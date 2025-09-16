यहां लड़कियां भी लड़कों को मारती हैं सीटी! बेहद अनोखा है भारत का ये गांव, लोगों के नहीं लिए जाते नाम

Unique village of India: भारत में कई अनोखी और रहस्यमयी जगहें हैं, जो लोगों के लिए काफी खास होती हैं. दरअसल इन जगहों पर घूमने के बाद कुछ ऐसी नई चीजें पता चलती हैं, जो या तो यूनीक होती हैं या फिर पहले से सुनी-सुनाई होती हैं, जिन्हें आप पहली बार अपनी आंखों से देख रहे होते हैं. दरअसल ऐसा ही एक गांव मेघालय में है, जो हरी-भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा है. यहां लोगों की पहचान उनके नाम से नहीं, बल्कि एक खास तरह की सीटी की धुन से होती है. इस गांव का नाम कॉन्थोंग है, जिसे लोग प्यार से 'व्हिसलिंग विलेज' यानी 'सीटी वाला गांव' भी कहते हैं. यहां की परंपरा इतनी पुरानी है कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी मां उसके लिए एक नई धुन तैयार करती है. यह धुन उस बच्चे की जिंदगी भर की पहचान बन जाती है.

कैसे शुरू हुई परंपरा?

गांव की यह परंपरा शुरू होने का करण यहां की भौगोलिक स्थिति काफी अलग होना है. गांव गहरी घाटियों और ऊंचे-नीचे पहाड़ों के बीच बसा है. ऐसे में आम बोलचाल की आवाजें दूर तक नहीं पहुंच पाती थीं. हालांकि सीटी की तेज और तीखी आवाज इन पहाड़ियों में आसानी से गूंजती है. इसलिए यहां के लोगों ने एक-दूसरे से बात करने और बुलाने के लिए सीटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया. इसी तरह कोई भी लड़की या लड़का भी एक दूसरे को सीटी बजाकर ही बुलाते हैं. हालांकि यहां सीटी एक माध्यम है, लोगों को बुलाने का. इसे किसी बुरी आदत में नहीं शामिल किया जा सकता है. यह सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति का हिस्सा बन गया है. जब भी कोई व्यक्ति जंगल में होता है या दूर खेत में काम कर रहा होता है तो उसे सिर्फ सीटी की धुन से ही बुलाया जा सकता है.

कॉन्थोंग गांव के लोग अपनी इस अनोखी पहचान पर गर्व करते हैं. वे न सिर्फ अपने लोगों से, बल्कि बाहरी दुनिया से भी सीटी की भाषा में बात करते हैं. यह गांव अब एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गया है. दूर-दूर से लोग इस अनोखी संस्कृति को देखने और समझने आते हैं. आज के भागदौड़ भरे जीवन में, जहां सब कुछ डिजिटल हो गया है, कॉन्थोंग गांव की यह परंपरा एक ताजी हवा के झोंके जैसी लगती है. यह लोगों को याद दिलाती है कि उनकीअपनी पहचान और परंपराएं कितनी खास हो सकती हैं.