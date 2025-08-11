घूमने जा रहे हैं और रुकने के लिए बुक कर रहे हैं होमस्टे या Airbnb, तो इन 8 बातों का रखें खास ध्यान!
होमस्टे या Airbnb की बुकिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि हम अपनी ट्रिप को सुखद और आरामदायक बना सके. क्योंकि हमारी एक गलत चॉइस की वजह से न केवल ट्रिप बिगड़ेगी बल्कि बजट भी खराब हो सकता है, तो चलिए जानते हैं.

Written By  Saumya Tripathi|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:50 PM IST
Travel Hacks: घूमने के दौरान होमस्टे या Airbnb में रुकना आजकल काफी लोकप्रिय हो गया है क्योंकि हर किसी को अपना पर्सनल स्पेस चाहिए. वहीं होमस्टे या Airbnb में लोगों को घर जैसा आराम और कम खर्च में बढ़िया व्यवस्था भी मिलती है.

लेकिन होमस्टे या Airbnb की बुकिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि हम अपनी ट्रिप को सुखद और आरामदायक बना सके. क्योंकि हमारी एक गलत चॉइस की वजह से न केवल ट्रिप बिगड़ेगी बल्कि बजट भी खराब हो सकता है, तो चलिए जानते हैं.

रिव्यू और रेटिंग ध्यान से पढ़ें-

किसी भी होमस्टे या Airbnb को बुक करने से पहले उसकी रिव्यू और रेटिंग जरूर पढ़ें. इससे आपको उस जगह की साफ-सफाई, सुरक्षा, और मेजबान के व्यवहार के बारे में सही जानकारी मिल जाएगी. 

मेजबान (Host) से बातचीत करें-

बुकिंग करने से पहले मेजबान से बात करना एक अच्छा रहेगा. आप उनसे जगह के बारे में, वहां मौजूद सर्विस के बारे में या किसी भी खास जरूरत के बारे में पूछ सकते हैं. 

सुरक्षा पर ध्यान दें-

इस बात का ध्यान रखें कि जहां आप होमस्टे या Airbnb बुक कर रहे हैं. क्या वहां मुख्य दरवाजे पर लॉक है? क्या कमरे के लिए भी अलग से ताला है? अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो सुरक्षा से जुड़े सवालों को प्रायोरिटी दें.

नियमों को समझें-

हर होमस्टे या Airbnb के अपने नियम होते हैं, जैसे चेक-इन और चेक-आउट का समय, पालतू जानवर ले जा सकते हैं या नहीं. इन नियमों को ध्यान से पढ़ें ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो.

सुविधाओं की जांच करें-

बुकिंग करते समय यह देखें कि आपको किन सुविधाओं की जरूरत है और वे वहां उपलब्ध हैं या नहीं. जैसे, वाई-फाई, गर्म पानी, किचन, एयर कंडीशनर, हीटर, या पार्किंग. अपनी जरूरतों के अनुसार ही चुनाव करें.

जगह की लोकेशन को समझें-

मैप पर देखें कि वह होमस्टे या Airbnb कहां स्थित है. क्या वह शहर के मुख्य आकर्षणों के पास है? क्या वहां तक पहुंचना आसान है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा है या नहीं? यह सब जानने से आपका समय बचेगा.

इमरजेंसी नंबर जरूर रखें-

मेजबान का फोन नंबर और इमरजेंसी के समय में संपर्क करने वाले व्यक्ति का नंबर अपने पास जरूर रखें. इसके अलावा, उस जगह के पास के पुलिस स्टेशन या अस्पताल की जानकारी भी रखें.

खानपान की जानकारी लेना

कुछ होमस्टे में आपको खुद खाना बनाना होता है या फिर आपको खाने की सुविधा मिल जाती है. आप क्या पसंद करते हैं और क्या सुविधा चाहिए, ये पहले से जान लें, ताकि भूख लगने पर परेशानी न हो.

;