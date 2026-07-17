/जगन्नाथ रथ यात्रा देखने जा रहे हैं? तो पुरी के आसपास घूम आएं ये खूबसूरत जगहें, अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर करें शामिल

Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक मानी जाती है. इस दौरान पुरी की सड़कें श्रद्धालुओं से भर जाती हैं और पूरा शहर भक्ति के रंग में डूब जाता है. देश-विदेश से लाखों लोग इस खास मौके पर पुरी पहुंचते हैं. लेकिन कई यात्री दर्शन करने के बाद तुरंत वापस लौट जाते हैं और ओडिशा की प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत को देखने से चूक जाते हैं. अगर आपके पास रथयात्रा के बाद एक या दो दिन का समय है, तो पुरी के आसपास मौजूद ये जगहें आपकी यात्रा को और खास बना सकती हैं.
पुरी से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित चिलिका झील ओडिशा की सबसे खास जगहों में शामिल है. यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है और अपनी खूबसूरत प्राकृतिक छटा के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. चिलिका झील का सतपाड़ा इलाका पर्यटकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. यहां पहुंचकर आप बोट राइड का मजा ले सकते हैं और इरावडी डॉल्फिन को करीब से देखने का शानदार मौका पा सकते हैं. सुबह के समय यहां जाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान पानी शांत रहता है और डॉल्फिन दिखने की संभावना ज्यादा होती है.
पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा की पहचान है. यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है. सूर्य देव को समर्पित यह मंदिर अपने विशाल रथ के आकार की बनावट और पत्थरों पर की गई शानदार नक्काशी के लिए जाना जाता है. मंदिर देखने के बाद आप कोणार्क बीच पर कुछ समय बिता सकते हैं. यहां सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा काफी खूबसूरत दिखाई देता है. अगर आप इतिहास, संस्कृति और शांत समुद्र तट पसंद करते हैं, तो यह जगह आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए.
कोणार्क मरीन ड्राइव पर स्थित रामचंडी बीच उन लोगों के लिए शानदार जगह है, जो भीड़ से दूर शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं. यहां सुनहरी रेत, नीला समुद्र और आसपास का प्राकृतिक माहौल मन को काफी सुकून देता है. परिवार, कपल्स और फोटोग्राफी पसंद करने वाले लोगों के बीच यह जगह काफी लोकप्रिय है. कुशाभद्रा नदी और समुद्र का संगम इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है. शाम के समय यहां बैठकर सनसेट देखना एक ऐसा अनुभव है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है.
अगर आप ओडिशा की संस्कृति और पारंपरिक कला को समझना चाहते हैं, तो पुरी से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित रघुराजपुर गांव जरूर जाएं. यह गांव अपनी पट्टचित्र कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां कलाकार पीढ़ियों से पारंपरिक चित्रकारी करते आ रहे हैं. गांव में घूमते हुए आप कलाकारों को काम करते हुए देख सकते हैं. यहां से हाथों से बनाई गई पेंटिंग, हस्तशिल्प और यादगार चीजें भी खरीदी जा सकती हैं. यह जगह उन लोगों के लिए खास है, जिन्हें लोक कला और संस्कृति में दिलचस्पी है.
पुरी और कोणार्क के बीच फैला बालूखंड-कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए शानदार जगह है. यहां जंगल, समुद्र और हरियाली का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है. जंगल के बीच से गुजरने वाली सड़क पर ड्राइव करना अपने आप में एक अलग अनुभव है. अगर किस्मत अच्छी हो तो यहां हिरण, पक्षियों और कुछ अन्य वन्यजीवों को भी देखा जा सकता है. मानसून के मौसम में यहां की हरियाली और भी आकर्षक हो जाती है.
अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है, तो सुबह जल्दी पुरी से निकलकर सबसे पहले चिलिका झील के सतपाड़ा पहुंचें. इसके बाद कोणार्क सूर्य मंदिर देखें और शाम का समय रामचंडी बीच पर बिताएं. रात तक वापस पुरी लौट सकते हैं.
अगर आप दो दिनों का ट्रिप बनाते हैं, तो यह आपके लिए सबसे शानदार ऑप्शन होगा. पहले दिन आप ओडिशा के पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के बाद चिलिका झील चले जाएं. इसके बाद आप कोणार्क सूर्य मंदिर और रामचंडी बीच जा सकते हैं. फिर दूसरे दिन आप रघुराजपुर हेरिटेज विलेज से बालूखंड-कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य जाएं और फिर पुरी लोकल मार्केट में भी घूम सकते हैं.
पुरी की यात्रा वहां के स्वादिष्ट खाने के बिना अधूरी मानी जाती है. यहां पहुंचकर जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद, छेना पोड़ा, दही बड़ा-आलू दम, रसाबली और दूसरे पारंपरिक ओड़िया व्यंजनों का स्वाद जरूर लें.
भगवान जगन्नाथ के दर्शन जहां मन को आध्यात्मिक शांति देते हैं, वहीं पुरी के आसपास की खूबसूरत जगहें इस सफर को यादगार बना देती हैं. रथयात्रा के मौके पर पुरी जाने वाले यात्रियों को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम एक अतिरिक्त दिन निकालकर इन जगहों को जरूर देखें. चिलिका की डॉल्फिन, कोणार्क की ऐतिहासिक विरासत, रामचंडी का शांत समुद्र तट, रघुराजपुर की कला और बालूखंड की हरियाली मिलकर आपकी धार्मिक यात्रा को एक शानदार ट्रैवल एक्सपीरियंस में बदल सकती है.