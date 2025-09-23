UAE का बड़ा झटका! अफगानिस्तान, बांग्लादेश... समेत इन 9 देशों के लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री, क्या किए VISA में बदलाव?
Hindi Newsट्रैवल

UAE का बड़ा झटका! अफगानिस्तान, बांग्लादेश... समेत इन 9 देशों के लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री, क्या किए VISA में बदलाव?

UAE visa update: UAE ने सुरक्षा और आव्रजन प्रबंधन के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान सहित 9 देशों के लिए टूरिस्ट और वर्क वीजा रोक दिए हैं. यह अस्थायी पाबंदी 2026 तक नई वीजा पॉलिसी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है. प्रभावित लोगों को वैकल्पिक विकल्प अपनाने होंगे.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 23, 2025, 04:48 PM IST
यूएई ने इन 9 देशों की एंट्री पर लगाई रोक
यूएई ने इन 9 देशों की एंट्री पर लगाई रोक

UAE visa update: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 9 देशों के लिए टूरिस्ट और वर्क वीजा आवेदन को रोक दिया है. यह फैसला 2026 तक लागू रहने वाली नई वीजा पॉलिसी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है. इस कदम ने उन लाखों लोगों की चिंता बढ़ा दी है जो रोजगार या घूमने के मकसद से दुबई और अबूधाबी जाने की सोच रहे थे. सरकार का कहना है कि यह पाबंदी सुरक्षा और अप्रवासन से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए लगाई गई है.

9 देशों पर सख्ती

UAE सरकार ने जिन 9 देशों के नागरिकों पर वीजा सस्पेंड किया है, उनमें अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, केन्या, पाकिस्तान, सिएरा लियोन, श्रीलंका, तुर्की और यमन शामिल हैं. इन देशों से बड़ी संख्या में प्रवासी लोग UAE आते रहे हैं और खासकर निर्माण, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर में काम करते हैं. वीजा बैन से सबसे ज्यादा असर उन प्रवासियों पर पड़ा है जो पहले से UAE में रहते हैं और अपने परिवार या दोस्तों को बुलाने की तैयारी कर रहे थे.

वजह और असर

UAE सरकार ने साफ किया है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन प्रबंधन के तहत उठाया गया है. पिछले कुछ दशकों में UAE विदेशी कामगारों का केंद्र बन गया है. लाखों की संख्या में प्रवासी यहां रोज़गार की तलाश में आते हैं. लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने से कई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं. अब सरकार चाहती है कि नए सख्त नियमों और उन्नत तकनीक की मदद से वीजा सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए.

आगे क्या करें प्रभावित लोग?

जिन लोगों की वीजा प्रक्रिया रुक गई है, उन्हें अब विकल्प तलाशने की जरूरत होगी. सरकार ने कहा है कि बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या ट्रांजिट वीजा जैसे अन्य विकल्प खुले हैं. इसके अलावा नौकरी या टूरिज्म के लिए लोग कतर, सऊदी अरब और ओमान जैसे पड़ोसी देशों का रुख कर सकते हैं. हालांकि यह पाबंदी अस्थायी है और हालात के आधार पर इसे बदला जा सकता है. 2026 तक UAE पूरी तरह नया वीजा सिस्टम लाने की योजना बना रहा है जो सुरक्षा और प्रवासी प्रबंधन पर ज्यादा ध्यान देगा.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

;