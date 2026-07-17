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जगन्नाथ रथ यात्रा देखने जा रहे हैं? तो पुरी के आसपास घूम आएं ये खूबसूरत जगहें, अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर करें शामिल

ओडिशा के पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, बल्कि एक यादगार ट्रैवल एक्सपीरियंस भी है. अगर आप इस साल रथयात्रा देखने पुरी जाने का प्लान बना रहे हैं, तो दर्शन के बाद आसपास की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना बिल्कुल न भूलें. इसमें चिलिका झील, कोणार्क सूर्य मंदिर, रामचंडी बीच, रघुराजपुर हेरिटेज विलेज और बालूखंड-कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 17, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:06 AM IST
जगन्नाथ रथ यात्रा देखने जा रहे हैं? तो पुरी के आसपास घूम आएं ये खूबसूरत जगहें, अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर करें शामिल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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