इन नजारों के आगे जन्नत भी फिकी! एडवेंचर लवर के लिए रोमांच का खजाना हैं लद्दाख की ये जगहें

Laddakh Adventurous Places: लद्दाख भारत के उत्तर में एक शानदार स्थान हैं. यहां बर्फ की चादर ओढ़े ऊंचे पहाड़ और झीलें इसको और भी सुंदर बनाती हैं. जो एक बार लद्दाख जाता है वो वहीं का हो जाता है. लद्दाख की खूबसूरती जीवन भर यादों में समा जाती है. लद्दाख की यात्रा का अनुभव काफी अद्भुत होता है. यहां कई ऐसे स्थान हैं जो खूबसूरती के साथ-साथ रोमांच से भरे हैं. आज हम आपको ऐसे ही स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको जरूर घूमना चाहिए. अगर आप एक नेचर लवर या एडवेंचर लवर हैं तो ये स्टोरी आपके लिए ही है.

पैंगोंग झील

लद्दाख में घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं. उन्हीं में से एक है पैंगोंग झील. ये झील 134 किलोमीटर लंबी है जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है. ये झील दिन भर अपना रंग बदलती रहती है. ये झील काफी साफ है. इसका क्रिस्टल नीला रंग आसपास की ऊंची चोटियों के दृश्य को और भी मनोहर कर देता है. लद्दाख में घूमने के लिए ये कई बेहतरीन स्थानों में से एक है. यहां आप डेरा डाल सकते हैं या लेक व्यू के साथ फोटोग्राफी कर सकते हैं. यहां आपको थुकपा (नूडल सूप), मोमोज (पकौड़ी) और तिब्बती ब्रेड खाना चाहिए.

जांस्कर घाटी

जांस्कर घाटी लेह लद्दाख में घूमने के लिए सबसे शानदार स्थानों में से एक है. यहां के इलाके बर्फ से ढके हैं जो देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते हैं. यहां पर आप दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको रोमांच पसंद है तो आप यहां रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं. यहां पर घूमने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर के बीच होता है. यहां आपको थुकपा (नूडल सूप), मोमोज (पकौड़ी) और तिब्बती ब्रेड खाना चाहिए.

खारदुंग ला

ये लेह सिटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ये श्योक और नुब्रा वेली का एंट्री गेट है. ये लद्दाख के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है. यहा आप खूबसूरत नजारों के साथ फोटोग्राफी और पैदल यात्रा कर सकते हैं.

