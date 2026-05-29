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भारत में यहां है पानी में तैरने वाला 'भूतिया' चर्च! 160 साल पुरानी कहानी, हर 6 महीने में बदलता है रंग

Shettihalli Rosary Church: कर्नाटक के शेट्टीहल्ली रोजरी चर्च की रहस्यमयी कहानी. जानिए क्यों यह चर्च मानसून में पानी में डूब जाता है और इसे फ्लोटिंग या हॉन्टेड चर्च क्यों कहा जाता है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 29, 2026, 11:11 AM IST
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भारत में यहां है पानी में तैरने वाला 'भूतिया' चर्च! 160 साल पुरानी कहानी, हर 6 महीने में बदलता है रंग

Church History Tourism: कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर यकीन नहीं होता कि वो सच में इस दुनिया का हिस्सा हैं. ऐसा लगता है मानो हम किसी हॉलीवुड की सस्पेंस या हॉरर फिल्म का सीन देख रहे हों. कर्नाटक का रहस्यमयी शेट्टीहल्ली रोजरी चर्च भी एक ऐसी ही अनोखी जगह है. मानसून के मौसम में यह चर्च चारों तरफ से गहरे पानी से घिर जाता है और दशकों से यूं ही लावारिस खड़ा है. यही वजह है कि लोग इसे फ्लोटिंग चर्च, सबमर्ज्ड चर्च और कुछ लोग तो इसे कर्नाटक का हॉन्टेड चर्च भी कहने लगे हैं. लेकिन इस चर्च की असली खूबसूरती इसके भूतिया दावों में नहीं, बल्कि इसके शानदार आर्किटेक्चर और शांत माहौल में छिपी है.

फ्रेंच पादरियों ने रखा था इसका आधार

इस अनोखे चर्च का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है. शेट्टीहल्ली रोजरी चर्च का निर्माण 1860 के दशक में हुआ था. इसे भारत आए फ्रांसीसी मिशनरियों ने बनवाया था. उस दौर में इस इलाके के आसपास कई अमीर ब्रिटिश एस्टेट मालिक रहा करते थे. उनके लिए यह चर्च रोमन कैथोलिक पूजा का एक मुख्य और बेहद खूबसूरत केंद्र हुआ करता था.

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फ्रेंच गोथिक स्टाइल का बेजोड़ नमूना

यह चर्च दिखने में बेहद भव्य था क्योंकि इसे क्लासिक फ्रेंच गोथिक शैली में डिजाइन किया गया था. इसके नुकीले मेहराब, खूबसूरत खिड़कियां और पत्थरों पर की गई नक्काशी हर किसी का दिल जीत लेती थी. चूने, ईंटों और मोर्टार से बनी यह खूबसूरत इमारत हेमावती नदी के किनारे शान से खड़ी थी. उस जमाने में यहां प्रार्थनाओं की गूंज हुआ करती थी, लेकिन आज यहां सिर्फ एक विशाल खाली ढांचा बचा है.

एक बांध जिसने बदल दी इस चर्च की किस्मत

1960 के दशक में इस चर्च की कहानी पूरी तरह बदल गई. गोरुर के पास हेमावती बांध और जलाशय का निर्माण हुआ. इसके बाद जलाशय के आसपास पानी का स्तर लगातार बढ़ने लगा. धीरे-धीरे आसपास के गांव और जमीनें पानी में समा गईं. लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा. इस वजह से इस आलीशान चर्च को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया गया. साल दर साल पानी भरने के कारण चर्च की छत गिर गई और दीवारें कमजोर हो गईं, लेकिन इसके मुख्य मेहराब और खंभे आज भी मजबूती से खड़े हैं.

क्या सच में भूतिया है यह जगह?

शेट्टीहल्ली चर्च को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर 'हॉन्टेड' होने की बातें की जाती हैं. लेकिन सच तो यह है कि यहां किसी भूत-प्रेत को देखने का कोई पुख्ता दावा नहीं है. इसे भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानसून में इसका नजारा बेहद डरावना और सन्नाटे से भरा दिखता है. काले पानी के बीचो-बीच बिना छत की एक पुरानी इमारत, घना कोहरा और सिर्फ पक्षियों की आवाजें. इस अकेलेपन और खंडहर जैसे लुक के कारण लोग इसे भूतिया मानने लगे हैं.

साल में बदलता है दो बिल्कुल अलग रूप

इस चर्च की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह हर मौसम में अपना रूप बदल लेता है. स्थानीय लोग कहते हैं कि इस चर्च की दो जिंदगियां हैं. जून से सितंबर के बीच भारी बारिश के कारण हेमावती जलाशय पानी से भर जाता है, जिससे चर्च आधा डूब जाता है. दूर से देखने पर लगता है कि चर्च पानी में तैर रहा है. वहीं अक्टूबर से फरवरी के बीच पानी सूख जाता है और चर्च की जमीन फिर से दिखने लगती है. तब लोग इसके अंदर पैदल जाकर इसके इतिहास को करीब से देख सकते हैं.

आज यह जगह ट्रैवलर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक पसंदीदा स्पॉट बन चुकी है. लोग यहां शांति का अनुभव करने, बेहतरीन सिनेमैटिक तस्वीरें क्लिक करने और खूबसूरत सूर्यास्त देखने आते हैं. खासकर मानसून के दौरान यहां तक की लॉन्ग ड्राइव का रास्ता बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाला होता है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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