/स्विट्जरलैंड जैसा नजारा और भारत जैसा बजट! किर्गिस्तान घूमने का बना रहे हैं प्लान? यहां जानिए पूरी डिटेल

अगर आपका मकसद पहाड़, झील, ट्रेकिंग और खुले आसमान का मजा लेना है, तो गर्मियों से शुरुआती विंटर सीजन तक का समय अच्छा रहता है. जून से सितंबर के बीच कई पहाड़ी इलाकों में मौसम ट्रेकिंग और घूमने के लिए बेहतर रहता है. वहीं, अगर बर्फ और स्कीइंग पसंद है, तो सर्दियों का मौसम अलग अनुभव देता है. SCO Summit की वजह से अभी बिश्केक में सुरक्षा और आवाजाही से जुड़े कुछ खास इंतजाम हो सकते हैं, इसलिए इस समय यात्रा करने वालों को स्थानीय निर्देशों और उड़ानों की स्थिति पहले से चेक करनी चाहिए. किर्गिस्तान की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां घूमने के लिए सिर्फ बड़े शहर नहीं हैं. एक तरफ बिश्केक की हलचल है, तो दूसरी तरफ हजारों फीट ऊंचे पहाड़, नीली झीलें, बर्फीली चोटियां और शांत घाटियां. अगर आप यूरोप की महंगी ट्रिप के बजाय कुछ अलग और अपेक्षाकृत बजट-फ्रेंडली इंटरनेशनल डेस्टिनेशन खोज रहे हैं, तो किर्गिस्तान आपकी अगली ट्रैवल लिस्ट में जरूर जगह बना सकता है.