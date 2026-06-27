/चारों तरफ समंदर और बीच में तैरता हुआ आपका घर! ये फ्लोटिंग आईलैंड नेचर लवर्स के लिए है परफेक्ट, देखें Video

Kerala Floating Islands: केरल को दुनिया भर में 'गॉड्स ओन कंट्री' के नाम से जाना जाता है और इसकी वजह भी साफ है. यहां की हरियाली, समुद्र, बैकवॉटर और छोटे-छोटे आईलैंड लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं. केरल की खूबसूरती सिर्फ बड़े टूरिस्ट प्लेस तक सीमित नहीं है, बल्कि कई ऐसी शांत जगहें भी हैं, जहां पहुंचकर इंसान खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस करता है.
इन्हीं खास जगहों में शामिल है एर्नाकुलम जिले का कुजुपिल्ली आईलैंड. यह जगह उन लोगों के लिए किसी सपने जैसी है, जो भीड़ से दूर कुछ समय शांति में बिताना चाहते हैं. चारों तरफ पानी और बीच में हरियाली से घिरा यह इलाका देखने में बिल्कुल फिल्मी लोकेशन जैसा खूबसूरत लगता है. सोशल मीडिया पर भी इस जगह से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें वायरल होते रहते हैं. लोग यहां के शांत बीच, बैकवॉटर और खूबसूरत नजारों को देखकर हैरान रह जाते हैं. यही वजह है कि अब यह जगह धीरे-धीरे लोगों की ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो रही है.
कुजुपिल्ली आईलैंड केरल के एर्नाकुलम जिले के वाइपिन (Vypin) इलाके में स्थित है. यह जगह कोच्चि के पास आती है और अरब सागर के खूबसूरत नजारों के लिए जानी जाती है. वाइपिन क्षेत्र वैसे भी अपने समुद्र तटों और लोकल लाइफ के लिए काफी फेमस है. लेकिन कुजुपिल्ली की खास बात इसका शांत वातावरण है. यहां आपको बड़े शहरों जैसी भीड़ और शोर कम देखने को मिलता है.
कुजुपिल्ली आईलैंड की सबसे बड़ी खूबी इसकी प्राकृतिक सुंदरता है. यहां पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग दुनिया में आ गए हों. चारों ओर फैला पानी, हवा में लहराते नारियल के पेड़ और शांत माहौल इस जगह को बेहद खास बना देते हैं. सुबह के समय सूरज की पहली किरणें और शाम के वक्त सूर्यास्त का नजारा यहां का सबसे खूबसूरत अनुभव माना जाता है. कई टूरिस्ट यहां सिर्फ कुछ समय शांति से बैठने और प्रकृति को महसूस करने के लिए आते हैं.
अगर आप कुजुपिल्ली आईलैंड घूमने जाते हैं, तो यहां कई चीजों का आनंद ले सकते हैं. समुद्र किनारे लंबी वॉक करना, फोटोग्राफी करना और बैकवॉटर का मजा लेना यहां के सबसे खास अनुभव हैं. इसके अलावा आप लोकल नाव की सवारी कर सकते हैं और केरल की पारंपरिक लाइफ को करीब से देख सकते हैं. यहां के छोटे गांव, मछुआरों की जिंदगी और लोकल खाना भी टूरिस्ट को काफी पसंद आता है. नेचर लवर्स और फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है.
कुजुपिल्ली और आसपास के इलाकों की एक और खास बात यहां के छोटे-छोटे फ्लोटिंग एरिया हैं. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार केरल में ऐसे कई छोटे प्राइवेट फ्लोटिंग टापू भी मौजूद हैं, जिनमें लोग अपनी पसंद के हिसाब से जगह खरीदने का सपना देखते हैं. हालांकि, हर जगह ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं होता और इसके लिए कानूनी नियमों की जानकारी जरूरी होती है. लेकिन पानी के बीच अपना छोटा सा घर होने का सपना लोगों को इस जगह की ओर आकर्षित करता है.
कुजुपिल्ली आईलैंड घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और समुद्र किनारे घूमने का मजा दोगुना हो जाता है. गर्मी के महीनों में भी यहां जाया जा सकता है, लेकिन उस दौरान मौसम थोड़ा गर्म और उमस वाला हो सकता है.
कुजुपिल्ली आईलैंड पहुंचना काफी आसान है. इसके लिए सबसे पहले आपको कोच्चि पहुंचना होगा. यहां का नजदीकी एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. कोच्चि से सड़क मार्ग और फेरी के जरिए वाइपिन क्षेत्र पहुंचा जा सकता है. इसके बाद कुजुपिल्ली आईलैंड तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.