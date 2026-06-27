/चारों तरफ समंदर और बीच में तैरता हुआ आपका घर! ये फ्लोटिंग आईलैंड नेचर लवर्स के लिए है परफेक्ट, देखें Video

इन्हीं खास जगहों में शामिल है एर्नाकुलम जिले का कुजुपिल्ली आईलैंड. यह जगह उन लोगों के लिए किसी सपने जैसी है, जो भीड़ से दूर कुछ समय शांति में बिताना चाहते हैं. चारों तरफ पानी और बीच में हरियाली से घिरा यह इलाका देखने में बिल्कुल फिल्मी लोकेशन जैसा खूबसूरत लगता है. सोशल मीडिया पर भी इस जगह से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें वायरल होते रहते हैं. लोग यहां के शांत बीच, बैकवॉटर और खूबसूरत नजारों को देखकर हैरान रह जाते हैं. यही वजह है कि अब यह जगह धीरे-धीरे लोगों की ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो रही है.