कश्मीर को यूं ही पसंद नहीं करते टूरिस्ट्स, ये 5 वजहें करती हैं अट्रैक्ट, जानकर आप भी कह उठेंगे, 'क्यों न करूं बैग पैक'

5 reasons to love Kashmir: 'धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है', ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी. कश्मीर की खूबसूरती बेमिसाल है, जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है. यहां घूमने के लिए हर साल सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशी टूरिस्ट्स भी काफी संख्या में आते हैं. यहां के नजारों का दीदार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में ऐसा क्या है कि हर साल यहां इतने लोग घूमने आते हैं. ऐसी क्या खासियतें हैं, जो टूरिस्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं? आज हम आपको 5 ऐसी वजहें बताएंगे, जिसके चलते टूरिस्ट्स यहां घूमने आते हैं.

बर्फ से ढके पहाड़ और मनमोहक नजारे

कश्मीर की सबसे बड़ी पहचान यहां के बर्फ से ढके पहाड़ हैं. गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसी जगहों पर जाकर ऐसा लगता है, मानो किसी पेंटिंग में आ गए हों. सर्दी के मौसम में यहां चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है. आप यहां स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का भी मजा ले सकते हैं. गर्मी में भी यहां की ठंडी हवा और हरे-भरे पहाड़ मन को सुकून देते हैं.

डल झील और शिकारा की सैर

श्रीनगर की डल झील कश्मीर की जान है. इस झील में शिकारा (एक तरह की नाव) की सैर करना एक यादगार अनुभव होता है. शिकारा में बैठकर झील के बीचों-बीच जाना और चारों तरफ तैरते हुए हाउस-बोट्स को देखना एक अलग ही मजा देता है. यहां आप शिकारा में ही खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि कई विक्रेता अपनी नावों पर ही सामान बेचते हैं. रात में जब हाउस-बोट्स की लाइटें जलती हैं, तो पूरा नजारा जादुई लगता है.

खूबसूरत मुगल गार्डन्स

कश्मीर में कई खूबसूरत मुगल गार्डन्स हैं, जैसे शालीमार बाग, निशात बाग और चश्म-ए-शाही. इन बागों को मुगल बादशाहों ने बनवाया था. यहां रंग-बिरंगे फूल, बहते हुए फव्वारे और करीने से लगाए गए पेड़-पौधे देखने लायक होते हैं. इन गार्डन्स में बैठकर आप ताजी हवा का आनंद ले सकते हैं और शांत वातावरण में कुछ पल बिता सकते हैं.

कश्मीर का स्वादिष्ट खाना

कश्मीर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी फेमस है. यहां का रोगन जोश, यखनी, और दम आलू बहुत पसंद किया जाता है. इसके अलावा, 'कश्मीरी पुलाव' और 'कहवा' (एक खास तरह की चाय) भी लोगों के बीच काफी फेमस है. यहां का खाना थोड़ा मसालेदार होता है, लेकिन इसका स्वाद ऐसा है कि आप बार-बार खाना चाहेंगे.

एडवेंचर के शौकीनों के लिए जन्नत

अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो कश्मीर आपके लिए जन्नत से कम नहीं. आप यहां ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और स्कीइंग जैसे एडवेंचर कर सकते हैं. गुलमर्ग में दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार (गोंडोला) की सवारी करना एक शानदार अनुभव है. इसके अलावा अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा भी यहां से शुरू होती हैं, जो तीर्थयात्रियों को भी आकर्षित करती हैं.

Note- कश्मीर घूमने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं. यह सामान्य वजहें हैं, जो टूरिस्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं.