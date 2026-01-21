Best Hill Station 2026: कसोल और कसौली में से किसे चुनें? यहां जानें बजट, रास्ता और घूमने का सही समय

Budget Holiday: हिमाचल प्रदेश के कसोल और कसौली दोनों ही ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां लोग भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कुछ दिन शांति से बिताने आते हैं. कसोल पार्वती नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है जहां प्रकृति की खूबसूरती के साथ युवाओं की एनर्जी भी महसूस होती है, जबकि कसौली एक शांत और औपनिवेशिक माहौल वाला हिल टाउन है जो धीरे चलने वाली जिंदगी का अहसास कराता है.

कसोल या कसौली.. कौन बेहतर?

कसोल बैकपैकर्स, सोलो ट्रैवलर्स और ट्रेकिंग पसंद करने वालों के बीच बेहद लोकप्रिय है. यहां बहती पार्वती नदी, चारों तरफ फैले जंगल और पहाड़ इसे जिंदा और ताजगी से भरा बनाते हैं. यहां कैफे, सस्ते स्टे और आसपास के गांवों तक ट्रेकिंग का मजा मिलता है, जिससे यह जगह शांत होने के साथ-साथ रोमांच भी देती है. कसौली उन लोगों के लिए बेहतर है जो शोरगुल से दूर रहना चाहते हैं. यहां की औपनिवेशिक इमारतें, साफ-सुथरे वॉकिंग ट्रेल्स और भीड़ से दूर शांत गलियां इसे परिवार और कपल्स के लिए आदर्श बनाती हैं. कसौली में समय मानो धीरे चलता है और आप बिना किसी जल्दी के प्रकृति का आनंद ले सकते हैं.

दोनों जगहों पर कैसा अनुभव?

कसोल में मणिकरण साहिब, चालल और तोश गांव जैसे ट्रेकिंग और नेचर से जुड़े स्थान हैं, जबकि कसौली में मंकी पॉइंट, क्राइस्ट चर्च और सनसेट पॉइंट जैसे शांत और खूबसूरत व्यू प्वाइंट हैं. कसोल थोड़ा एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन देता है, जबकि कसौली आराम और सुकून पर ज्यादा फोकस करता है. तीन दिन की ट्रिप में कसोल का अनुमानित खर्च 7,000 से 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति हो सकता है, जबकि कसौली में यह 8,000 से 11,000 रुपये तक जाता है. कसोल में रहने और खाने के सस्ते विकल्प ज्यादा हैं, जबकि कसौली में सुविधाजनक और प्रीमियम स्टे का चलन अधिक है.

अगर आपको नदी, पहाड़, हल्की ट्रेकिंग और युवा माहौल पसंद है तो कसोल आपके लिए बेहतर रहेगा. वहीं अगर आप शांति, साफ हवा, आरामदायक वॉक और भीड़ से दूर रहना चाहते हैं तो कसौली ज्यादा उपयुक्त है. दोनों जगहें अपने-अपने अंदाज में सुकून देती हैं, फर्क सिर्फ आपके मूड और ट्रैवल स्टाइल का है.