Valentine's Day पर पार्टनर को करना है प्रपोज? जिम कॉर्बेट की ये जगह है सबसे रोमांटिक, कैंडल लाइट डिनर जीत लेगा दिल!

Valentine’s Day Getaway: कई बार लगातार पहाड़ और बीच घूमने के बाद दिल कुछ अलग चाहता है, ऐसा सुकून जहां शांति हो और भीड़ से दूरी मिले. जंगल के बीच बसा यह नेचर रिट्रीट उन्हीं लोगों के लिए है जो शहर की भागदौड़ से दूर रहकर प्रकृति को महसूस करना चाहते हैं. यहां कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया में पहुंचने जैसा एहसास होता है, जहां बाहर निकलने का मन ही नहीं करता.

रिजॉर्ट के अंदर क्या-क्या है?

जिम कॉर्बेट देश की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है. यहां आप को 4 स्टार के रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे. यहां क्लारिसा रिजॉर्ट काफी बेहतरीन है. इस रिट्रीट के अंदर ही आपको स्विमिंग पूल, हरे-भरे लॉन, म्यूजिक एरिया, प्राइवेट विला और कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिल जाती हैं. चाहे आप फैमिली के साथ आएं या दोस्तों के साथ, हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद है. बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लोग यहां अपना समय एन्जॉय कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: महीने की सैलरी 2 लाख से ज्यादा, फिर भी कोई नहीं करना चाहता ये 5 काम! क्या आप उठाएंगे ये रिस्क?

जिम कॉर्बेट की वाइब कैसी है?

जिम कॉर्बेट देश की सबसे खूबसूरत जंगल लोकेशनों में से एक माना जाता है. यहां की हरियाली, खुला आसमान और वाइल्डलाइफ की मौजूदगी इसे खास बनाती है. अगर आपको जंगल सफारी और नेचर वॉक पसंद है तो यह जगह किसी सपने से कम नहीं. यहां का माहौल इतना सुकून देता है कि कुछ ही देर में आप खुद को तरोताजा महसूस करने लगते हैं.

यह स्टे इतना खास क्यों है?

यहां के लग्ज़री कॉटेज और इको-फ्रेंडली स्टे नेचर और कम्फर्ट का शानदार बैलेंस बनाते हैं. बाहर जंगलों की ठंडी हवा और अंदर आरामदायक कमरे, यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है. वाइल्डलाइफ सफारी, नेचर ट्रेल और क्यूरेटेड एक्सपीरियंस एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए इस जगह को और भी खास बना देते हैं. इस रिजॉर्ट में खाने-पीने की कोई कमी नहीं है. यहां आपको इंडियन से लेकर इंटरनेशनल डिश तक सब कुछ मिल जाता है. जंगल के बीच बैठकर स्वादिष्ट खाना खाना अपने आप में एक अलग ही अनुभव बन जाता है, जो आपकी ट्रिप को और भी यादगार बना देता है.

यह भी पढ़ें: Spa कराने के हैं शौकीन तो इस वेलेन्टाइन्स डे पार्टनर संग जाएं ये दो जगहें, मूड हो जाएगा रिफ्रेश

वैलेंटाइन डे पर यह बेस्ट क्यों है?

अगर आप वेलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं या कुछ स्पेशल प्लान करना चाहते हैं तो यह जगह एकदम परफेक्ट है. यहां कैंडल लाइट डिनर और खास सेटअप की सुविधा मिलती है, बस आपको पहले से स्टाफ को बता देना होता है. स्टाफ काफी सपोर्टिव है और आपकी यादों को खास बनाने में पूरी मदद करता है, जिससे आपका वैलेंटाइन वीक हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा.