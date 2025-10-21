IRCTC लाया कश्मिर घूमने का 'सबसे सुनहरा' मौका; अगर अभी तक माता-पिता को नहीं घुमाया, तो तुरंत कर लें प्लानिंग

IRCTC ने कश्मीर घूमने के लिए 5 रात 6 दिन का शानदार टूर पैकेज लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹40,700 रखी गई है. इसमें यात्रियों को श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की सैर, रहने और खाने-पीने की पूरी सुविधा मिलेगी. पैकेज बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
Trending Photos
अगर आप अपने माता-पिता को किसी खूबसूरत जगह पर घुमाने का सोच रहे हैं, तो अब मौका हाथ से जाने न दें. भारतीय रेलवे की टूरिज्म विंग IRCTC एक शानदार कश्मीर टूर पैकेज लेकर आई है. इस पैकेज में आप ‘धरती के स्वर्ग’ कश्मीर की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं. डल झील की शिकारा राइड, गुलमर्ग की गोंडोला यात्रा और पहलगाम की हसीन वादियां इस टूर को खास बनाती हैं. खास बात यह है कि पैकेज में खाने-पीने और रहने की पूरी सुविधा भी शामिल है. यह ट्रिप 5 रात और 6 दिन की होगी और इसकी कीमत ₹40,700 रखी गई है.
कश्मीर की सैर का बेहतरीन मौका
IRCTC का यह टूर पैकेज आपको कश्मीर की चारों मशहूर जगहों जैसे श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग की सैर कराएगा. यह यात्रा प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व दोनों का अनुभव कराती है. टूर के दौरान यात्री डल झील की मशहूर शिकारा राइड का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा गुलमर्ग की गोंडोला केबल कार की सवारी और पहलगाम की सड़क यात्रा इसे और यादगार बनाती है. इस पैकेज में यात्रा के दौरान भोजन, होटल में ठहरने और परिवहन की पूरी सुविधा दी जाएगी.
खाने-पीने और ठहरने की सुविधा
IRCTC ने इस पैकेज को यात्रियों की पूरी सुविधा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है. इसमें यात्रियों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था के साथ आरामदायक होटल में ठहरने का मौका मिलेग. यात्रा के दौरान एक गाइड भी रहेगा जो प्रमुख जगहों की जानकारी देगा. इस पैकेज में एयर कंडीशन्ड बस या कैब की सुविधा भी शामिल है, जिससे सफर आसान और आनंददायक बन सके.
कितनी है कीमत और कैसे करें बुकिंग
इस टूर पैकेज की कीमत ₹40,700 रखी गई है, जिसमें 5 रात और 6 दिन की पूरी यात्रा शामिल है. यह पैकेज न केवल किफायती है बल्कि लक्जरी टूर की सभी सुविधाओं से लैस है जो यात्री इस टूर की बुकिंग करना चाहते हैं, वे IRCTC की वेबसाइट [irctctourism.com (https://www.irctctourism.com/package_description?packageCode=WAA032) पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं. IRCTC के अनुसार, सीटें सीमित हैं, इसलिए जल्दी बुकिंग कराने की सलाह दी गई है.