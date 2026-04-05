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पेरिस, मालदीव नहीं... हनीमून के लिए इन 5 जगहों पर उमड़ रहे हैं कपल्स; जहां सूरज, समंदर और रोमांस का हैं संगम

शादी के बाद हनीमून के लिए पेरिस और मालदीव तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है. ग्रीस, आइसलैंड, हवाई आइलैंड और बहामास जैसे डेस्टिनेशन रोमांस, प्राकृतिक खूबसूरती और एडवेंचर का बेहतरीन संगम पेश करते हैं. सही मौसम, बजट और डॉक्यूमेंट्स की तैयारी हनीमून को यादगार बनाती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:34 AM IST
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शादी की शहनाइयां बजते ही नए जोड़ों के मन में सबसे बड़ा सवाल 'हनीमून डेस्टिनेशन' को लेकर होता है. अगर आपको लगता है कि आज भी कपल्स की पहली पसंद सिर्फ पेरिस, फ्रांस या मालदीव ही हैं, तो आप थोड़े पीछे रह गए हैं. बदलते समय के साथ अब ट्रेंड बदल चुका है. दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो टूरिज्म के मामले में दिन-प्रतिदिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और हनीमून कपल्स के लिए जन्नत साबित हो रहे हैं. हम आपको उन चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय ठिकानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां की शांति, खूबसूरती और रोमांटिक वाइब्स आपके नए जीवन की शुरुआत को यादगार बना देंगी.

ग्रीस

दक्षिणी यूरोप में स्थित ग्रीस हनीमून के लिए बेहतरीन विकल्प है. यहां के ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स, खूबसूरत बीचेस और स्वादिष्ट भोजन कपल्स को रोमांटिक अनुभव देते हैं. एथेंस का एक्रोपोलिस, अपोलो टेंपल, मेटियोरा और कार्फू का पुराना शहर जैसे वर्ल्ड फेमस लोकेशन एक्सप्लोर करने लायक हैं. इसके अलावा ग्रीस की नाइटलाइफ भी बहुत मजेदार है. कपल्स यहां क्वालिटी टाइम बिताते हुए एक-दूसरे के साथ रोमांस और एडवेंचर दोनों का आनंद ले सकते हैं.

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आइसलैंड: प्राकृतिक जन्नत

अगर आप हनीमून पर ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जहां प्रकृति का जादू आपको मंत्रमुग्ध कर दे, तो आइसलैंड सबसे सही विकल्प है. यह देश अपनी खूबसूरत जगहों, कैफे, नाइटलाइफ और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. आइसलैंड में आप नॉर्दन लाइट्स (Aurora Borealis) भी देख सकते हैं, जो हरे, गुलाबी और बैंगनी रंगों में आकाश को रंगीन कर देती है. यह प्राकृतिक दृश्य हर कपल के हनीमून को अविस्मरणीय बना देता है.

हवाई आइलैंड: रोमांटिक बीचेस और ज्वालामुखी

हवाई आइलैंड हनीमून के लिए एक और शानदार विकल्प है. यहां के रोमांटिक बीचेस, सुंदर जंगल और शांत वातावरण कपल्स को यादगार पल देते हैं. हवाई में आप एक्टिव ज्वालामुखी देख सकते हैं और रोमांटिक वॉक के लिए खूबसूरत समुद्री किनारे का आनंद ले सकते हैं. यह डेस्टिनेशन शांति, रोमांस और एडवेंचर का बेमिसाल मिश्रण पेश करता है.

बहामास: लक्ज़री और शानदार पल

अगर आपका हनीमून बजट थोड़ा मोटा है, तो कैरेबियन देश बहामास पर विचार कर सकते हैं. यहां के बीचेस सनबाथिंग और पानी के खेलों के लिए बेस्ट माने जाते हैं. हार्बर आइलैंड, पिग बीच और पैराडाइज आइलैंड जैसी जगहें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत आकर्षक हैं. यहां का वातावरण और रिसॉर्ट्स हनीमून के रोमांचक और शानदार अनुभव को और भी यादगार बना देते हैं.

बजट और ट्रैवल प्लानिंग

इंटरनेशनल हनीमून ट्रिप पर जाने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट और वीजा तैयार रखना जरूरी है. इसके अलावा, हर देश की करेंसी और स्थानीय खर्च का ध्यान रखें. ट्रिप से पहले रिसर्च करना और ट्रैवल प्लानिंग करना कपल्स को किसी भी तरह के झंझट से बचाता है.

समय और मौसम का ध्यान

हर डेस्टिनेशन का मौसम अलग होता है, इसलिए ट्रिप प्लान करते समय मौसम का ध्यान रखना जरूरी है. कुछ देशों में सर्दियों या मॉनसून के दौरान यात्रा करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए सही समय पर यात्रा करना आपके हनीमून को आरामदायक और मजेदार बनाता है.

अनुभव और रोमांस का संगम

इन अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन पर आप सिर्फ घूमने ही नहीं जाएंगे, बल्कि रोमांस, एडवेंचर और प्राकृतिक खूबसूरती का अनुभव भी करेंगे. चाहे वह ग्रीस का ऐतिहासिक आकर्षण हो, आइसलैंड की नॉर्दन लाइट्स या हवाई और बहामास के खूबसूरत बीचेस, हर जगह आपके हनीमून को यादगार पल और रोमांस से भर देती है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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