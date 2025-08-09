दुनिया का ऐसा आइलैंड; जहां सिर्फ महिलाओं का चलता है राज, वजह सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे
दुनिया का ऐसा आइलैंड; जहां सिर्फ महिलाओं का चलता है राज, वजह सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे

दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहा पर महिलाओं का दबदबा है और वे वहां की मुखिया हैं. फिनलैंड का सुपरशी आइलैंड और एस्टोनिया का किहनु आइलैंड ऐसे ही दो द्वीप हैं, जहां महिलाओं का राज चलता है.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 09, 2025, 12:22 PM IST
दुनिया का ऐसा आइलैंड; जहां सिर्फ महिलाओं का चलता है राज, वजह सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे

दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहा पर महिलाओं का दबदबा है और वे वहां की मुखिया हैं. फिनलैंड का सुपरशी आइलैंड और एस्टोनिया का किहनु आइलैंड ऐसे ही दो द्वीप हैं, जहां महिलाओं का राज चलता है. इन दोनों ही जगहों की वजहें अलग-अलग हैं.

सुपरशी आइलैंड (SuperShe Island), फिनलैंड-

सुपरशी आइलैंड एक प्राइवेट आइलैंड है जिसे पूरी तरह से महिलाओं के लिए बनाया गया है. यह जगह महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव से दूर, आराम करने और खुद को फिर से तारोताजा करने का मौका देती है. यह एक लग्जरी वेलनेस रिट्रीट है जहां पुरुषो के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है. यहां पर महिलाएं योगा, मेडिटेशन, और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस कर सकें.

किहनु आइलैंड (Kihnu Island), एस्टोनिया-

किहनु आइलैंड पर महिलाओं का राज इसलिए चलता है क्योंकि यहां के पुरुष साल के ज्यादातर समय मछली पकड़ने के लिए समुद्र में रहते हैं. पुरुषों की गैरमौजूदगी में, महिलाएं ही गांव की सारी जिम्मेदारियां संभालती हैं, जिसमें घर चलाना, बच्चों की देखभाल करना, और खेती-किसानी के काम करना शामिल है. यहां की महिलाएं अपनी पारंपरिक संस्कृति और रीति-रिवाजों को भी जीवित रखती हैं. यह आइलैंड यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल है. इस वजह से किहनु को दुनिया की आखिरी मातृसत्तात्मक (Matriarchal) समाजों में से एक माना जाता है.

नोइवा डो कोर्डेइरो (Noiva do Cordeiro), ब्राजील-

ब्राजील में एक और जगह है, जिसका नाम है नोइवा डो कोर्डेइरो. यह एक कस्बा है, जहां 600 से अधिक महिलाएं रहती हैं. यहां पर पुरुषों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर पुरुष काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते हैं. इसलिए यहां की महिलाएं ही गांव के सारे काम करती हैं, जैसे खेती, व्यापार, और गाँव के नियम-कानून बनाना. यहां की महिलाएं मिलकर काम करती हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेती हैं. वे शादी के लिए पुरुषों का स्वागत करती हैं लेकिन उन्हें गांव के नियमों का पालन करना होता है, जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं.

सौम्या त्रिपाठी

ज़ी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर. पत्रकारिता में करीब 3 साल का अनुभव. हेल्थ, ट्रैवल, लाइफस्टाइल और धर्म की खबरें लिखने का अनुभव. घूमने और नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है.

