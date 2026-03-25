Advertisement
trendingNow13153259
Hindi Newsट्रैवलसेलेब्रिटीज से लेकर स्टूडेंट्स तक, हर कोई है इस एक रोल का दीवाना! आखिर क्या है इसका राज?

सेलेब्रिटीज से लेकर स्टूडेंट्स तक, हर कोई है इस एक रोल का दीवाना! आखिर क्या है इसका राज?

साल 1972 में खान मार्केट की तंग गलियों में एक छोटा सा कबाब स्टॉल शुरू हुआ, जिसे आज हम खान चाचा के नाम से जानते हैं. उस समय यह बस एक साधारण सिगड़ी और मुगलई स्वाद की गहरी समझ के साथ शुरू हुआ था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सेलेब्रिटीज से लेकर स्टूडेंट्स तक, हर कोई है इस एक रोल का दीवाना! आखिर क्या है इसका राज?

Khan Chacha Story: साल 1972 में खान मार्केट की तंग गलियों में एक छोटा सा कबाब स्टॉल शुरू हुआ, जिसे आज हम खान चाचा के नाम से जानते हैं. उस समय यह बस एक साधारण सिगड़ी और मुगलई स्वाद की गहरी समझ के साथ शुरू हुआ था. न कोई बड़ा सेटअप, न कोई ब्रांडिंग सिर्फ स्वाद का जादू. लेकिन यही सादगी धीरे-धीरे एक ऐसी पहचान बन गई, जिसने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली.

कैसे एक टेबल से बना फूड लवर्स का अड्डा?

शुरुआत में यहां सिर्फ एक टेबल पर सींख कबाब और टिक्का को नरम रूमाली रोटी में लपेटकर परोसा जाता था. लेकिन स्वाद ऐसा था कि लोग बार-बार लौटकर आने लगे. कॉलेज स्टूडेंट्स, शॉपर्स और खाने के शौकीनों की भीड़ यहां जुटने लगी. यह स्टॉल धीरे-धीरे स्ट्रीट फूड और रॉयल मुगलई स्वाद के बीच एक पुल बन गया, जिसने इसे लोकल लेजेंड बना दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लोग कहते हैं 'भूतनी', पर खुद को कहती है 'क्वीन'! दुनिया के सबसे बड़े गालों वाली महिला 9 साल पहले दिखती थी अप्सरा जैसी

छोटे स्टॉल ने खड़ा कर दिया बड़ा बिजनेस

समय के साथ खान चाचा ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की. एक छोटे से स्टॉल से निकलकर यह ब्रांड दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में 23 आउटलेट्स तक फैल गया. हालांकि मॉडर्न सेटअप और बड़े स्तर पर विस्तार के बावजूद, इस ब्रांड ने अपने मूल स्वाद और क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया. यही कारण है कि आज भी हर आउटलेट पर वही पुराना स्वाद मिलता है. खान चाचा आज सिर्फ एक फूड जॉइंट नहीं, बल्कि दिल्ली की पहचान बन चुका है. यहां आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक आते हैं और इसके खास रोल्स और कबाब का आनंद लेते हैं. सालों पुरानी रेसिपी और वही देसी अंदाज इसे आज भी बाकी ब्रांड्स से अलग बनाता है.

यह भी पढ़ें: 50 घंटे की ड्यूटी के बाद घर लौटी 'सर्जन बहू', सास ने उतारी आरती पर फिर मार दिया ऐसा ताना!

क्या है सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम?

अगर खान चाचा के मेन्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला आइटम है चिकन टिक्का रोल. यह रोल न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि हेल्दी भी माना जाता है. इसमें तंदूर में ग्रिल किया गया चिकन होता है, जो हाई क्वालिटी प्रोटीन से भरपूर होता है. इस रोल को हल्की रूमाली रोटी में लपेटा जाता है, जिसमें ताजे प्याज और मिंट चटनी का तड़का होता है. यह कॉम्बिनेशन इसे परफेक्ट बनाता है न ज्यादा भारी, न हल्का. स्वाद और न्यूट्रिशन का ऐसा बैलेंस इसे हर उम्र के लोगों के लिए पसंदीदा बनाता है. यही वजह है कि खान चाचा का यह रोल आज भी लोगों के दिल और जुबान दोनों पर राज करता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

inspiring story

Trending news

TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
Puducherry Election 2026
TVK की एंट्री से बिगड़ जाएगा NDA का गणित, DMK-कांग्रेस के लिए भी खतरा बनेंगे विजय?
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
West Bengal Election 2026
'ये गठबंधन कभी नहीं...', हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बताया बड़ा भाई, ममता को लगेगा झटका
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
assam election 2026
असम: RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
Tamil Nadu Election 2026
आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
Surat News
AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
jammu kashmir news
अंद्राबी को मौत की मिलनी चाहिए सजा...कोर्ट के फैसले के बाद क्या-क्या बोले भाजपा नेता
48 साल बाद खुल रहा भगवान जगन्नाथ का रहस्यमय रत्न भंडार, RBI की टीम क्यों आई?
Jay Jagganath
48 साल बाद खुल रहा भगवान जगन्नाथ का रहस्यमय रत्न भंडार, RBI की टीम क्यों आई?
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'
Tamil Nadu Election 2026
Tamil Nadu: भाई के रास्‍ते में रोड़ा बनेगी बहन! तमिल सियासत में होगा बड़ा 'खेला'
अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!
BJP news
अभी सब सोच ही रहे, भाजपा ने चुनाव से एक साल पहले ही यूपी में कर दिया खेल!
LIVE: बंगाल चुनाव में ओवैसी की हुमायूं कबीर के साथ एंट्री, BJP ने कहा- कुछ फर्क नहीं पड़ेगा
West Bengal Election 2026
LIVE: बंगाल चुनाव में ओवैसी की हुमायूं कबीर के साथ एंट्री, BJP ने कहा- कुछ फर्क नहीं पड़ेगा