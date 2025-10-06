करवा चौथ पर Wife के साथ यहां घूमने का बनाएं प्लान, खूबसूरत नजारों के बीच यादगार बन जाएगा चांद का दीदार

Karwa Chauth 2025 Trip Plan: करवा चौथ सिर्फ एक व्रत या त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और पति-पत्नी के रिश्ते की गहराई का एक खूबसूरत प्रतीक है. इस दिन, पत्नियां पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और सलामती की कामना करती हैं और रात को चांद देखकर अपना व्रत खोलती हैं. सदियों पुरानी इस रस्म में अगर चांद किसी साधारण छत की जगह, किसी बेहद रोमांटिक और खूबसूरत लोकेशन पर दिखाई दे तो उस रात का जादू दोगुना हो जाता है. जब पति के हाथों से पानी पीने से पहले आसमान में निखरा चांद किसी शानदार नजारे के बीच दिखाई दे तो वह पल काफी यादगार बन जाएगा. आइए जानते हैं भारत की कुछ ऐसी बेहतरीन जगहों के बारे में, जहां करवा चौथ का चांद देखना आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव बन सकता है.

मनाली

ठंडक और शांति पसंद करने वाले जोड़ों के लिए पहाड़ एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं. मनाली में बर्फीली चोटियों और ठंडी हवाओं के बीच करवा चौथ का चांद और भी ज्यादा निखर जाता है. यहां की वादियों में अपने पार्टनर के साथ चांद देखना इस व्रत को खास यादों में बदल देता है. इसके अलावा आप ऋषिकेश में गंगा किनारे चांद देखना एक अद्भुत अनुभव देता है. यहां की शांति, पवित्र गंगा नदी और नदी पर पड़ती चांदी-सी रोशनी एक आध्यात्मिक और रोमांटिक माहौल बनाती है, जो कपल्स को मंत्रमुग्ध कर देती है.

गोवा

अगर आप पत्नी के साथ एक शांत और रोमांटिक कोस्टल फील चाहते हैं तो गोवा की तरफ रुख कर सकते हैं. करवा चौथ की रात को यहां बीच (समुद्र तट) पर बैठकर चांद देखना एक खूबसूरत अनुभव बन जाता है. शांत लहरों की आवाज और समुद्र पर पड़ती चांदनी की रोशनी माहौल को बहुत रोमांटिक बना देती है. आप अपने पार्टनर के साथ बीच पर कैंडललाइट डिनर का इंतजाम कर सकते हैं और फिर व्रत खोलने की रस्म को पूरा कर सकते हैं. गोवा में चांद का नजारा देखना उन कपल्स के लिए सबसे बेस्ट है, जो आराम, प्रकृति और हल्के-फुल्के माहौल में इस त्योहार को मनाना चाहते हैं. यह एक रिलैक्सिंग और फ्रेश अनुभव देता है.

दार्जिलिंग

पूर्वी भारत के पहाड़ों में बसा दार्जिलिंग अपने शानदार चाय बागानों और बर्फीली चोटियों के लिए जाना जाता है. करवा चौथ पर दार्जिलिंग में चांद देखना एक अद्भुत नजारा पेश करता है. यहां की ऊंचाई और ठंडा मौसम रोमांस को और भी बढ़ा देता है. रात के समय जब आसमान साफ होता है तो वहां का चांद बहुत नज़दीक और ज्यादा चमकदार महसूस होता है. सबसे ख़ास बात यह है कि आप यहां से एशिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कंचनजंगा के ऊपर चांद की रोशनी पड़ते हुए देख सकते हैं. यहां किसी खूबसूरत रिजॉर्ट की बालकनी से यह रस्म पूरी करना आपके लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होगा.