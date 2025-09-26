1000 सैनिक, 3 साल की मेहनत... औरंगजेब भी नहीं तोड़ पाया भारत का ये रहस्यमयी मंदिर, घुटने टेकने पर हो गया था मजबूर

kailash temple ellora: भारत में आपको कई ऐसे ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जो आज भी इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं कि लोग दंग रह जाते हैं. आज हम जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, वो कैलाश मंदिर है, जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की नाकाम कोशिश की.
Aurangzeb tried to destroy the Kailash Temple: इंडिया में ऐसी कई पुरानी इमारतें और मंदिर हैं, जिनकी कहानी सुनकर दिमाग घूम जाए. ऐसी ही एक जगह महाराष्ट्र का एलोरा भी है. यहां एक ऐसा मंदिर है, जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं. हम बात कर रहे हैं कैलाश मंदिर की. एक मंदिर जिसे जमीन से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे की ओर एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है. यह मंदिर सिर्फ अपनी बनावट के लिए ही नहीं, बल्कि एक और वजह से फेमस है. दरअसल मुगल शासक औरंगज़ेब भी इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया था. तो चलिए जानते हैं इस ग्रैंड कैलाश मंदिर की पूरी कहानी, जो हिम्मत और जबरदस्त कारीगरी की निशानी है.
कारीगरी का अद्भुत नमूना
यह मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में है. इसे देखकर लगता ही नहीं कि इसे हाथों से बनाया गया होगा. इस मंदिर की सबसे खास बात है कि इसे बनाने के लिए पत्थरों को जोड़ा नहीं गया, बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटना शुरू किया गया. यानी पहले पहाड़ के टॉप से मंदिर का डिजाइन बनाना शुरू हुआ और धीरे-धीरे नीचे का हिस्सा बनता गया. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मिट्टी के एक बड़े टीले से मूर्ति बनाई जाती हैं, लेकिन यह काम पहाड़ पर किया गया है.
18 साल, 40 हजार टन पत्थर
जानकारों के मुताबिक, इस मंदिर को बनाने में करीब 18 साल का समय लगा था. उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के 40 हजार टन से ज्यादा पत्थर सिर्फ छेनी और हथौड़ी से हटा दिए गए थे. इसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था. यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पूरी तरह से एक रथ जैसा दिखता है. वहीं आप इसकी मूर्तियां, नक्काशियां और पिलर देखकर दंग रह जाएंगे.
औरंगजेब की हार
इस मंदिर की कहानी में एक रोमांचक ट्विस्ट तो तब आता है, जब मुगल शासक औरंगजेब की एंट्री होती है. औरंगजेब ने मूर्ति-पूजा को खत्म करने के लिए 1682 ईस्वी में इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया था. एक-दो नहीं, बल्कि एक हजार मजदूरों को 3 साल तक मंदिर तोड़ने में लगाया गया. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लोग सिर्फ इसकी कुछ बाहरी मूर्तियां और हिस्से ही तोड़ पाए. मंदिर की मुख्य बनावट इतनी मजबूत थी कि तीन साल की मेहनत के बाद भी वे इसे पूरी तरह गिरा नहीं पाए और आखिरकार औरंगजेब को हार माननी पड़ी.