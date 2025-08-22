एक घंटे की दूरी सिर्फ 11 मिनट में होगी पूरी! भारत के इस खूबसूरत शहर में शुरू हुई मेट्रो, जानें रूट्स और किराया

Kolkata Metro New Route Fare: भारते के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल कोलकाता में घूमना टूरिस्ट्स के लिए अब और भी आसान हो जाएगा. दरअसल इस खूबसूरत शहर में मेट्रो की शुरुआत हो रही है. दरअसल शहर में कोलकाता मेट्रो रेलवे के तीन नए सेक्शन 22 अगस्त यानी आज से जनता के लिए शुरू होने वाले हैं. इससे शहर के लोगों को फायदा होगा ही और साथ ही यहां घूमने आने वाले पर्यटकों को भी खूब फायदा मिलेगा. बता दें कि फिलहाल इसे करीबन 14 किमी की दूरी के अंतराल में ही शुरु किया गया है. जहां इससे 1 घंटे की दूरी महज 11 मिनट में ही तय हो जाएगी.

कौन-कौन से रूट पर मेट्रो हो रही शुरू?

कोलकाता मेट्रो रेलवे के तीन नए सेक्शन शुरू किए जा रहे हैं. जहां इसके तीन रूट सियालदह से एस्प्लेनेड (2.45 किमी) है, नोआपारा से जय हिंद बिमानबंदर (6.77 किमी) और हेमंत मुखोपाध्याय से बेलेघाटा (4.39 किमी) तक हैं. इन नए सेक्शन के शुरू होने से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार होगा और साथ में ही टूरिस्ट्स के लिए भी सफर काफी आसान हो जाएगा. यहां मेट्रो चालू होने से अब यात्री आसानी से मेट्रो और लोकल ट्रेनों के बीच आवाजाही कर सकेंगे, जिससे उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करने में सुविधा होगी.

11 मिनट में तय होगा 1 घंटे का रास्ता

कोलकाता में स्थानीय लोगों के साथ ही टूरिस्ट्स को भी अब कुछ जगहों पर लंबी दूरी तय करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा. दरअसल सियालदह और हावड़ा के बीच सड़क से सफर करने पर करीब एक घंटे का समय लगया था. हालांकि सियालदह-इस्प्लानेड सेक्‍शन शुरू होने के बाद अब महज 11 मिनट में ही ये दूरी तय हो सकेगी.

कोलकाता में मेट्रो का कितना है किराया?

भारतीय रेलवे कोलकाता और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए मेट्रो के तीन नए सेक्शन तो खोल दिए गए हैं, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल किराए को लेकर भी है. हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां किराया दूरी के हिसाब से अलग-अलग है. सबसे कम दूरी के लिए 5 रुपये से शुरू होकर लंबी दूरी के लिए अधिकतम 25 रु तक होता है.

नए रूट्स का किराया

कोलकाता में मेट्रो से सफर करने वाले लोगों के लिए किराया रूट्स और दूरी के हिसाब से ही है. बता दें कि हावड़ा से सेक्टर V तक टैक्सी से लगभग 500 रु लगते थे. हालांकि मेट्रो में किराया 70 रुपये है. एयरपोर्ट से नोआपाड़ा तक का किराया 20 रुपये, एयरपोर्ट से एस्प्लेनेड तक 40 रुपये और कवी सुभाष तक 40 रुपये है. वहीं एयरपोर्ट से हेमंत मुखोपाध्याय तक का किराया 65 रुपये है.