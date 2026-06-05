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Hindi Newsट्रैवलफाइव स्टार होटलों की दुनिया में इस मशहूर एक्ट्रेस की एंट्री! इस इंटरनेशनल सफर की इनसाइड स्टोरी

फाइव स्टार होटलों की दुनिया में इस मशहूर एक्ट्रेस की एंट्री! इस इंटरनेशनल सफर की इनसाइड स्टोरी

लग्जरी होटल चेन जेडब्ल्यू मैरियट ने ऐश्वर्या राय बच्चन को अपना ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर चुना है. भारत में प्रीमियम और वेल-बीइंग ट्रैवल के बढ़ते क्रेज के बीच यह साझेदारी वैश्विक स्तर पर 'स्टे इन द मोमेंट' प्लेटफॉर्म को एक नया आयाम देगी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:55 AM IST
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फाइव स्टार होटलों की दुनिया में इस मशहूर एक्ट्रेस की एंट्री! इस इंटरनेशनल सफर की इनसाइड स्टोरी

Luxury Travel Trends India: आज के दौर में ट्रैवल का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना या महंगे होटल में रुककर तस्वीरें क्लिक करना नहीं रह गया है. आज का मॉडर्न मुसाफिर अपने सफर में सुकून, आत्मचिंतन और एक गहरा मकसद तलाश रहा है. इसी बदलते दौर को देखते हुए लग्जरी होटलों में से एक जेडब्ल्यू मैरियट ने भारतीय सिनेमा की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को अपना ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बनाया है. मैरियट के मशहूर स्टे इन द मोमेंट प्लेटफॉर्म के साथ ऐश्वर्या का यह जुड़ाव ट्रैवल की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है.

भारतीय मुसाफिरों की बदलती पसंद

आज भारतीय यात्री दुनिया भर में लग्जरी और प्रीमियम ट्रैवल के सबसे बड़े शौकीनों में गिने जा रहे हैं. देश के भीतर भी लोगों की आमदनी बढ़ने और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की वजह से 'एक्सपीरियंसल स्टे' यानी कुछ अलग अनुभव देने वाले ठहरने के ठिकानों की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है. लोग अब सिर्फ कमरा बुक नहीं करते, बल्कि वह ऐसा माहौल चाहते हैं जहां उनका मन शांत हो सके. जेडब्ल्यू मैरियट का "स्टे इन द मोमेंट" प्लेटफॉर्म ठीक इसी सोच पर काम करता है, जो मेहमानों को भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर वर्तमान पल को जीने की आजादी देता है.

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ऐश्वर्या राय और 'इंटेंशनल लग्जरी' का मेल

ऐश्वर्या राय बच्चन पिछले दो दशकों से अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नफासत और गरिमा का प्रतीक रही हैं. उनका अपना जीवन भी संतुलन, सच्चाई और एक स्पष्ट उद्देश्य पर टिका हुआ है. जेडब्ल्यू मैरियट के वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल ब्रांड लीडर ब्रूस रोहर का मानना है कि ऐश्वर्या की यही समझदारी और जमीन से जुड़ी शख्सियत उन्हें इस ब्रांड के लिए सबसे परफेक्ट पार्टनर बनाती है. जब एक मुसाफिर जेडब्ल्यू मैरियट के स्पेस में कदम रखेगा, तो उसे वही शांत नफासत और सुकून महसूस होगा जो ऐश्वर्या के व्यक्तित्व का हिस्सा है.

सफर में सुकून और वेल-बीइंग जरूरी

इस नई साझेदारी के तहत ऐश्वर्या राय बच्चन बहुत जल्द दुनिया भर में प्रिंट, फिल्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जेडब्ल्यू मैरियट के खूबसूरत विज्ञापनों में नजर आएंगी. इन कैंपेन्स का मुख्य फोकस होटलों के भीतर मिलने वाले शांत पलों, आत्मचिंतन और गहरे जुड़ाव पर होगा. आज की तारीख में जेडब्ल्यू मैरियट दुनिया भर में 130 से ज्यादा बेमिसाल होटलों का संचालन करता है, जिनमें से भारत उसके सबसे महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है. यह ब्रांड अब नई पीढ़ी के उन अमीर यात्रियों को टारगेट कर रहा है जो अपनी मेंटल और फिजिकल वेल-बीइंग को सबसे ऊपर रखते हैं.

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वर्तमान में जीना ही है असली लग्जरी

खुद ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस पार्टनरशिप पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यात्रा उनके निजी और प्रोफेशनल जीवन का हमेशा से एक बेहद खूबसूरत हिस्सा रही है. उनके अनुसार सबसे शानदार और यादगार पल अक्सर वही होते हैं जो पूरी तरह शांत होते हैं, जब आप बिना किसी चिंता के सिर्फ उस पल को महसूस करते हैं जहां आप मौजूद हैं. उन्होंने आगे कहा कि जेडब्ल्यू मैरियट का वर्तमान में जीने का यह नजरिया सीधे उनके अपने दिल से जुड़ता है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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