कश्मीर को यूं ही पसंद नहीं करते टूरिस्ट्स, ये 5 वजहें करती हैं अट्रैक्ट, जानकर आप भी कह उठेंगे, 'क्यों न करूं बैग पैक'
Advertisement
trendingNow12919154
Hindi Newsट्रैवल

कश्मीर को यूं ही पसंद नहीं करते टूरिस्ट्स, ये 5 वजहें करती हैं अट्रैक्ट, जानकर आप भी कह उठेंगे, 'क्यों न करूं बैग पैक'

Why tourists like Kashmir: कश्मीर को टूरिस्ट्स काफी पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप इसे पसंद करने का कारण जानते हैं? धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में घूमने के लिए काफी संख्या में हर साल टूरिस्ट्स आते हैं. यहां की हर चीज चाहे वो पहाड़ हो, झील हो या हरे-भरे मैदान, आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर क्यों लोग कश्मीर के दीवाने हैं, तो ये 5 वजहें जानकर आप भी अपना बैग पैक करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कश्मीर को यूं ही पसंद नहीं करते टूरिस्ट्स, ये 5 वजहें करती हैं अट्रैक्ट, जानकर आप भी कह उठेंगे, 'क्यों न करूं बैग पैक'

5 reasons to love Kashmir: 'धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है', ये  कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी. कश्मीर की खूबसूरती बेमिसाल है, जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती है. यहां घूमने के लिए हर साल सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशी टूरिस्ट्स भी काफी संख्या में आते हैं. यहां के नजारों का दीदार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में ऐसा क्या है कि हर साल यहां इतने लोग घूमने आते हैं. ऐसी क्या खासियतें हैं, जो टूरिस्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं? आज हम आपको 5 ऐसी वजहें बताएंगे, जिसके चलते टूरिस्ट्स यहां घूमने आते हैं. 

बर्फ से ढके पहाड़ और मनमोहक नजारे
कश्मीर की सबसे बड़ी पहचान यहां के बर्फ से ढके पहाड़ हैं. गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसी जगहों पर जाकर ऐसा लगता है, मानो किसी पेंटिंग में आ गए हों. सर्दी के मौसम में यहां चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है. आप यहां स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का भी मजा ले सकते हैं. गर्मी में भी यहां की ठंडी हवा और हरे-भरे पहाड़ मन को सुकून देते हैं.

डल झील और शिकारा की सैर
श्रीनगर की डल झील कश्मीर की जान है. इस झील में शिकारा (एक तरह की नाव) की सैर करना एक यादगार अनुभव होता है. शिकारा में बैठकर झील के बीचों-बीच जाना और चारों तरफ तैरते हुए हाउस-बोट्स को देखना एक अलग ही मजा देता है. यहां आप शिकारा में ही खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि कई विक्रेता अपनी नावों पर ही सामान बेचते हैं. रात में जब हाउस-बोट्स की लाइटें जलती हैं, तो पूरा नजारा जादुई लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

खूबसूरत मुगल गार्डन्स
कश्मीर में कई खूबसूरत मुगल गार्डन्स हैं, जैसे शालीमार बाग, निशात बाग और चश्म-ए-शाही. इन बागों को मुगल बादशाहों ने बनवाया था. यहां रंग-बिरंगे फूल, बहते हुए फव्वारे और करीने से लगाए गए पेड़-पौधे देखने लायक होते हैं. इन गार्डन्स में बैठकर आप ताजी हवा का आनंद ले सकते हैं और शांत वातावरण में कुछ पल बिता सकते हैं.

कश्मीर का स्वादिष्ट खाना
कश्मीर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी फेमस है. यहां का रोगन जोश, यखनी, और दम आलू बहुत पसंद किया जाता है. इसके अलावा, 'कश्मीरी पुलाव' और 'कहवा' (एक खास तरह की चाय) भी लोगों के बीच काफी फेमस है. यहां का खाना थोड़ा मसालेदार होता है, लेकिन इसका स्वाद ऐसा है कि आप बार-बार खाना चाहेंगे.

ये भी पढ़ें- "कैंपिंग के लिए बेस्ट हैं जम्मू कश्मीर के ये 5 हिल स्टेशन, गर्मियों में नजारे लगते हैं एकदम जन्नत जैसे खूबसूरत"

एडवेंचर के शौकीनों के लिए जन्नत
अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो कश्मीर आपके लिए जन्नत से कम नहीं. आप यहां ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग और स्कीइंग जैसे एडवेंचर कर सकते हैं. गुलमर्ग में दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार (गोंडोला) की सवारी करना एक शानदार अनुभव है. इसके अलावा अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा भी यहां से शुरू होती हैं, जो तीर्थयात्रियों को भी आकर्षित करती हैं.

Note- कश्मीर घूमने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं. यह सामान्य वजहें हैं, जो टूरिस्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

kashmir travelWhy tourists like Kashmirtravel

Trending news

नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
Lalbaugcha Raja Auction
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
;