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चारों तरफ समंदर और बीच में तैरता हुआ आपका घर! ये फ्लोटिंग आईलैंड नेचर लवर्स के लिए है परफेक्ट, देखें Video

Kerala Floating Islands: अगर आप भीड़भाड़, शोर और शहर की भागदौड़ से दूर नेचर के बीच कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं, तो केरल का कुजुपिल्ली आईलैंड आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है. चारों तरफ पानी, हरे-भरे नारियल के पेड़, बैकवॉटर और शांत माहौल इस जगह को बेहद खास बनाते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 27, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:08 PM IST
चारों तरफ समंदर और बीच में तैरता हुआ आपका घर! ये फ्लोटिंग आईलैंड नेचर लवर्स के लिए है परफेक्ट, देखें Video
Image Credit: Image credit: instagram/@rajographySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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