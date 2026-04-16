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Hindi Newsट्रैवलयूरोप का वो देश जहां समुद्र की एक बूंद नहीं, फिर भी खूबसूरती में नंबर 1! जानिए ऑस्ट्रिया के 8 अनसुने सच

यूरोप का वो देश जहां समुद्र की एक बूंद नहीं, फिर भी खूबसूरती में नंबर 1! जानिए ऑस्ट्रिया के 8 अनसुने सच

Austria Fun Facts: ऑस्ट्रिया सिर्फ पहाड़ों का देश नहीं है. यहां दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर, सबसे पुराना रेस्टोरेंट और सबसे बड़ी बर्फ की गुफा है. जानिए इस देश के 10 दिलचस्प फैक्ट्स.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:17 AM IST
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यूरोप का वो देश जहां समुद्र की एक बूंद नहीं, फिर भी खूबसूरती में नंबर 1! जानिए ऑस्ट्रिया के 8 अनसुने सच

Austria Facts: यूरोप के नक्शे पर ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है, जो अपनी वादियों, संगीत और इतिहास के लिए मशहूर है. वियना की गलियों से लेकर आल्प्स की ऊंचाइयों तक, यहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी है. चाहे आप 'द साउंड ऑफ म्यूजिक' के दीवाने हों या इतिहास के शौकीन, ऑस्ट्रिया आपको कभी निराश नहीं करता. आइए जानते हैं इस देश के बारे में वो बातें जो इसे दुनिया से अलग बनाती हैं.

1. चारों तरफ जमीन से घिरा देश

ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता यह है कि इसके पास कोई समुद्र तट नहीं है. यह पूरी तरह से आठ देशों- जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन से घिरा हुआ है. समुद्र न होने के बावजूद यहां की झीलें और नदियां इसे जन्नत जैसा बनाती हैं.

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2. महान संगीतकारों और हस्तियों की जन्मभूमि

ऑस्ट्रिया को 'म्यूजिक की दुनिया का केंद्र' कहा जाता है. दुनिया के महानतम संगीतकार मोजार्ट और जोहान स्ट्रॉस द्वितीय यहीं पैदा हुए थे. सिर्फ संगीत ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड, हॉलीवुड स्टार अर्नाल्ड श्वाजनेगर और कुख्यात तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म भी इसी धरती पर हुआ था.

3. 'द साउंड ऑफ म्यूजिक' का असली घर

दुनिया की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक 'द साउंड ऑफ म्यूजिक' की शूटिंग ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग में हुई थी. आज भी लाखों पर्यटक मिराबेल पैलेस और उन बागों को देखने आते हैं जहां जूली एंड्रयूज ने अपनी जादुई आवाज बिखेरी थी.

4. आल्प्स की बर्फीली चोटियां

ऑस्ट्रिया का एक बड़ा हिस्सा आल्प्स पर्वतमाला से ढका हुआ है. यहां का सबसे ऊंचा शिखर 'ग्रॉसग्लॉकनर' है, जिसकी ऊंचाई 3,798 मीटर है. इस चोटी पर पहली बार साल 1800 में चढ़ाई की गई थी. यह जगह स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग है.

5. दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर और रेस्टोरेंट

ऑस्ट्रिया में इतिहास हर कोने में जिंदा है. साल्जबर्ग में स्थित 'St. Peter Stiftskulinarium' यूरोप का सबसे पुराना रेस्टोरेंट माना जाता है, जो साल 803 से चल रहा है. वहीं, वियना का 'शॉनब्रुन चिड़ियाघर' दुनिया का सबसे पुराना और सक्रिय चिड़ियाघर है, जिसे 1752 में स्थापित किया गया था.

6. बर्फ के दैत्यों की दुनिया

ऑस्ट्रिया में दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की गुफा है, जिसे 'आइस जाइंट्स' की दुनिया कहा जाता है. वर्फेन के पास स्थित यह गुफा करीब 26 मील लंबी है. 19वीं सदी के अंत तक दुनिया को इस रहस्यमयी गुफा के बारे में पता ही नहीं था.

7. स्नो ग्लोब का 'इत्तेफाकन' आविष्कार

सर्दियों और क्रिसमस में पसंद किए जाने वाले 'स्नो ग्लोब' का आविष्कार ऑस्ट्रिया के इरविन पेर्ज़ी ने साल 1900 में किया था. मजेदार बात यह है कि वह एक सर्जिकल मैकेनिक थे और एक बल्ब की रोशनी बढ़ाने की कोशिश के दौरान उन्होंने गलती से पहला स्नो ग्लोब बना डाला था.

8. इंडोर स्कीइंग की शुरुआत

चूंकि ऑस्ट्रिया के लोग स्कीइंग से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने इसे मौसम के भरोसे नहीं छोड़ा. वियना में 1927 में दुनिया के शुरुआती इंडोर स्की स्लोप्स में से एक खोला गया था, जहां कृत्रिम बर्फ का इस्तेमाल किया गया था ताकि लोग साल भर इस खेल का आनंद ले सकें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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