Advertisement
trendingNow12961274
Hindi Newsट्रैवल

दुनिया की हस्तियों का मेला: नोबल विनर्स से लेकर साइंटिस्ट तक... गुलाबी नगरिया में कुछ यूं जमेगा रंग

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 की पहली स्पीकर्स की सूची जारी हो गई है. 15 से 19 जनवरी तक चलने वाले इस साहित्यिक उत्सव में नोबेल विजेता, इतिहासकार, लेखक और विचारक शामिल होंगे. यह आयोजन फिर साबित करेगा कि जयपुर ही दुनिया का असली साहित्यिक केंद्र है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया की हस्तियों का मेला: नोबल विनर्स से लेकर साइंटिस्ट तक... गुलाबी नगरिया में कुछ यूं जमेगा रंग

Jaipur Literature Festival 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का 19वां संस्करण 15 से 19 जनवरी 2026 तक गुलाबी नगरी जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित होगा. यह केवल एक साहित्यिक आयोजन नहीं बल्कि विचारों, संवादों और संस्कृति का उत्सव है. हर साल की तरह इस बार भी यह कार्यक्रम विश्वभर के लेखकों, विचारकों और कला प्रेमियों को एक मंच पर लाएगा.

कौन-कौन होंगे इस बार के विशेष वक्ता?

घोषित पहली वक्ता सूची में शामिल हैं- स्टीफन फ्राय, ओल्गा टोकार्चुक, शोभा डे, आनंद नीलकंठन, अनुराधा रॉय, गोपालकृष्ण गांधी, केट मॉस, विश्वनाथन आनंद जैसे प्रतिष्ठित नाम. नोबेल विजेताओं से लेकर बुकर पुरस्कार प्राप्त लेखकों, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों तक, यह मंच बौद्धिक सितारों की गैलेक्सी की तरह चमकने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ट्रेन में थी मेरी डरावनी रात... लड़की ने शेयर किया चौंकाने वाला Video, रिजर्व सीट पर धमा-चौकड़ी

क्या खास होगा इस बार के फेस्टिवल में?

फेस्टिवल में कविता, कथा, इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, लैंगिकता, जलवायु परिवर्तन और सिनेमा जैसे विविध विषयों पर चर्चाएं होंगी. कुल 350 से अधिक वक्ता छह स्थलों पर अपने विचार साझा करेंगे. इस बार जयपुर बुकमार्क (JBM) का 13वां संस्करण भी आयोजित होगा, जहां प्रकाशकों, लेखकों और अनुवादकों के बीच वैश्विक सहयोग और विचार-विनिमय को बढ़ावा दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: ये रशियन कामवाली बाई को बेंगलुरु में देती है इतने पैसे, सुनकर बौखला उठे लोग; हर महीने का खर्च है 3 लाख

आमेर किले की पृष्ठभूमि में क्यों खास होता है JLF?

हर साल की तरह इस बार भी फेस्टिवल में आमेर किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विशेष सांस्कृतिक शामें और संगीत कार्यक्रम होंगे. जयपुर म्यूज़िक स्टेज पर भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी, जो साहित्य और संगीत का संगम बनेंगी. फेस्टिवल की सह-निदेशक नामिता गोखले ने कहा, “यह संस्करण संस्कृतियों और महाद्वीपों को जोड़ने वाला क्लासिक आयोजन होगा. इस बार AI, भू-राजनीति और भाषा की शक्ति जैसे विषय केंद्र में रहेंगे.”

इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल ने कहा, “JLF वह स्थान है जहां लिखित शब्द और मौखिक परंपरा एक साथ सांस लेते हैं. यह साहित्य की उस शक्ति का प्रमाण है जो जोड़ती और प्रेरित करती है.” टीमवर्क आर्ट्स के निदेशक संजॉय के रॉय ने जोड़ा, “JLF अब एक सांस्कृतिक आंदोलन बन चुका है जो दुनिया भर के समाजों को जोड़ता है.”

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

jaipurJaipur Literature Festival

Trending news

केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
Kerala
केरल: हिजाब पहनी छात्रा को स्कूल के गेट पर रोका, मच गया बवाल; 2 दिन से स्कूल बंद
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
mumbai
मुंबई के TISS कॉलेज कैंपस में GN Saibaba की बरसी पर प्रोग्राम, 12 छात्रों पर FIR
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
Andhra Pradesh Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बनाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
Karnataka News
कर्नाटक में भ्रष्टाचार का नया भंडाफोड़, इस विभाग के अधिकारियों के घर छापा
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
ED Raid
पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ 70 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी की रडार पर यशदीप शर्मा
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
bihar vidhan sabha chunav
'टीपू' का दांव लालू ने बिहार में खेला, कांग्रेस के पैंतरे से तेजस्‍वी को आया पसीना
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
World News
'UN के शांति मिशन में भारत सबसे ज्यादा एक्टिव...,' UNTCC में बोले थलसेना प्रमुख
कांग्रेस के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, BJP ने घेरा
karnataka
कांग्रेस के राज में 3 महीने से नहीं मिली सैलरी तो महिला ने किया सुसाइड, BJP ने घेरा
उग्रवाद को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में टॉप माओवादी लीडर सोनू 'दादा' समेत 60 का सरेंडर
Maharashtra
उग्रवाद को बड़ा झटका, महाराष्ट्र में टॉप माओवादी लीडर सोनू 'दादा' समेत 60 का सरेंडर
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस
temporary firecracker shops
बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो होगी सीधे जेल! जान लीजिए आवेदन का पूरा प्रोसेस