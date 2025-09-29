Advertisement
कहीं लीक न हो जाए प्राइवेसी? होटल में चेक-इन करने के बाद तुरंत करें ये काम, नहीं तो जिंदगी भर के लिए बढ़ जाएगी मुसीबत!

How to find hidden camera in hotel: अगर आप कपल हैं और किसी होटल में रुक रहे हैं तो आपके लिए प्राइवेसी काफी मायने रखती है. हालांकि होटल में कोई भी रुके, प्राइवेसी तो सबके लिए ही जरूरी है. इसलिए आप कुछ टिप्स को फॉलो करके होटल में लगे सीक्रेट कैमरे का पता लगा सकते हैं. 

 

Sep 29, 2025, 08:46 AM IST
Hotel Room Privacy tips: आजकल ट्रैवल करना और होटल में रुकना बहुत आम बात है, लेकिन आपको होटल में चेक-इन करने के बाद कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना होगा. दरअसल होटलों से लगातार कई ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जो प्राइवेसी के लिए खतरा हैं. ऐसे में कपल्स के लिए तो प्राइवेसी काफी मायने रखती है. पिछले कुछ समय से होटल या ट्रायल रूम में सीक्रेट कैमरे मिलने के भी मामले सामने आते रहे हैं. ये छोटे से कैमरे आपके पर्सनल मोमेंट को रिकॉर्ड करके आपकी प्राइवेसी को खत्म तो कर ही सकते हैं और साथ में ही कई अन्य बड़ी दिक्कते भी हो सकती हैं. इसलिए जब भी आप किसी होटल में चेक-इन करें तो थोड़ा समय निकालकर कुछ जरूरी चीजें जरूर चेक कर लें. 

*हिडन कैमरा कहां-कहां छिपा हो सकता है?
सीक्रेट या हिडन कैमरे बहुत छोटे होते हैं और इन्हें आसानी से ऐसी जगहों पर छिपाया जा सकता है, जहां लोगों का ध्यान कम जाता है. ऐसे में आप इन जगहों को बहुत ही ध्यान से चेक करें.

स्मोक डिटेक्टर या फायर अलार्म
कमरे की छत पर लगा स्मोक डिटेक्टर कैमरे छिपाने की सबसे कॉमन जगह है.

टीवी के पास या एसी वेंट्स
टीवी के पीछे, सेटअप बॉक्स या एयर कंडीशनर के वेंटिलेशन ग्रिल में भी कैमरा छिपाया जा सकता है. ऐसे में वहां भी चेक करना न भूलें. 

इलेक्ट्रॉनिक सामान
डिजिटल घड़ी, अलार्म क्लॉक, पावर अडैप्टर या चार्जर जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी कैमरे को छिपाया जा सकता है. 

शीशे और फोटो फ्रेम
शीशे के पीछे या दीवार पर लगी फोटो/पेंटिंग के अंदर भी कैमरा छिपा होने की संभावना रहती है. यहां भी आप पूरी जांच पड़ताल कर लें.

छोटे छेद
दीवार में कोई अजीब सा छोटा छेद, दरवाजे का हैंडल या लैंप के पास भी सीक्रेट कैमरे लगे हो सकते हैं. इसलिए यहां भी ध्यान से चेक करें. 

*हिडन कैमरा पता लगाने के 4 आसान तरीके
होटल के कमरे में जैसे ही चेक-इन करें तो आप इन आसान ट्रिक्स को अपनाकर हिडन कैमरे का पता लगा सकते हैं. 

कमरे में अंधेरा करके फोन की टॉर्च का इस्तेमाल करें
इसके लिए सबसे पहले कमरे की सारी लाइटें बंद कर दें और खिड़कियों के पर्दे भी लगा दें, जिससे पूरा अंधेरा हो जाए. वहीं इसके बाद अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट (टॉर्च) ऑन करें. इस टॉर्च को कमरे में चारों तरफ खासकर शक वाली जगहों (शीशे, स्मोक डिटेक्टर, टीवी के कोने, अलमारी, लैंप) पर घुमाएं. अगर कहीं पर भी छोटी सी हल्की चमक (Reflection) या लाल/हरी बत्ती दिखाई दे तो समझ जाएं कि वहां कैमरे का लेंस है. कैमरे का लेंस शीशे की तरह चमकता है.

मिरर चेक करना न भूलें
बाथरूम या ड्रेसिंग एरिया के शीशे में कैमरा छिपा हो सकता है. इसके लिए आफ अपनी उंगली को शीशे पर रखें. अगर आपकी उंगली और शीशे में दिख रही उसकी परछाईं (Reflection) के बीच हल्का सा गैप है तो शीशा सामान्य है. अगर उंगली को शीशे पर रखते ही परछाई बिना किसी गैप के उंगली से चिपक जाए तो ये टू-वे मिरर हो सकता है. इसका मतलब है कि शीशे के पीछे कोई कैमरा छिपा हो सकता है.

मोबाइल कैमरा (इंफ्रारेड लाइट चेक)
कुछ हिडन कैमरे रात में रिकॉर्डिंग के लिए इंफ्रारेड (Infrared) लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बिना किसी मदद के सीधे आंखों से नहीं दिखती. इसके लिए कमरे में पूरा अंधेरा कर दें. कैमरे को चारों तरफ घुमाएं. अगर आपको मोबाइल की स्क्रीन पर कहीं से बैंगनी या हल्की लाल रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दे तो वहां हिडन कैमरा हो सकता है.

वाई-फाई नेटवर्क चेक करें
कई हिडन कैमरे वायरलेस (Wi-Fi) से चलते हैं. अपने फ़ोन में वाई-फाई की सेटिंग खोलें. उन सभी डिवाइसेस की लिस्ट देखें जो आस-पास के नेटवर्क से जुड़े हैं. अगर आपको कोई अजीब नाम वाला या अनजान डिवाइस (जैसे 'IP Camera' या कोई अजीब कोड) दिखाई दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

how to find hidden cameraHotel Room Privacy tipstravel

