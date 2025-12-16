जॉर्डन में ही है धरती का सबसे निचला बिंदु! यहां की वो 5 अनोखी बातें, घूमने के लिए हो जाएंगे बेताब

Jordan Tourism: मिडिल ईस्ट का जॉर्डन एक ऐसा देश है जहां हर कदम पर इतिहास नजर आता है. राजधानी अम्मान दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिनी जाती है. यहां प्राचीन सभ्यताओं के निशान, रेगिस्तान की खूबसूरती और धार्मिक आस्था एक साथ देखने को मिलती है. अगर आप फॉल सीजन में घूमने की सोच रहे हैं, तो जॉर्डन एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सकता है.

क्या जॉर्डन में सच में एक लाख से ज्यादा ऐतिहासिक स्थल?

जॉर्डन में 1 लाख से ज्यादा पुरातात्विक, धार्मिक और पर्यटन स्थल मौजूद हैं. पेट्रा, डेड सी, वादी रम और जेराश जैसे नाम तो बस झलक हैं. यह देश मिडिल ईस्ट की संस्कृति और इतिहास को करीब से समझने का बेहतरीन मौका देता है. जॉर्डन का माउंट नेबो होली लैंड का अहम हिस्सा माना जाता है. यह जगह करीब 800 फीट ऊंची है और यहां से जॉर्डन वैली, डेड सी, बेथलेहम और यरुशलम तक दिखाई देता है. यही वजह है कि यह जगह श्रद्धालुओं और हाइकिंग पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

दुनिया का सबसे पुराना बांध जॉर्डन में?

जॉर्डन के ब्लैक डेजर्ट इलाके में स्थित जावा डैम को दुनिया का सबसे पुराना बांध माना जाता है. इसका निर्माण करीब 3000 ईसा पूर्व हुआ था. यह दिखाता है कि प्राचीन समय में भी यहां एडवांस इंजीनियरिंग मौजूद थी. अम्मान में ऐन गजाल स्टैच्यूज पाई गई हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे पुरानी मूर्तियां माना जाता है. ये मूर्तियां करीब 7500 ईसा पूर्व की हैं और आज जॉर्डन म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई हैं.

क्या है खाने की चीजें?

जॉर्डन की संस्कृति को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है मानसफ. यह भेड़ के मांस से बनने वाली डिश है, जिसे जमीद नाम के फर्मेंटेड दही के साथ पकाया जाता है. ऊपर से चावल और पाइन नट्स इसे खास बनाते हैं.

डेड सी को धरती का सबसे निचला बिंदु क्यों कहते हैं?

डेड सी समुद्र तल से करीब 420 मीटर नीचे स्थित है और इसमें सामान्य समुद्र से 10 गुना ज्यादा नमक है. यहां पानी में तैरना अपने आप में अनोखा अनुभव होता है. साथ ही इसकी मिट्टी को औषधीय माना जाता है. जॉर्डन की लोकेशन बेहद खास है. इसकी सीमाएं सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और मिस्र के सिनाई क्षेत्र से लगती हैं. यही वजह है कि इसका सांस्कृतिक प्रभाव भी बेहद विविध है.

क्या पेट्रा कभी दुनिया से गायब हो गया था?

पेट्रा जो आज दुनिया के सात अजूबों में शामिल है, एक समय पूरी तरह भुला दिया गया था. 19वीं सदी में इसे दोबारा खोजा गया. इंडियाना जोन्स जैसी हॉलीवुड फिल्मों ने इसे और मशहूर बना दिया. जॉर्डन ट्रेल करीब 402 मील लंबा है और इसे पूरा करने में करीब 40 दिन लगते हैं. इस रास्ते में पेट्रा, वादी रम और ग्रीको रोमन खंडहर देखने को मिलते हैं. ट्रेकिंग पसंद करने वालों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं.

यह भी पढ़ें: झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

जॉर्डन के लिए क्विक ट्रैवल टिप्स

करेंसी: 1 जॉर्डनियन दिनार, ध्यान रखें कि अम्मान एक मध्यम कीमत वाला शहर है.

भाषा: मूल भाषा अरबी है, हालांकि कई नागरिक अंग्रेजी बोलते हैं.

वीजा: ज्यादातर यात्रियों को वीजा लेना होगा. अमेरिकी नागरिक वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं.

जॉर्डन पास: यह जॉर्डन में 40 से ज्यादा आकर्षणों के लिए प्रीपेड एंट्री है. अगर आप इसे आने से पहले खरीदते हैं और कम से कम तीन रात रुकते हैं, तो आप जॉर्डन पास को टूरिस्ट वीजा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.