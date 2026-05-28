नीला समंदर, सफेद रेत और शांत माहौल… लक्षद्वीप जाने का है प्लान? तो नोट कर लें मौसम का मिजाज और वहां के नियम, कहीं फंस न जाएं आप

Lakshadweep Trip Best Time To Visit: भारत में घूमने के लिए खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है, लेकिन जब बात साफ समुद्र, शांत बीच और नेचर की सुंदरता की आती है, तो लक्षद्वीप का नाम सबसे ऊपर आता है. पिछले कुछ समय में यह जगह टूरिस्ट्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई है. खासकर सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो देखने के बाद लोग यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं. अच्छी बात यह है कि अब लक्षद्वीप घूमने जाना पहले से आसान हो गया है. प्रशासन ने पर्यटकों के लिए कुछ नियमों में राहत दी है, जिससे यहां आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी.

अब आसान हुआ लक्षद्वीप जाना

पहले लक्षद्वीप जाने के लिए लोगों को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता था. इस वजह से कई यात्रियों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था के तहत अब आवेदन जमा होने के बाद सुरक्षा जांच सीधे लक्षद्वीप पुलिस करेगी. इसका मतलब अब यात्रियों को अलग से पुलिस क्लीयरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि यहां पर्यटन और तेजी से बढ़ सकता है. दरअसल, लक्षद्वीप एक प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है, इसलिए यहां एंट्री के नियम हमेशा से थोड़े सख्त रहे हैं. लेकिन अब प्रक्रिया आसान होने से लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई है.

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लक्षद्वीप पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है?

अगर आप लक्षद्वीप जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां पहुंचने के लिए हवाई और समुद्री दोनों रास्ते मौजूद हैं. लक्षद्वीप का प्रमुख एयरपोर्ट अगत्ती द्वीप पर स्थित है. यहां के लिए सबसे ज्यादा फ्लाइट्स कोच्चि से मिलती हैं. अगर आप कम समय में पहुंचना चाहते हैं, तो फ्लाइट सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है. वहीं, समुद्री यात्रा पसंद करने वालों के लिए कोच्चि से पैसेंजर शिप भी चलती हैं. हालांकि, जहाज से यात्रा में करीब 14 से 20 घंटे तक का समय लग सकता है. हाल ही में मंगलुरु से शुरू हुई हाई-स्पीड फेरी ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. इस फेरी की मदद से अब लगभग 7 घंटे में लक्षद्वीप पहुंचा जा सकता है. यही वजह है कि अब यहां ट्रैवल पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक माना जा रहा है.

कब मिलता है लक्षद्वीप का सबसे खूबसूरत मौसम?

अगर आप लक्षद्वीप की असली खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो अक्टूबर से मार्च के बीच यहां जाना सबसे बेहतर माना जाता है. इस दौरान मौसम काफी सुहावना रहता है. तापमान आमतौर पर 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. समुद्र शांत रहता है और आसमान साफ होने की वजह से बीच का नजारा बेहद शानदार दिखाई देता है. यही वह समय होता है, जब लोग स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, कयाकिंग और बीच एक्टिविटीज का पूरा मजा लेते हैं. अगत्ती और बंगाराम द्वीप इस मौसम में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं. हालांकि, पीक सीजन होने की वजह से इस दौरान होटल और रिसॉर्ट्स की कीमतें बढ़ सकती हैं. इसलिए पहले से बुकिंग करना समझदारी माना जाता है.

मानसून में क्यों कम हो जाते हैं टूरिस्ट?

जून से सितंबर के बीच लक्षद्वीप में भारी बारिश होती है. कई बार मई के आखिर से ही मौसम बदलने लगता है. बारिश के दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं और मौसम काफी अनिश्चित हो जाता है. इसी वजह से कई बार फेरी सेवाएं प्रभावित होती हैं. वॉटर स्पोर्ट्स और बीच एक्टिविटीज भी बंद करनी पड़ती हैं. इसलिए मानसून को यहां ऑफ-सीजन माना जाता है. हालांकि, जिन्हें बारिश और शांत माहौल पसंद है, वे इस समय भी यहां जाना पसंद करते हैं.

यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप समर वेकेशन में लक्षद्वीप घूमने जा रहे हैं, तो कुछ जरूरी तैयारियां पहले कर लें. होटल और परमिट समय रहते बुक कर लें, क्योंकि सीजन में यहां काफी भीड़ हो सकती है. साथ ही हल्के और आरामदायक कपड़े जरूर रखें. तेज धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन, टोपी और सनग्लासेस साथ रखना भी जरूरी है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि दोपहर की तेज धूप में ज्यादा देर वॉटर एक्टिविटीज करने से बचना चाहिए. सुबह और शाम का समय घूमने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है. अगर सही मौसम और सही प्लानिंग के साथ लक्षद्वीप की यात्रा की जाए, तो यह ट्रिप जिंदगी की सबसे यादगार छुट्टियों में शामिल हो सकती है.

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