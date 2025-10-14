दुनिया की हस्तियों का मेला: नोबल विनर्स से लेकर साइंटिस्ट तक... गुलाबी नगरिया में कुछ यूं जमेगा रंग

Jaipur Literature Festival 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का 19वां संस्करण 15 से 19 जनवरी 2026 तक गुलाबी नगरी जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित होगा. यह केवल एक साहित्यिक आयोजन नहीं बल्कि विचारों, संवादों और संस्कृति का उत्सव है. हर साल की तरह इस बार भी यह कार्यक्रम विश्वभर के लेखकों, विचारकों और कला प्रेमियों को एक मंच पर लाएगा.

कौन-कौन होंगे इस बार के विशेष वक्ता?

घोषित पहली वक्ता सूची में शामिल हैं- स्टीफन फ्राय, ओल्गा टोकार्चुक, शोभा डे, आनंद नीलकंठन, अनुराधा रॉय, गोपालकृष्ण गांधी, केट मॉस, विश्वनाथन आनंद जैसे प्रतिष्ठित नाम. नोबेल विजेताओं से लेकर बुकर पुरस्कार प्राप्त लेखकों, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों तक, यह मंच बौद्धिक सितारों की गैलेक्सी की तरह चमकने वाला है.

क्या खास होगा इस बार के फेस्टिवल में?

फेस्टिवल में कविता, कथा, इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, लैंगिकता, जलवायु परिवर्तन और सिनेमा जैसे विविध विषयों पर चर्चाएं होंगी. कुल 350 से अधिक वक्ता छह स्थलों पर अपने विचार साझा करेंगे. इस बार जयपुर बुकमार्क (JBM) का 13वां संस्करण भी आयोजित होगा, जहां प्रकाशकों, लेखकों और अनुवादकों के बीच वैश्विक सहयोग और विचार-विनिमय को बढ़ावा दिया जाएगा.

आमेर किले की पृष्ठभूमि में क्यों खास होता है JLF?

हर साल की तरह इस बार भी फेस्टिवल में आमेर किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विशेष सांस्कृतिक शामें और संगीत कार्यक्रम होंगे. जयपुर म्यूज़िक स्टेज पर भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी, जो साहित्य और संगीत का संगम बनेंगी. फेस्टिवल की सह-निदेशक नामिता गोखले ने कहा, “यह संस्करण संस्कृतियों और महाद्वीपों को जोड़ने वाला क्लासिक आयोजन होगा. इस बार AI, भू-राजनीति और भाषा की शक्ति जैसे विषय केंद्र में रहेंगे.”

इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने कहा, “JLF वह स्थान है जहां लिखित शब्द और मौखिक परंपरा एक साथ सांस लेते हैं. यह साहित्य की उस शक्ति का प्रमाण है जो जोड़ती और प्रेरित करती है.” टीमवर्क आर्ट्स के निदेशक संजॉय के रॉय ने जोड़ा, “JLF अब एक सांस्कृतिक आंदोलन बन चुका है जो दुनिया भर के समाजों को जोड़ता है.”