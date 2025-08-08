तीन तरफ की जंग से जूझ रहा ये देश, फिर भी इसके इन 2 शहरों में जाने के लिए बेताब हैं टूरिस्‍ट
तीन तरफ की जंग से जूझ रहा ये देश, फिर भी इसके इन 2 शहरों में जाने के लिए बेताब हैं टूरिस्‍ट

Travel And Leisure Survey 2025: ईरान से युद्ध और गम्भीर हालातों के बीच इजराइल को पर्यटन को लेकर बड़ी उपलब्धि मिली है. दरअसल अमेरिका की ट्रैवल + लेजर  मैगजीन ने 2025 के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा शहरों की एक लिस्ट जारी की और इसमें इजराइल के दो शहरों को महत्वपूर्ण जगह मिली है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:27 AM IST
तीन तरफ की जंग से जूझ रहा ये देश, फिर भी इसके इन 2 शहरों में जाने के लिए बेताब हैं टूरिस्‍ट

Travel And Leisure Survey 2025: अमेरिका की जानी-मानी मैगजीन 'ट्रैवल + लेजर' ने 2025 के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा शहरों की एक लिस्ट जारी की है. जहां इस लिस्ट में अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कैटेगरी में इजराइल के दो शहरों को अच्छा स्थान मिला है. दरअसल इस लिस्ट में यरूशलेम को तीसरा और तेल अवीव को पांचवां स्थान मिला है. ईरान से युद्ध के बाद इस प्रकार की उपलब्धि मिलना इजराइल के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इससे इजराइल में ट्रैवल को नया रूप मिलेगा.  

क्या होता है आधार?
इस सर्वे को वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स भी कहा जाता है. दरअसल प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली यह प्रतिष्ठित रैंकिंग का आधर दुनियाभर के लाखों ट्रैवलर होते हैं. जहां उनके वोटों के आधार पर ही यह रैंकिग दी जाती है. इसमें प्रमुख रूप से संस्कृति, खाने-पीने की जगहें, लोगों का व्यवहार, सुरक्षा और बाकी सुविधाओं जैसे मानदंडों के आधार बनाकर वोट दिया जाता है. इस तरह से मूल्यांकन के बाद रैंकिग तैयार की जाती है. 

यरूशलेम और तेल अवीव
इस लिस्ट में इजराइल के यरूशलेम नें तीसरा स्थान हासिल किया है. दरअसल यह शहर बहुत पुराना है और इसका अपना एक खास इतिहास है. यहां की गलियों में आपको शांति और इतिहास दोनों मिलेंगे. वहीं तेल अवीव को पांचवा स्थान मिला है. हालांकि यह शहर एकदम नया और आधुनिक है. यहां की लाइफस्टाइल बहुत ही शानदार है. इस शहर को 'पार्टी सिटी' भी कहते हैं. यह शहर अपनी नई सोच के लिए दुनियाभर में फेमस है.

पर्यटन मंत्रालय खुश
मुश्किल परिस्थितियों में भी इजराइल के दो शहरों को प्रमुख उपलब्धि मिलने से यहां का पर्यटन मंत्रालय बेहद खुश है. जहां इस उपलब्धि पर  पर्यटन मंत्रालय का कहना है कि अभी के मुश्किल समय में जब लोग सुरक्षा को लेकर थोड़ा डरे हुए हैं, तब भी दुनिया भर के लोग इजराइल आना चाहते हैं. यह इस बात का सबूत है कि इजराइल आज भी लोगों को पसंद है. यह अवार्ड बताता है कि लोग यहां वापस आना चाहते हैं. दरअसल पर्यटन मंत्रालय का मानना है कि यह रैंकिंग आने वाले समय में यहां पर पर्यटन को फिर से शुरू करने में बहुत मदद करेगी. यह एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है.

