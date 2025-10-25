Kantara Chapter 1 Shooting Spot: कांतारा मूवी का असली सीन देखने होगा तो जाना होगा यहां, जानें कैसे पहुंचने वहां तक

कांतारा चैप्टर 1 इस समय पूरे देश में धूम मचा रही है. हर कोई फिल्म की दमदार कहानी, एक्शन और माइथोलॉजी की तारीफ कर रहा है. दर्शकों का उत्साह सिर्फ फिल्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फिल्म की शूटिंग लोकेशन भी लोगों को बेहद आकर्षित कर रही है. अगर आप भी कांतारा फिल्म के असली दृश्यों का अनुभव करना चाहते हैं, तो कुंदापुर और आसपास के गांवों की यात्रा कर सकते हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि फिल्म के लोकेशन कहाँ हैं, वहां कैसे पहुंचा जा सकता है और कौन-कौन सी जगहें देखने लायक हैं.

कांतारा की शूटिंग लोकेशन

कांतारा की मुख्य शूटिंग कर्नाटक के तटीय क्षेत्र कुंदापुर में हुई है. Hombale Films ने यहां एक विशाल स्टूडियो सेट तैयार कराया, जिसे भारत के सबसे बड़े फिल्म सेट्स में गिना जाता है. इस सेट में लगभग 600 कारपेंटर्स ने काम किया और इसे कादंबा साम्राज्य के भव्य दृश्य दिखाने के लिए बनाया गया. फिल्म में शाकलेश्वर के जंगल, सौपर्निका नदी और कुंदापुर के आसपास के गांवों के दृश्य भी शामिल हैं. ये लोकेशन फिल्म के सबसे यादगार और भव्य दृश्यों में से हैं.

कैसे पहुंचे कुंदापुर और शाकलेश्वर

कुंदापुर और आसपास के गांवों तक पहुंचने के लिए कई विकल्प हैं. फ्लाइट से आने वाले यात्री सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मैंगलोर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां से सड़क मार्ग द्वारा कुंदापुर पहुंच सकते हैं. रेल मार्ग से यात्रा करना हो तो मैंगलोर या उडुपी रेलवे स्टेशन तक आकर सड़क मार्ग से कुंदापुर पहुंचा जा सकता है. शाकलेश्वर जिले तक रेल और सड़क दोनों मार्ग उपलब्ध हैं. यात्रा का सबसे अच्छा समय जुलाई से दिसंबर है, जब वेस्टर्न घाट और तटीय कर्नाटक अपने सर्वोत्तम दृश्य प्रस्तुत करते हैं.

कांतारा के असली दृश्यों का अनुभव

फिल्म के असली दृश्यों का आनंद लेने के लिए लोकेशन पर जाना जरूरी है. कुंदापुर, शाकलेश्वर और सौपर्निका नदी के किनारे बने दृश्य दर्शकों को फिल्म की दुनिया में पूरी तरह ले जाते हैं. झरने, नदी और जंगल के दृश्य यहां का आकर्षण बढ़ाते हैं. अगर आप कांतारा के फैन हैं और असली सेट का अनुभव चाहते हैं, तो इन जगहों की यात्रा अवश्य करें. यात्रा से पहले पूरी तैयारी करना जरूरी है, ताकि फिल्म के हर दृश्य का आनंद आराम से लिया जा सके.