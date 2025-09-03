IRCTC का तगड़ा इंटरनेशनल टूर पैकेज, 43,630 रुपये में 7 दिन की फॉरेन ट्रिप, फ्लाइट से लेकर खाने-रहने का खर्च भी शामिल

IRCTC International Trip: अगर आप सस्ते में विदेश घूमना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी आपका सपना पूरा कर रहे है. बता दें कि IRCTC ने एक सस्ता और बेहतरीन इंटरनेशनल टूर पैकेज जारी किया है. ये पैकेज सस्ते में ही विदेश घूमने का आपका सपना पूरा कर सकता है.
Trending Photos
IRCTC International Tour Package: विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बजट नहीं बन पा रहा है तो आपके लिए आईआरसीटीसी एक जबरदस्त पैकेज लेकर आया है. दरअसल इस पैकेज के तहत आपको 7 दिन और 6 रात की फॉरेन ट्रिप का मौका मिलेगा. वहीं इसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले आपको यह बता दें कि ये पैकेज नेपाल के लिए है, जिसमें टूरिस्ट्स सिर्फ 43,630 रुपये में 7 दिन और 6 रात की फॉरेन ट्रिप का मजा ले सकते हैं. यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो कम खर्च में फॉरेन ट्रिप का अनुभव लेना चाहते हैं.
इस तारीख से शुरू होगा टूर
IRCTC का यह टूर 12 सितंबर, 2025 को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू होगा. टूरिस्ट्स को सबसे पहले यहां से गोरखपुर तक फ्लाइट से ले जाया जाएगा और वहां से नेपाल के लुंबिनी तक सड़क मार्ग से यात्रा की जाएगी. इस पैकेज में घूमने के साथ-साथ रहने और खाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी.
पैकेज की कीमत अलग-अलग
इस पैकेज के तहत टूरिस्ट्स को 3-स्टार होटल में ठहरने की सुविधा मिलेगी. इसमें सुबह का नाश्ता और रात का खाना भी शामिल है, जिससे टूरिस्ट्स को खाने-पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. वहीं पैकेज की कीमत यात्रियों की संख्या के आधार पर अलग-अलग है. ट्रिपल शेयरिंग के लिए प्रति व्यक्ति 43,630 रुपये, डबल शेयरिंग के लिए 45,500 रुपये और सिंगल शेयरिंग के लिए 61,400 रुपये की कीमत तय की गई है. इस पैकेज में हवाई यात्रा के टिकट, होटल में ठहरने, भोजन और टूरिस्ट प्लेसेज की विजिट का खर्च शामिल है.
कैसे करें बुकिंग?
अगर आपको नेपाल की प्राकृतिक खूबसूरती, बर्फ से ढके पहाड़ और ऐतिहासिक मंदिरों को देखना है तो इस पैकेज के जरिए आप नेपाल की संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से देख पाएंगे. इस पैकेज की बुकिंग आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा सकती है और इसका टूर कोड SHO6 है. यह पैकेज उन ट्रैवलर्स के लिए एक शानदार अवसर है, जो एक यादगार और सस्ती विदेश यात्रा की तलाश में हैं.