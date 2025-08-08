यूरोप घूमने का सपना अब होगा पूरा! IRCTC लाया 8 देशों का शानदार टूर पैकेज, जानें कीमत और पूरी डिटेल्स

IRCTC Europe trip plan: अगर आफ भी उन लोगों में से एक हैं, जो यूरोप घूमना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि IRCTC आपके लिए बढ़िया टूर प्लान लेकर आया है. दरअसल भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने एक बेहतरीन टूर पैकेज लॉन्च किया है. जहां ये टूर पैकेज चंडीगढ़ से शुरू होगा. इसके तहत आप यूरोप घूम सकेंगे. आईआरसीटीसी का टूर पैकेज होने के चलते आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी. यह पैकेज 8 यूरोपीय देशों में घूमने के लिए है.

कब से शुरू होगा टूर पैकेज?

चंडीगढ़ से यूरोप घूमने के टूर पैकेज में आईआरसीटीसी ने 8 देशों की ट्रिप के बारे में बताया है. यानी की आप आप फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और वेटिकन सिटी जैसे शानदार देशों में घूम पाएंगे. यह टूर 14 दिन और 13 रातों का होगा. वहीं इसकी शुरुआत 8 सितंबर 2025 से होगी. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस टूर पैकेज तैयार किया है. जहां 21 सितंबर 2025 को यह टूर समाप्त होगा.

ट्रिप का तरीका और घूमने की प्रमुख जगहें

इस टूर में फ्लाइट और बस दोनों से यात्रा की जाएगी. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय ट्रिप के लिए एमिरेट्स एयरलाइंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो यात्रियों को आरामदायक सफर का भरोसा देती है. इस पैकेज में कई फेमस और रोमांचक जगहें शामिल हैं. आप इस ट्रिप के दौरान पेरिस में एफिल टॉवर की खूबसूरती देखे सकेंगे. साथ ही सीन नदी में क्रूज का मजा लें सकेंगे. स्विट्जरलैंड की बर्फ से ढकी चोटियों पर स्थित माउंट टिट्लिस पर आइस फ्लायर का रोमांच महसूस करेंगे. इसके अलावा घूमने और ए़डवेंचर के लिए वेनिस की नहरों में गोंडोला की सैर भी कर पाएंगे.

रहने और खाने की व्यवस्था

IRCTC के टूर प्लान में रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई है. टूर के दौरान 4-स्टार होटलों में रहने की व्यवस्था होगी. वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रियों को भारतीय खाना परोसा जाएगा. इससे टूरिस्ट्स को विदेश में भी घर जैसा स्वाद मिलेगा.

टूर की कीमत और बुकिंग की जानकारी

अगर हम पैकेज की बात करें, तो यह ऑक्यूपेंसी के हिसाब से अलग-अलग है. यानी की सबसे पैकेज अलग-अलग है. एक व्यक्ति के लिए यानी सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए इसकी कीमत 3,92,720 रूपये है. वहीं दो लोगों के लिए यानी डबल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रति व्यक्ति 3,16,160 रूपये है और तीन लोगों के लिए यानी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रति व्यक्ति 3,16,160 रूपये है. अगर आपके साथ कोई बच्चा है, तो बेड के साथ 2,60,780 रूपये और बिना बेड के बच्चे के लिए 2,06,975 रूपये कीमत है.

यहां से करें बुक

अगर आप इस पैकेज को बुक करना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ में IRCTC के दफ्तर जाकर या उनकी आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com और https://www.irctctourism.com पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं. वहीं ऑफलाइन बुकिंग के लिए SCO 80-82, तीसरी मंजिल, सेक्टर 34A, पिकाडिली सिनेमा के पीछे, चंडीगढ़ जाना होगा.