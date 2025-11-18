Advertisement
ट्रैवल, जिम या वीकेंड आउटिंग में मेन्स के लिए बेस्ट हैं ये 5 चीजें, जानें वो लिस्ट जो उनके दिल को छू जाएगी

International Men's Day: इस इंटरनेशनल मेंस डे पर अपने पार्टनर को ऐसे गिफ्ट दें जो उनके व्यक्तित्व, पसंद और स्टाइल को दर्शाते हों. फिटनेस, ग्रूमिंग, फैशन से लेकर टेक तक. यहां पढ़ें सबसे सोच-समझकर चुनी गई गिफ्ट लिस्ट.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:49 AM IST
Men’s Day gifts: इस इंटरनेशनल मेंस डे पर अगर आप अपने पार्टनर को कोई ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जो सिर्फ चीज नहीं बल्कि उनके पर्सनैलिटी और पसंद का सम्मान हो, तो यह लिस्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. चाहे वह फिटनेस, फैशन, टेक या सेल्फ-केयर में दिलचस्पी रखते हों. सही गिफ्ट उन्हें खास और समझा हुआ महसूस करवाता है.

विंटर हुडी

ठंड में लड़के हुडी पहनना काफी पसंद करते हैं और अगर आप उनकी मनपंसद की हुडी दे देंगे तो वो बेहद ही खुश हो जाएंगे. मेन्स डे पर स्कलबुल की ड्रिफ्ट कोर हुडी गिफ्ट की जा सकती है. ये पुरुषों के लिए एक शानदार गिफ्ट है जिन्हें कम्फर्ट के साथ स्टाइल भी चाहिए. यह हुडी तापमान बदलने पर भी उन्हें ठंडा और आरामदायक रखती है. इसकी लुक डिजाइन इसे ट्रैवल, जिम और वीकेंड आउटिंग के लिए परफेक्ट बनाती है.

यह भी पढ़ें: पहली नौकरी सिर्फ तीन घंटे में क्यों छोड़ दी? पढ़िए इस चौंकाने वाली कहानी के पीछे छिपा असली सस्पेंस

शेविंग किट

लड़के अपने बियर्ड या फिर क्लीन शेव वाले लुक को काफी सीरियल लेते हैं और उसके लिए शेविंग किट घर पर यूज करते हैं. ऐसे में अगर उन्हें यह गिफ्ट में मिल जाए तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे. जिनकी स्किन पॉल्यूशन और धूल से जल्दी प्रभावित हो जाती है, गारनियर का मेन क्लिंजर खासकर उन पुरुषों के लिए बनाया गया है. यह शेव की हुई त्वचा पर भी सुरक्षित है.

बाथ टॉवल

नहाने के लिए लड़के बाथ टॉवल में कुछ देर घूमना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर स्टाइलिश बाथ टॉवेल मिल जाए तो उनके चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ जाती है. अगर आपको ऐसा कुछ गिफ्ट करना है तो मायट्रिडेंट और शिवन एंड नरेश की लग्जरी टॉवल कलेक्शन दे सकते है.

यह भी पढ़ें: ये MOMOS वाला हर दिन कमाता है 1 लाख रुपये! ठेले वाले संग पूरे दिन किया काम, फिर दिखलाया कैसे कमाया?

परफ्यूम सेट

किसी भी जगह पर जाने से पहले लड़के अपने बॉडी पर परफ्यूज खूब छिड़कते हैं. अगर आप उन्हें गिफ्ट देना चाहते हैं तो यह ऑप्शन बढ़िया होगा. यह घूमने-फिरने में काम आता है और किसी भी जगह पर जाने से पहले यूज किया जा सकता है. ऐसे में स्टाइल और एक्सप्रेशन पसंद करने वाले पुरुषों के लिए द स्टेज का परफ्यूम सेट एक बेहतरीन गिफ्ट है. कॉमेडियन केनी के साथ मिलकर बनाए गए दो फ्रेगरेंस माइक चेक- फ्रेश एक्वा और स्पॉटलाइट- वॉर्म स्पाइसी दिन और शाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं.

ईयर बड

घूमने के लिए लड़के अक्सर अपने जेब में ईयर बड जरूर रखते हैं. किफायती और बढ़िया ईयर बड अगर लड़कों को मिल जाए तो वो काफी खुश हो जाते हैं. 40 घंटे की बैटरी लाइफ, पानी से सुरक्षा, शानदार साउंड और फास्ट चार्जिंग के साथ फिलिप्स के ईयरबड्स उन पुरुषों के लिए एक स्मार्ट गिफ्ट है जो काम और वर्कआउट दोनों संभालते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

International Mens Day

