स्लीपिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है ये पर्वत, देखने के लिए नहीं करनी पड़ेगी हाई ट्रेकिंग; पहुंचते ही मिलेगा स्वर्ग वाला नजारा

Kanchenjunga Sleeping Buddha: Kanchenjunga दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है. यह अपनी अनोखी बनावट की वजह से Sleeping Buddha के नाम से जाना जाता है. हिमालय की बर्फीली चोटियां मिलकर एक लेटे हुए बुद्ध का बनाती हैं. इसे ही देखने के लिए हर साल हजारों टूरिस्ट दार्जिलिंग, संडाकफू और सिक्किम जाते हैं. बता दें कि कंचनजंगा की लंबी हिमालयी रिजलाइन को जब ईस्ट हिमालय की तरफ से देखा जाता है तो यह बिल्कुल एक लेटे हुए बुद्ध की तरह दिखाई देती है. जानकारी हैरानी होगी लेकिन अलग-अलग पर्वत मिलकर बुद्ध का सिर, सीना, पेट और पैरों का आकार भी बनाते हैं.

Sleeping Buddha कहां दिखाई देता है?

Sleeping Buddha दार्जिलिंग, संडाकफू, टाइगर हिल और सिक्किम के कई हिस्सों से साफ देखा जा सकता है. खासकर सनराइज के वक्त यह आकृति सबसे ज्यादा चमकदार दिखाई देती है. यही कारण है कि टूरिस्ट सुबह बहुत जल्दी इन व्यू-पॉइंट्स पर पहुंचते लगते हैं.

बता दें कि इस बनावट को शांति, संतुलन और Spiritual Energy का प्रतीक माना जाता है. यहां के लोकल लोगों का मानना है कि लेटे हुए बुद्ध का यह रूप हिमालय की पवित्रता और शांत नेचर से जुड़ा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Sleeping Buddha को देखने के अच्छे स्थान

Sleeping Buddha को देखने के लिए सबसे अच्छे स्थान टाइगर हिल, संडाकफू, तुमलिंग, टोंग्लू और मेघमा सबसे ज्यादा फेमस व्यू-पॉइंट्स हैं जहां से पूरी आकृति बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई देती है. सर्दियों में आसमान सबसे साफ रहता है और इस समय यह नजारा देखने मैें बहुत ही खूबसूरत लगता है.

कंचनजंघा की ऊंचाई

कंचनजंघा की ऊंचाई 8586 मीटर है जिससे यह भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत बन जाता है. बता दें कि स्लीपिंग बुद्धा की साफ-सुथरी आकृति, illusion और आसानी से दिख जाने वाली लोकेशन इसे पूर्वी हिमालय का सबसे ज्यादा फोटो खींचा जाने वाली जगह बनाती है. दार्जिलिंग और संडाकफू जाने वाले लगभग हर यात्री के कैमरे में इसका फोटो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा.

Sleeping Buddha की कुछ दिलचस्प बातें

सबसे पहने आपको बता दें कि Sleeping Buddha कोई एक पहाड़ नहीं है बल्कि कई चोटियां एक खास कोण से मिलकर एक लेटे हुए इंसान की आकृति बनाती हैं. इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ों को खास तरीके से तराशा दिया हो.

बता दें, जब सूरज की पहली किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं तो आकृति नारंगी और सुनहरी रंग में चमक जाती है. यही पल वहां आए टूरिस्टों के लिए सबसे खास बन जाता है.

सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए आपको किसी भी कठिन ट्रेक पर जाने की जरूरत नहीं है. आप इसे होटल की बालकनी, सड़क या सामान्य व्यू पॉइंट से भी देख सकते हैं. हालांकि यह बनावट केवल दार्जिलिंग, संडाकफू और सिक्किम के खास एंगल से ही परफेक्ट दिखाई देती है.

यह भी पढ़ें: Winter Trekking Destination: न्यू ईयर का धमाका: बर्फ से ढके इन 3 ट्रैकिंग स्पॉट्स पर मिलेगा सांस रोक देने वाला एडवेंचर, नजारा देख दिल बाग-बाग हो जाएगा