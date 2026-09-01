Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ट्रैवल
  • /स्विट्जरलैंड जैसा नजारा और भारत जैसा बजट! किर्गिस्तान घूमने का बना रहे हैं प्लान? यहां जानिए पूरी डिटेल

स्विट्जरलैंड जैसा नजारा और भारत जैसा बजट! किर्गिस्तान घूमने का बना रहे हैं प्लान? यहां जानिए पूरी डिटेल

मध्य एशिया का खूबसूरत देश किर्गिस्तान इन दिनों 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन की वजह से दुनियाभर की नजरों में है. राजधानी बिश्केक में SCO की बैठक हो रही है, जिसमें भारत समेत कई देशों के बड़े नेता पहुंचे हैं. लेकिन राजनीति से अलग किर्गिस्तान अपनी बर्फीली पहाड़ियों, नीली झीलों, खूबसूरत घाटियों और सस्ते ट्रैवल अनुभव के लिए भारतीय पर्यटकों के बीच भी तेजी से पसंद किया जा रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 01, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:30 PM IST
स्विट्जरलैंड जैसा नजारा और भारत जैसा बजट! किर्गिस्तान घूमने का बना रहे हैं प्लान? यहां जानिए पूरी डिटेल
Image Credit: किर्गिस्तान में घूमने के लिए 5 बेस्ट प्लेस! प्रतीकात्मक AI इमेज

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तारिक रहमान के बांग्लादेश में हराम हैं हिंदू पर्व? रद्द हुई जन्माष्टमी की छुट्टी
2
3
4
5