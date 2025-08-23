तमिलनाडु के इन खूबसूरत हिल स्टेशन के आगे फेल है कुल्लू-मनाली, नजारे देख दिल को पड़ जाएगी ठंडक!

अगर आप शहर की भीड़-भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताना चाहते हैं तो तमिलनाडु के पास बसे इन खूबसूरत हिल स्टेशनों का अनुभव लाइफ में एक बार जरूर विजिट करें. यहां के शानदार नजारे , खूबसूरती देखकर आप कुल्लू-मनाली भूल जाएंगे, तो चलिए जानते हैं इन खूबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में....

यरकौड (Yercaud)-

यरकौड को'गरीबों का ऊटी' कहा जाता है. यह हिल स्टेशन शेवरॉय पहाड़ियों पर स्थित है. यहां के खूबसूरत नजारे, शांत झील और हरे-भरे कॉफी के बाग दिल को अलग ही सुकून देते हैं.

वालपराई (Valparai)-

वालपराई अनामलाई पहाड़ियों में छिपा हुआ हिल स्टेशन है जो चाय प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. यह मनमोहक हिल स्टेशन चाय के बागानों, खूबसूरत सड़कों और वन्य जीवन के लिए मशहूर है. यहां पहुंचने के लिए घुमावदार सड़कों पर ड्राइव करना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है.

कोल्ली हिल्स (Kolli Hills)-

कोल्ली हिल्स अपनी 70 लगातार हेयरपिन मोड़ों वाली रोमांचक सड़क यात्रा के लिए फेमस है.जब आप एक बार चोटी पर पहुंच जाते हैं तो आपको अगाया गंगई जैसे शांत झरने और नेचर लवर्स के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण मिलेगा.

मेघामलाई (Meghamalai)-

अपने नाम 'बादलों की पहाड़ियां' को सच करती मेघामलाई एक ऐसी जगह है जहां धुंध ढलानों से होती है. अगर आपको नेचर से बेसुमार प्यार है तो यह जगह आपको जन्नत जैसी महसूस होगी. यहां चाय के बागान, घने जंगल और हाथी जैसे जानवर देखने का मौका मिलता है.

जावडी हिल्स (Javadi Hills)-

पूर्वी घाट में छिपा यह अनदेखा रत्न शांत जंगलों, छिपे हुए झरनों और मन को मोह लेने वाले सूर्योदय के लिए जाना जाता है. अगर आप भी शहर के शोर-शराबे से दूर एकांत में समय बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है.

