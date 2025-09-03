लोगों के मन में भी नहीं आता चोरी का ख्याल! भारत में एक ऐसी जगह, जहां घरों और दुकानों पर नहीं लगाते ताला

First Green Village of India: भारत में आज भी ऐसी जगहें मौजूद हैं, जो पुराने भारत की याद दिलाती हैं. वो भारत, जहां घरों पर ताले नहीं लगते थे. कुछ ऐसी ही जगह नागालैंड में है, जहां लोग आज भी अपनी घरों और दुकानों पर ताले नहीं लगाते हैं. यह नागालैंड की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा खोनोमा गांव है, जो सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी और भरोसे की संस्कृति के लिए भी जाना जाता है. एक ऐसी दुनिया में जहां अपराध और चोरी आम बात है, खोनोमा पुराने भारत की याद दिलाता है. यहां दुकानों और घरों पर ताले नहीं लगाए जाते और चोरी की कोई घटना नहीं होती. यह गांव काफी फेमस है.

ईमानदारी का गांव

अगर खोनोमा को 'ईमानदारी का गांव' कहा जाए तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. यहां के निवासियों का भरोसा इतना गहरा है कि दुकानदार अक्सर अपनी दुकानें बिना किसी की निगरानी में छोड़ देते हैं. ग्राहक अपनी जरूरत का सामान लेते हैं और खुद ही पेमेंट कर देते हैं. इस तरह के सिस्टम, जिसे अक्सर 'ऑनेस्टी शॉप' कहा जाता है, अन्य कई देशों में भी पाई जाती है, लेकिन खोनोमा में यह पूरी तरह से गांव की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है. यह भरोसा सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि घरों में भी दिखाई देता है, जहां दरवाजे खुले रहते हैं, क्योंकि लोगों को यकीन है कि उनके सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा.

परंपरा

ईमानदारी की मिशाल पेश करता ये गांव केन्यो की परंपरा को निभाता है. दरअसल ये अंगामी जनजाति से जुड़ी परंपरा है. जहां इस परंपरा में करीब 154 तरह के नियम होते हैं. इसमें लोगों को प्रकृति से प्रेम करना, दूसरों की इज्जत करना और गलत कामों से दूर रहना सिखाया जाता है. यह गांव अपनी इस खासियत के चलते टूरिस्ट्स को भी काफी पसंद आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत का पहला 'ग्रीन विलेज'

यह गांव अपनी अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है. यहां चोरी को एक सामाजिक और धार्मिक पाप भी माना जाता है. यहां चोरी या बेईमानी को भगवान और समुदाय के खिलाफ एक गंभीर अपराध माना जाता है, जिससे समाज में सम्मान खोने का डर रहता है. वहीं यह गांव ईमानदारी के साथ-साथ, खोनोमा नेचर की रक्षा के लिए भी एक प्रेरणा है. इसे 2005 में भारत का पहला 'ग्रीन विलेज' घोषित किया गया था. गांव के लोगों ने शिकार और वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया है.