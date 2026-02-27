Advertisement
होटल बिजनेस में AI की एंट्री: अब एक ही क्लिक पर मैनेज होगी बुकिंग और रूम इन्वेंट्री, आया स्मार्ट प्लेटफॉर्म!

होटल बिजनेस में AI की एंट्री: अब एक ही क्लिक पर मैनेज होगी बुकिंग और रूम इन्वेंट्री, आया स्मार्ट प्लेटफॉर्म!

ixigo ने HELLO नाम से AI-पावर्ड होटल एक्स्ट्रानेट लॉन्च किया है, जो होटल लिस्टिंग, रेट, इन्वेंट्री और ऑफर्स मैनेजमेंट को आसान बनाता है. जानिए कैसे यह प्लेटफॉर्म होटल इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला सकता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 27, 2026, 09:57 AM IST
होटल बिजनेस में AI की एंट्री: अब एक ही क्लिक पर मैनेज होगी बुकिंग और रूम इन्वेंट्री, आया स्मार्ट प्लेटफॉर्म!

Hotel Inventory Management: भारत की प्रमुख AI आधारित ट्रैवल कंपनी ixigo ने HELLO यानी होटल एक्स्ट्रानेट फॉर लिस्टिंग, लोडिंग एंड ऑपरेशन लॉन्च किया है. यह एक AI-पावर्ड पोर्टल है, जो होटल पार्टनर्स को अपनी लिस्टिंग, रेट, इन्वेंट्री और डेली ऑपरेशंस मैनेज करने में मदद करेगा. इस प्लेटफॉर्म के जरिए होटल एक ही डैशबोर्ड से अपनी सारी जानकारी अपडेट कर सकते हैं.

होटल्स को क्या फायदा होगा?

HELLO होटल्स को रूम उपलब्धता, कीमत और प्रमोशन को रियल टाइम में मैनेज करने की सुविधा देता है. होटल अपने प्रॉपर्टी की तस्वीरें, रूम डिटेल्स और सुविधाएं आसानी से अपलोड कर सकते हैं. इसमें कैलेंडर आधारित व्यू मिलता है, जिससे रूम बुकिंग और प्राइसिंग को साफ-साफ देखा जा सकता है. इससे पारदर्शिता और ऑपरेशनल कंट्रोल दोनों बढ़ते हैं.

कौन-कौन से होटल जुड़े?

इस नए प्लेटफॉर्म से कई बड़े होटल ब्रांड पहले ही जुड़ चुके हैं. इनमें क्लब महिंद्रा, ट्रीबो होटल्स, क्लार्क्स होटल्स और लॉर्ड्स होटल्स एंड रिसॉर्ट्स जैसे नाम शामिल हैं. इससे साफ है कि इंडस्ट्री में इस पहल को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. HELLO के जरिए होटल्स लास्ट-मिनट डील, अर्ली बर्ड ऑफर, फ्लैट डिस्काउंट और डे-वाइज कैंपेन चला सकते हैं. खास यूजर ग्रुप या पहले से ट्रैवल प्लान कर रहे ग्राहकों के लिए भी टारगेटेड ऑफर डिजाइन किए जा सकते हैं. यह फीचर खासकर उन डेस्टिनेशन के लिए फायदेमंद है, जहां डिमांड ज्यादा होती है और बुकिंग कम समय में होती है.

कंपनी ने क्या कहा?

रजनीश कुमार और आलोक वायपेयी, जो ixigo के टॉप लीडर्स हैं, ने कहा कि होटल सेक्टर कंपनी के लिए रणनीतिक फोकस एरिया है. HELLO के जरिए ixigo सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि होटल्स को ज्यादा कंट्रोल, स्पीड और पारदर्शिता देना चाहता है.

क्या है सिक्योरिटी और पेमेंट सिस्टम?

इस प्लेटफॉर्म में रोल-बेस्ड एक्सेस और सिक्योर लॉगइन की सुविधा है, जिससे अलग-अलग टीम मेंबर्स को तय अधिकार दिए जा सकते हैं. साथ ही पेमेंट ट्रैकिंग और समय पर सेटलमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है. कुछ चैनल मैनेजर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के जरिए रेट और इन्वेंट्री रियल टाइम में सिंक हो सकते हैं, जिससे मैन्युअल काम कम होता है और बिजनेस ज्यादा तेज और सटीक बनता है.

