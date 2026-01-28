जिम कॉर्बेट से लेकर हिमालय की चोटियों तक! इन रिसॉर्ट्स में मिलती है रॉयल फीलिंग्स, वेकेशन के लिए है पहली पसंद

Advertisement
Luxury Hospitality In India: भारत में लग्जरी हॉस्पिटैलिटी की परिभाषा बदल रहा है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो छुट्टियों का मतलब सिर्फ एक कमरा और खाना नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव मानते हैं, तो भारत के इन प्रीमियम ठिकानों पर आपकी तलाश खत्म हो सकती है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:49 AM IST
Resorts In India: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो छुट्टियों का मतलब सिर्फ एक कमरा और खाना नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव मानते हैं, तो भारत के इन प्रीमियम ठिकानों पर आपकी तलाश खत्म हो सकती है. जिम कॉर्बेट के घने जंगलों के बीच बसी शांति से लेकर, मुक्तेश्वर की पहाड़ियों से दिखने वाले हिमालय के राजसी नजारों और गोवा के सुनहरे तटों तक ये रिसॉर्ट्स लग्जरी और प्रकृति का एक दुर्लभ संगम पेश करते हैं. 

जिम कॉर्बेट

जंगलों के बीच रहना और सफारी करना पसंद है तो जिम कॉर्बेट देश की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है. यहां आप को 4 स्टार के रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे. यहां क्लारिसा रिजॉर्ट काफी बेहतरीन है. जंगलों और वाइल्डलाइफ से घिरा एक परफेक्ट रिट्रीट है. यहां लग्जरी कॉटेज और इको-फ्रेंडली स्टे नेचर के साथ कंफर्ट का बेहतरीन बैलेंस देते हैं. वाइल्डलाइफ सफारी, नेचर वॉक और क्यूरेटेड एक्सपीरियंस इसे एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए खास बनाते हैं.

गोवा

अगर आप गोवा में किसी भीड़भाड़ से दूर एक प्राइवेट बीच टाइप जगह खोज रहे हैं तो यहां पर क्लारिसा बीच रिट्रीट बेहतरीन जगह हो सकती है. यह खूबसूरत बीच के पास स्थित है. यह रिसॉर्ट ट्रॉपिकल वाइब्स के साथ रिलैक्सेशन और फन का कॉम्बिनेशन देता है. बीचसाइड डाइनिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज और सुकून भरा माहौल इसे फैमिली, कपल्स और सोलो ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट बनाता है.

मुक्तेश्वर

हिमालय की गोद में बसे मुक्तेश्वर की बर्फीली चोटियों और शांत वादियों के बीच, अब लग्जरी का एक ऐसा ठिकाना तैयार है जो आपको बादलों के ऊपर होने का अहसास कराता है. समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित इस 5-स्टार क्लारिसा हिमालयन रिट्रीट में सुबह की शुरुआत कंचनजंगा और नंदा देवी के राजसी दृश्यों के साथ होती है. हिमालय की गोद में बसा यह एक एक्सक्लूसिव लग्जरी डेस्टिनेशन है. प्रीमियम विला, वेलनेस रिट्रीट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और गॉरमेट डाइनिंग इसे एक कंप्लीट लग्जरी माउंटेन गेटअवे बनाते हैं.

