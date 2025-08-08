यूरोप घूमने का सपना अब होगा पूरा! IRCTC लाया 8 देशों का शानदार टूर पैकेज, जानें कीमत और पूरी डिटेल्स
Advertisement
trendingNow12872080
Hindi Newsट्रैवल

यूरोप घूमने का सपना अब होगा पूरा! IRCTC लाया 8 देशों का शानदार टूर पैकेज, जानें कीमत और पूरी डिटेल्स

IRCTC Europe tour package: यूरोप घूमने का सपना देख रहे लोगों के लिए अब IRCTC एक बेहतरीन पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज के तहत आप फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और वेटिकन सिटी जैसे देशों में घूम सकेंगे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूरोप घूमने का सपना अब होगा पूरा! IRCTC लाया 8 देशों का शानदार टूर पैकेज, जानें कीमत और पूरी डिटेल्स

IRCTC Europe trip plan: अगर आफ भी उन लोगों में से एक हैं, जो यूरोप घूमना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि IRCTC आपके लिए बढ़िया टूर प्लान लेकर आया है. दरअसल भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने एक बेहतरीन टूर पैकेज लॉन्च किया है. जहां ये टूर पैकेज चंडीगढ़ से शुरू होगा. इसके तहत आप यूरोप घूम सकेंगे. आईआरसीटीसी का टूर पैकेज होने के चलते आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी. यह पैकेज 8 यूरोपीय देशों में घूमने के लिए है.

कब से शुरू होगा टूर पैकेज?
चंडीगढ़ से यूरोप घूमने के टूर पैकेज में आईआरसीटीसी ने 8 देशों की ट्रिप के बारे में बताया है. यानी की आप आप फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और वेटिकन सिटी जैसे शानदार देशों में घूम पाएंगे. यह टूर 14 दिन और 13 रातों का होगा. वहीं इसकी शुरुआत 8 सितंबर 2025 से होगी. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस टूर पैकेज तैयार किया है. जहां 21 सितंबर 2025 को यह टूर समाप्त होगा. 

ट्रिप का तरीका और घूमने की प्रमुख जगहें
इस टूर में फ्लाइट और बस दोनों से यात्रा की जाएगी. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय ट्रिप के लिए एमिरेट्स एयरलाइंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो यात्रियों को आरामदायक सफर का भरोसा देती है. इस पैकेज में कई फेमस और रोमांचक जगहें शामिल हैं. आप इस ट्रिप के दौरान पेरिस में एफिल टॉवर की खूबसूरती देखे सकेंगे. साथ ही सीन नदी में क्रूज का मजा लें सकेंगे. स्विट्जरलैंड की बर्फ से ढकी चोटियों पर स्थित माउंट टिट्लिस पर आइस फ्लायर का रोमांच महसूस करेंगे. इसके अलावा घूमने और ए़डवेंचर के लिए वेनिस की नहरों में गोंडोला की सैर भी कर पाएंगे. 

रहने और खाने की व्यवस्था
IRCTC के टूर प्लान में रहने और खाने की व्यवस्था भी की गई है. टूर के दौरान 4-स्टार होटलों में रहने की व्यवस्था होगी. वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि यात्रियों को भारतीय खाना परोसा जाएगा. इससे टूरिस्ट्स को विदेश में भी घर जैसा स्वाद मिलेगा. 

टूर की कीमत और बुकिंग की जानकारी
अगर हम पैकेज की बात करें, तो यह ऑक्यूपेंसी के हिसाब से अलग-अलग है. यानी की सबसे पैकेज अलग-अलग है. एक व्यक्ति के लिए यानी सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए इसकी कीमत 3,92,720 रूपये है. वहीं दो लोगों के लिए यानी डबल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रति व्यक्ति 3,16,160 रूपये है और तीन लोगों के लिए यानी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रति व्यक्ति 3,16,160 रूपये है. अगर आपके साथ कोई बच्चा है, तो बेड के साथ 2,60,780 रूपये और बिना बेड के बच्चे के लिए 2,06,975 रूपये कीमत है.

यहां से करें बुक
अगर आप इस पैकेज को बुक करना चाहते हैं तो आप चंडीगढ़ में IRCTC के दफ्तर जाकर या उनकी आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com और https://www.irctctourism.com पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं. वहीं ऑफलाइन बुकिंग के लिए SCO 80-82, तीसरी मंजिल, सेक्टर 34A, पिकाडिली सिनेमा के पीछे, चंडीगढ़ जाना होगा.

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

IRCTC Europe tour packageEurope trip plantravel

Trending news

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
NRC
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
Chhatrapati Shivaji Maharaj
शिवाजी महाराज के 'बाघ नख' की पूरी कहानी, जिस से RSS चीफ मोहन भागवत भी हो गए अचंभित
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj ka itihas
8 अगस्त 1942 को ऐसा क्या हुआ था? हिल गई अंग्रेजों की नींव;5 साल बाद छोड़ना पड़ा भारत
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
hindi news
Aaj Ki Taza Khabar Live: ट्रंप टैरिफ पर कैबिनेट मीटिंग में होगी चर्चा, अमित शाह सीतामढ़ी में करेंगे सीता मंदिर का उद्घाटन
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश मचाएगी तांडव, इन जगहों पर दिखेगा बरसात का रौद्र रूप
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
;