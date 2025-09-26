Advertisement
trendingNow12936918
Hindi Newsट्रैवल

1000 सैनिक, 3 साल की मेहनत... औरंगजेब भी नहीं तोड़ पाया भारत का ये रहस्यमयी मंदिर, घुटने टेकने पर हो गया था मजबूर

kailash temple ellora: भारत में आपको कई ऐसे ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जो आज भी इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं कि लोग दंग रह जाते हैं. आज हम जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, वो कैलाश मंदिर है, जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की नाकाम कोशिश की.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1000 सैनिक, 3 साल की मेहनत... औरंगजेब भी नहीं तोड़ पाया भारत का ये रहस्यमयी मंदिर, घुटने टेकने पर हो गया था मजबूर

Aurangzeb tried to destroy the Kailash Temple: इंडिया में ऐसी कई पुरानी इमारतें और मंदिर हैं, जिनकी कहानी सुनकर दिमाग घूम जाए. ऐसी ही एक जगह महाराष्ट्र का एलोरा भी है. यहां एक ऐसा मंदिर है, जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं. हम बात कर रहे हैं कैलाश मंदिर की. एक मंदिर जिसे जमीन से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे की ओर एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है. यह मंदिर सिर्फ अपनी बनावट के लिए ही नहीं, बल्कि एक और वजह से फेमस है. दरअसल मुगल शासक औरंगज़ेब भी इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया था. तो चलिए जानते हैं इस ग्रैंड कैलाश मंदिर की पूरी कहानी, जो हिम्मत और जबरदस्त कारीगरी की निशानी है.

कारीगरी का अद्भुत नमूना
यह मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में है. इसे देखकर लगता ही नहीं कि इसे हाथों से बनाया गया होगा. इस मंदिर की सबसे खास बात है कि इसे बनाने के लिए पत्थरों को जोड़ा नहीं गया, बल्कि एक ही विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटना शुरू किया गया. यानी पहले पहाड़ के टॉप से मंदिर का डिजाइन बनाना शुरू हुआ और धीरे-धीरे नीचे का हिस्सा बनता गया. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मिट्टी के एक बड़े टीले से मूर्ति बनाई जाती हैं, लेकिन यह काम पहाड़ पर किया गया है.

18 साल, 40 हजार टन पत्थर
जानकारों के मुताबिक, इस मंदिर को बनाने में करीब 18 साल का समय लगा था. उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के 40 हजार टन से ज्यादा पत्थर सिर्फ छेनी और हथौड़ी से हटा दिए गए थे. इसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था. यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पूरी तरह से एक रथ जैसा दिखता है. वहीं आप इसकी मूर्तियां, नक्काशियां और पिलर देखकर दंग रह जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

औरंगजेब की हार
इस मंदिर की कहानी में एक रोमांचक ट्विस्ट तो तब आता है, जब मुगल शासक औरंगजेब की एंट्री होती है. औरंगजेब ने मूर्ति-पूजा को खत्म करने के लिए 1682 ईस्वी में इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया था. एक-दो नहीं, बल्कि एक हजार मजदूरों को 3 साल तक मंदिर तोड़ने में लगाया गया. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लोग सिर्फ इसकी कुछ बाहरी मूर्तियां और हिस्से ही तोड़ पाए. मंदिर की मुख्य बनावट इतनी मजबूत थी कि तीन साल की मेहनत के बाद भी वे इसे पूरी तरह गिरा नहीं पाए और आखिरकार औरंगजेब को हार माननी पड़ी.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

kailash temple elloraAurangzeb tried to destroy the Kailash Templetravel

Trending news

'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
;