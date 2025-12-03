भारत का इकलौता शहर, जहां मिलते हैं 3 समुंद्र; दूर-दूर से लोग देखने आते हैं ये अद्भुत नजारा

Which State Is Surrounded By Three Seas: भारत अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है. यहां का हर शहर अपनी अलग कहानी और पहचान रखता है. इन्हीं में से एक शहर है, कन्याकुमारी. यह अपनी अनोखी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण देश-विदेश में खास पहचान रखता है. आपको बता दें, ये भारत का ऐसा शहर का है, जहां तीन समुद्र- अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर एक साथ मिलते हैं. इस खबर में हम आपको इस इस शहर के बारे में डीटेल में बताएंगे.

भारत का वो शहर जहां मिलते हैं तीन समुद्र

कन्याकुमारी देश का एकमात्र शहर है, जो तीन समुद्रों से घिरा है. ये नजारा बेहद अद्भूत लगता है और यहां खड़े होकर आप तीन अलग-अलग समुद्र को एक ही जगह एकत्र होते साफ-साफ देख सकते हैं. ये दृश्य इतना खास होता है कि यहां का पानी भी कई बार अलग-अलग रंगों की दिखाई देती है. इसके साथ-साथ यहां का सनराइज और सनसेट व्यू भी काफी खूबसूरत होता है.

कन्याकुमारी का ऐतिहासिक महत्व

कन्याकुमारी का अपना ऐतिहासिक महत्व है. यहां का इतिहास बेहद समृद्ध माना जाता है. ये जगह हजारों सालों से व्यापार, संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है. वहीं दक्षिण भारत के छोर पर बसा ये शहर प्राचीन समय से ही पवित्र स्थान माना जाता रहा है. यहां लोग नेचुरल सुंदरता के साथ-साथ धर्मिक महत्व के लिए भी आते हैं.

कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या है?

ब्रिटिश शासन के दौर में कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता था. यह नाम अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस स्थल का रियर और ट्रेडिशनल नाम कन्याकुमारी ही रहा है. यह नाम यहां स्थित प्रसिद्ध कुमारी अम्मन मंदिर से जुड़ा है, जिसे देवी कन्याकुमारी का निवास स्थल से जाना जाता है.

देवी कन्याकुमारी से जुड़ी मान्यता

देवी कन्याकुमारी से जुड़ी मान्यता के अनुसार ये शहर के नाम को भगवान कृष्ण की बहन देवी कन्याकुमारी के नाम पर रखा गया है. ऐसा मानते हैं कि देवी ने यहां कठोर तपस्या की थी और यही कारण ये है कि इस स्तान को आध्यात्मिक रूप से भी बेहद पवित्र माना जाता है. यहां के लोगों का विश्वास है कि देवी की शक्ति आज भी इस जगह की रक्षा करती है और यहां आने वालों को पॉजिटिव एनर्जी महसूस कराती है.

