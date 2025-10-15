Advertisement
trendingNow12963061
Hindi Newsट्रैवल

इन नजारों के आगे जन्नत भी फिकी! एडवेंचर लवर के लिए रोमांच का खजाना हैं लद्दाख की ये जगहें

Laddakh Adventurous Places: अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं और ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां से आने का मन ही ना करे, तो ये स्टोरी आपके लिए है. हम आपको लद्दाख के वो प्लेस बताएंगे, जहां पर जाने के बाद वापस आने का मन नहीं करेगा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन नजारों के आगे जन्नत भी फिकी! एडवेंचर लवर के लिए रोमांच का खजाना हैं लद्दाख की ये जगहें

Laddakh Adventurous Places: लद्दाख भारत के उत्तर में एक शानदार स्थान हैं. यहां बर्फ की चादर ओढ़े ऊंचे पहाड़ और झीलें इसको और भी सुंदर बनाती हैं. जो एक बार लद्दाख जाता है वो वहीं का हो जाता है. लद्दाख की खूबसूरती जीवन भर यादों में समा जाती है. लद्दाख की यात्रा का अनुभव काफी अद्भुत होता है. यहां कई ऐसे स्थान हैं जो खूबसूरती के साथ-साथ रोमांच से भरे हैं. आज हम आपको ऐसे ही स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको जरूर घूमना चाहिए. अगर आप एक नेचर लवर या एडवेंचर लवर हैं तो ये स्टोरी आपके लिए ही है.

पैंगोंग झील
लद्दाख में घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं. उन्हीं में से एक है पैंगोंग झील. ये झील 134 किलोमीटर लंबी है जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है. ये झील दिन भर अपना रंग बदलती रहती है. ये झील काफी साफ है. इसका क्रिस्टल नीला रंग आसपास की ऊंची चोटियों के दृश्य को और भी मनोहर कर देता है. लद्दाख में घूमने के लिए ये कई बेहतरीन स्थानों में से एक है. यहां आप डेरा डाल सकते हैं या लेक व्यू के साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं. यहां आपको थुकपा (नूडल सूप), मोमोज (पकौड़ी) और तिब्बती ब्रेड खाना चाहिए.
यह भी पढ़ें: इस स्थान को कहा जाता है 'दुनिया की छत', जानें क्यों मिला ये टाइटल?

 

Add Zee News as a Preferred Source

जांस्कर घाटी
जांस्कर घाटी लेह लद्दाख में घूमने के लिए सबसे शानदार स्थानों में से एक है. यहां के इलाके बर्फ से ढके हैं जो देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते हैं. यहां पर आप दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको रोमांच पसंद है तो आप यहां रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं. यहां पर घूमने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर के बीच होता है. यहां आपको थुकपा (नूडल सूप), मोमोज (पकौड़ी) और तिब्बती ब्रेड खाना चाहिए.
यह भी पढ़ें: Hidden hill stations: शांति और सुकून से भरपूर हैं ये 4 हिल स्टेशन, फिर भी नहीं जा पाते ज्यादातर लोग

 

खारदुंग ला
ये लेह सिटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ये श्योक और नुब्रा वेली का एंट्री गेट है. ये लद्दाख के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है. यहा आप खूबसूरत नजारों के साथ फोटोग्राफी और पैदल यात्रा कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Laddakhtravel

Trending news

जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
Jammu-Kashmir News
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर मारे छापे
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे