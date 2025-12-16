Advertisement
trendingNow13042436
Hindi Newsट्रैवलजॉर्डन में ही है धरती का सबसे निचला बिंदु! यहां की वो 5 अनोखी बातें, घूमने के लिए हो जाएंगे बेताब

जॉर्डन में ही है धरती का सबसे निचला बिंदु! यहां की वो 5 अनोखी बातें, घूमने के लिए हो जाएंगे बेताब

Jordan Travel Facts: जॉर्डन एक ऐसा देश है जहां इतिहास, धर्म, प्रकृति और संस्कृति एक साथ मिलते हैं. पेट्रा से लेकर डेड सी तक, जानिए जॉर्डन से जुड़े 10 हैरान करने वाले तथ्य जो आपकी ट्रैवल प्लानिंग से पहले जानना जरूरी हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जॉर्डन में ही है धरती का सबसे निचला बिंदु! यहां की वो 5 अनोखी बातें, घूमने के लिए हो जाएंगे बेताब

Jordan Tourism: मिडिल ईस्ट का जॉर्डन एक ऐसा देश है जहां हर कदम पर इतिहास नजर आता है. राजधानी अम्मान दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिनी जाती है. यहां प्राचीन सभ्यताओं के निशान, रेगिस्तान की खूबसूरती और धार्मिक आस्था एक साथ देखने को मिलती है. अगर आप फॉल सीजन में घूमने की सोच रहे हैं, तो जॉर्डन एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सकता है.

क्या जॉर्डन में सच में एक लाख से ज्यादा ऐतिहासिक स्थल?

जॉर्डन में 1 लाख से ज्यादा पुरातात्विक, धार्मिक और पर्यटन स्थल मौजूद हैं. पेट्रा, डेड सी, वादी रम और जेराश जैसे नाम तो बस झलक हैं. यह देश मिडिल ईस्ट की संस्कृति और इतिहास को करीब से समझने का बेहतरीन मौका देता है. जॉर्डन का माउंट नेबो होली लैंड का अहम हिस्सा माना जाता है. यह जगह करीब 800 फीट ऊंची है और यहां से जॉर्डन वैली, डेड सी, बेथलेहम और यरुशलम तक दिखाई देता है. यही वजह है कि यह जगह श्रद्धालुओं और हाइकिंग पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: क्या आपका दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज है? तो सुलझाएं जानवरों के वजन वाली ये पहेली

दुनिया का सबसे पुराना बांध जॉर्डन में?

जॉर्डन के ब्लैक डेजर्ट इलाके में स्थित जावा डैम को दुनिया का सबसे पुराना बांध माना जाता है. इसका निर्माण करीब 3000 ईसा पूर्व हुआ था. यह दिखाता है कि प्राचीन समय में भी यहां एडवांस इंजीनियरिंग मौजूद थी. अम्मान में ऐन गजाल स्टैच्यूज पाई गई हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे पुरानी मूर्तियां माना जाता है. ये मूर्तियां करीब 7500 ईसा पूर्व की हैं और आज जॉर्डन म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई हैं.

क्या है खाने की चीजें?

जॉर्डन की संस्कृति को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है मानसफ. यह भेड़ के मांस से बनने वाली डिश है, जिसे जमीद नाम के फर्मेंटेड दही के साथ पकाया जाता है. ऊपर से चावल और पाइन नट्स इसे खास बनाते हैं.

डेड सी को धरती का सबसे निचला बिंदु क्यों कहते हैं?

डेड सी समुद्र तल से करीब 420 मीटर नीचे स्थित है और इसमें सामान्य समुद्र से 10 गुना ज्यादा नमक है. यहां पानी में तैरना अपने आप में अनोखा अनुभव होता है. साथ ही इसकी मिट्टी को औषधीय माना जाता है. जॉर्डन की लोकेशन बेहद खास है. इसकी सीमाएं सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और मिस्र के सिनाई क्षेत्र से लगती हैं. यही वजह है कि इसका सांस्कृतिक प्रभाव भी बेहद विविध है.

क्या पेट्रा कभी दुनिया से गायब हो गया था?

पेट्रा जो आज दुनिया के सात अजूबों में शामिल है, एक समय पूरी तरह भुला दिया गया था. 19वीं सदी में इसे दोबारा खोजा गया. इंडियाना जोन्स जैसी हॉलीवुड फिल्मों ने इसे और मशहूर बना दिया. जॉर्डन ट्रेल करीब 402 मील लंबा है और इसे पूरा करने में करीब 40 दिन लगते हैं. इस रास्ते में पेट्रा, वादी रम और ग्रीको रोमन खंडहर देखने को मिलते हैं. ट्रेकिंग पसंद करने वालों के लिए यह किसी सपने से कम नहीं.

यह भी पढ़ें: झूले के नीचे बैठकर पोज दे रही थी लड़की, तभी हुआ भयानक हादसा और मौत! क्या ये AI है या ओरिजनल?

जॉर्डन के लिए क्विक ट्रैवल टिप्स

करेंसी: 1 जॉर्डनियन दिनार, ध्यान रखें कि अम्मान एक मध्यम कीमत वाला शहर है.
भाषा: मूल भाषा अरबी है, हालांकि कई नागरिक अंग्रेजी बोलते हैं.
वीजा: ज्यादातर यात्रियों को वीजा लेना होगा. अमेरिकी नागरिक वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं.
जॉर्डन पास: यह जॉर्डन में 40 से ज्यादा आकर्षणों के लिए प्रीपेड एंट्री है. अगर आप इसे आने से पहले खरीदते हैं और कम से कम तीन रात रुकते हैं, तो आप जॉर्डन पास को टूरिस्ट वीजा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Jordanviraltrending

Trending news

'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
Punjab news
'हमने ले लिया बदला...', कबड्डी प्लेयर की क्यों हुई हत्या? इस गैंग ने ली जिम्मेदारी
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
Maharashtra news
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
#WeatherForecast
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
DNA: नितिन नबीन के चयन में 'जाति' का रोल क्या है? कम लोगों को मालूम होगा सही उत्तर
DNA
DNA: नितिन नबीन के चयन में 'जाति' का रोल क्या है? कम लोगों को मालूम होगा सही उत्तर
DNA: 'आजादी या मौत...' मुनीर के खिलाफ नया नारा, बगावत पर उतरे इमरान खान के समर्थक
DNA Analysis
DNA: 'आजादी या मौत...' मुनीर के खिलाफ नया नारा, बगावत पर उतरे इमरान खान के समर्थक