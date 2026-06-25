जुलाई का महीना आते ही देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून दस्तक दे देता है. कई लोग इस मौसम में घूमने का प्लान तो बनाते हैं, लेकिन लगातार बारिश उनके मजे को किरकिरा कर देती है. अगर आप भी जुलाई में ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहां मौसम सुहावना हो और बारिश कम परेशान करे, तो भारत में कई शानदार विकल्प मौजूद हैं. आइए जानते हैं ऐसी 6 खूबसूरत जगहों के बारे में जहां जुलाई में बेफिक्र होकर घूमने जाया जा सकता है.
1. लेह-लद्दाख
जुलाई में लेह-लद्दाख घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है. यह इलाका रेन-शैडो जोन में आता है, इसलिए यहां बारिश बेहद कम होती है. पैंगोंग झील, नुब्रा वैली और प्राचीन बौद्ध मठ यहां की पहचान हैं. एडवेंचर पसंद लोगों के लिए यह किसी जन्नत से कम नहीं है.
2. स्पीति वैली
हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली अपनी शांत वादियों और ऊंचे पहाड़ों के लिए मशहूर है. जुलाई में यहां मौसम काफी हद तक सूखा रहता है. नीले आसमान, खूबसूरत गांव और शानदार नजारों के बीच सुकून भरी छुट्टियां बिताई जा सकती हैं.
3. तवांग
अरुणाचल प्रदेश का तवांग प्राकृतिक सुंदरता और बौद्ध संस्कृति का अनोखा संगम है. जुलाई के दौरान यहां कई दिनों तक मौसम साफ रहता है. तवांग मठ, सेला पास और माधुरी लेक पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं.
4. लाहौल वैली
लाहौल वैली भी रेन-शैडो क्षेत्र में स्थित है. यहां की बर्फीली चोटियां, शांत वातावरण और कम भीड़ इसे खास बनाती हैं. फोटोग्राफी और रोड ट्रिप के शौकीनों के लिए यह शानदार विकल्प है.
5. किन्नौर
किन्नौर अपनी सेब की बागानों, खूबसूरत पहाड़ों और पारंपरिक संस्कृति के लिए जाना जाता है. जुलाई में यहां हरियाली अपने चरम पर होती है, जबकि बारिश अपेक्षाकृत कम रहती है. कल्पा, सांगला और चितकुल जैसी जगहें पर्यटकों को खूब पसंद आती हैं.
6. माउंट आबू
राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू भी जुलाई में घूमने के लिए अच्छा विकल्प है. यहां हल्की बारिश और ठंडा मौसम गर्मी से राहत देता है. नक्की लेक, दिलवाड़ा मंदिर और सनसेट पॉइंट यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.
सफर से पहले रखें इन बातों का ध्यान
जुलाई में यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर चेक करें. पहाड़ी इलाकों के लिए हल्के गर्म कपड़े साथ रखें. जरूरी दवाइयां और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें. साथ ही होटल और ट्रांसपोर्ट की बुकिंग एडवांस में करना बेहतर रहेगा.