसी अच्छे शहर के होटल में रुकने जाते हैं, तो एक नॉर्मल कमरे के लिए भी आपको 2 से 3 हजार रुपये ढीले करने पड़ते हैं. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश चीन में सिर्फ 1100 रुपये में आपको एक दो मंजिला (डुप्लेक्स) आलीशान कमरा मिल सकता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भारतीय ट्रैवल व्लॉगर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में व्लॉगर ने चीन के एक बड़े शहर में बेहद कम दाम में मिलने वाले एक ऐसे हाई-टेक कमरे का दीदार कराया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इंटरनेट पर भारत और चीन के होटल बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है.

भारतीय व्लॉगर ने दिखाया चीन का सच

यह पूरा मामला तब सामने आया जब अनंत नाम के एक भारतीय ट्रैवल व्लॉगर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल @onroadindian पर एक वीडियो शेयर किया. अनंत इस समय चीन की यात्रा पर हैं और उन्होंने वहां के चेंगदू शहर से यह वीडियो रिकॉर्ड किया है. अनंत ने वीडियो की शुरुआत में ही दर्शकों को चुनौती देते हुए हिंदी में कहा, "आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि चीन कैसे जी रहा है. चीन आपको सिर्फ 1100 रुपये में क्या-क्या दे सकता है? जरा करीब से देखिए." इसके बाद वह कमरे का दरवाजा खोलते हैं और जो अंदर दिखता है, उसने सबका दिमाग चक्राकर रख दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ससुराल में... पढ़ाई कर रही बेटी को मां ने जड़ा थप्पड़, भाई रिकॉर्ड करता रहा Video

सिर्फ ₹1100 में डुप्लेक्स स्टाइल 'लोफ्ट रूम'

अनंत ने जिस कमरे का टूर कराया, वह कोई साधारण कमरा नहीं था बल्कि एक 'लोफ्ट रूम' यानी डुप्लेक्स स्टाइल का कमरा था. इस कमरे में नीचे रहने और बैठने की जगह थी और ऊपर सोने के लिए बेड लगाया गया था. व्लॉगर ने बताया कि यह होटल चेंगदू शहर के बिल्कुल सेंटर यानी बीचों-बीच स्थित है. उन्होंने चेंगदू की तुलना भारत के अहमदाबाद शहर से की और बताया कि इतने बड़े और मुख्य इलाके में होने के बावजूद इस कमरे की कीमत सिर्फ 1100 रुपये प्रति दिन है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anant M (@onroadindian)

 

कमरे के अंदर मिलीं वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं

इस बजट रूम के अंदर मिलने वाली सुविधाओं की लिस्ट बेहद लंबी है. कमरे के निचले हिस्से में एक आरामदायक सोफा सिटिंग एरिया है, जिसके सामने एक बड़ा टेलीविजन लगा हुआ है. इसके अलावा कमरे के अंदर ही एक पर्सनल वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर (फ्रिज), इंडक्शन स्टोव, पानी गर्म करने के लिए केतली, साफ तौलिए और एक कॉम्पैक्ट लेकिन बेहद साफ-सुथरा बाथरूम दिया गया है. यानी कोई भी टूरिस्ट यहां खुद का खाना बना सकता है और अपने कपड़े भी धो सकता है.

गर्मियों में कपड़ों पर पसीने के पीले दाग-बदबू से हैं परेशान? किचन से उठाएं ये 2 चीजे

सोने की जगह पर लगा है पर्सनल प्रोजेक्टर

कमरे के ऊपरी हिस्से पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं. ऊपर चढ़ते ही एक आलीशान बेड नजर आता है, जिसके ठीक ऊपर एक खूबसूरत झूमर लटका हुआ है. लेकिन इस कमरे का सबसे बड़ा आकर्षण इसका प्रोजेक्टर सेटअप है. व्लॉगर अनंत ने इस सुविधा को सबसे मजेदार बताते हुए कहा कि सोने की जगह के पास ही प्रोजेक्टर की स्क्रीन लगाओ, अपने डिवाइस को कनेक्ट करो और जो मन करे वो मजे से थियेटर स्टाइल में देखो. इतनी कम कीमत में यह वीआईपी सुविधा मिलना वाकई चौंकाने वाला है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में भारतीय होटलों की क्लास लगानी शुरू कर दी है. एक यूजर ने लिखा, "भाई, मैं चेन्नई गया था और वहां एक साधारण कमरे का 1500 रुपये प्रति दिन का खर्च आया, जिसमें सिर्फ एक एसी और दो बेड थे, कोई खूबसूरती नहीं थी." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "यह तो हमारे भारतीय होटलों से बहुत बेहतर है, जहां सिर्फ एक रात के 2500 से 2800 रुपये वसूल लिए जाते हैं और सुविधाएं कुछ भी नहीं होतीं." इस वीडियो ने साफ कर दिया है कि महंगाई के बावजूद चीन का टूरिज्म इंडस्ट्री आज भी काफी सस्ता और एडवांस है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

indian vloggerchinahotel room tourviral video

Trending news

ट्विशा केस- केस को सनसनीखेज न बनाएं, CBI जिम्‍मेदारी से करेगी जांच: SC
Twisha Sharma Case
ट्विशा केस- केस को सनसनीखेज न बनाएं, CBI जिम्‍मेदारी से करेगी जांच: SC
असम विधानसभा में UCC बिल पेश; बहुविवाह पर फुल स्टॉप, लिव-इन पर कड़े नियम
Uniform Civil Code
असम विधानसभा में UCC बिल पेश; बहुविवाह पर फुल स्टॉप, लिव-इन पर कड़े नियम
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
India America news
एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में थे जयशंकर
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
kolkata
डॉन आकाश सिंह की अंडरवियर में परेड, कमर में रस्सी बांधकर पुलिस ने ली जमकर क्लास!
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
Maharashtra news
महाराष्ट्र में हुआ दर्दनाक हादसा, 800 फीट गहरी खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 8 की मौत
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
america iran war
भारत ने ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर आपत्ति जताई? अमेरिका ने दिया जवाब
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
Maharashtra news
कंप्यूटर पर दें बकरे की कुर्बानी... बकरीद से पहले नितेश राणे का बड़ा बयान
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
Nowhera Shaikh
शरिया के नाम पर 3000 करोड़ की महाठगी, हीरा ग्रुप की नौहेरा शेख गिरफ्तार!
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
Petrol Diesel News
जब तेल कंपनियों को 130 पर्सेंट का मुनाफा हुआ है, तो पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों हो रहा?
खेल, कला और समाजसेवा...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 66 हस्तियों को सम्मानित
Padma Awards 2026
खेल, कला और समाजसेवा...राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी 66 हस्तियों को सम्मानित