Advertisement
trendingNow12956124
Hindi Newsट्रैवल

दुनिया का वो अनोखा देश, जहां आप बन सकते थे एक दिन के राजा; रातों-रात होता था रेंट आउट

Liechtenstein: अगर आप कहीं घूमने की सोच रहे हैं और आपके पास ये मौका हो कि आप एक पूरे देश को किराए पर ले सकते हो तो ये सोचकर कैसा लगेगा? जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई कहानी या कल्पना नहीं है, बल्कि सच्चाई है. दुनिया में एक ऐसा देश मौजूद हो, जिसे लोग किराए पर ले सकते थे. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया का वो अनोखा देश, जहां आप बन सकते थे एक दिन के राजा; रातों-रात होता था रेंट आउट

Which Country Was Once Available On Rent: क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक पूरे देश को एक रात के लिए किराए पर ले सकते हैं? लिकटेंस्टीन, यूरोप का यह छोटा सा देश, एक समय में ऐसा अनोखा मौका दे रहा था. यूरोप के आल्प्स पहाड़ों की गोद में बसा लिकटेंस्टीन एक छोटा सा, लेकिन बेहद समृद्ध देश है, जिसने अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक किलों और अनोखी पहल से दुनिया का ध्यान खींचा है. यह दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जो लैंडलॉक्ड है और जिसकी पहचान कभी पूरे देश को किराए पर देने के प्रमोशनल ऑफर से बनी थी. भले ही वह ऑफर अब खत्म हो चुका हो, लेकिन वडूज़ कैसल, गुटेनबर्ग कैसल और शानदार वाइनरी जैसे आकर्षणों के कारण यह देश हिस्ट्री लवर्स और प्रकृति के शौकीनों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है. इसकी राजधानी वडूज़ के नजारे बेहद खास हैं.

58 लाख रुपये किराया
यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि साल 2010 में चलाई गई एक मार्केटिंग योजना थी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति लगभग 70,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 58 लाख रुपये) प्रति रात के हिसाब से देश किराए पर ले सकता था, हालांकि यह बुकिंग कम से कम दो रातों के लिए होती थी. इस अनोखे किराये पैकेज में लिकटेंस्टीन ने लगभग 900 मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था, 500 से अधिक बेडरूम और बाथरूम की सुविधा शामिल की थी. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि किराए पर लेने वाले व्यक्ति को देश के प्रवेश द्वारों पर अपने नाम के साइनबोर्ड लगाने, अपनी खुद की अस्थायी मुद्रा (करेंसी) जारी करने और यहां तक कि देश के राजकुमार हांस-आदम द्वितीय के साथ वाइन टेस्टिंग का अनुभव भी मिलता था. हालांकि यह पूरा इवेंट देश को टूरिज्म के मानचित्र पर लाने के लिए एक प्रमोशनल इवेंट मात्र था, लेकिन इसने लिकटेंस्टीन को दुनियाभर में चर्चा में ला दिया.

आल्प्स की गोद में बसा सांस्कृतिक स्वर्ग
लिकटेंस्टीन आज भी अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए फेमस है. आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा यह यूरोपीय राष्ट्र इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती का शानदार मिश्रण पेश करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वडूज कैसल
यह किला राजधानी वडूज़ शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है और लिकटेंस्टीन के प्रिंस का आधिकारिक निवास है. हालांकि इसका आंतरिक भाग आम जनता के लिए नहीं खुला है, लेकिन बाहर से यह किला और उसके आसपास के आल्प्स पहाड़ों का नजारा बेहद खूबसूरत है.

गुटेनबर्ग कैसल
कटेंस्टीन के पांच सबसे संरक्षित किलों में से एक, गुटेनबर्ग कैसल अब एक संग्रहालय (म्यूजियम) है. 1100 ईस्वी के आसपास शुरू हुए इस किले में आगंतुक गाइडेड टूर के माध्यम से इसके आंगन, चर्च और रोज़ गार्डन का दौरा कर सकते हैं.

वाइनरी और गैस्ट्रोनॉमी
वाइन के शौकीनों के लिए शलून कैसल (जिसे 'वाइल्डश्लॉस' भी कहा जाता है) की हाइकिंग शानदार है. लिकटेंस्टाइन के प्रिंस की वाइनरी, जो 1348 में स्थापित हुई थी, अपनी पिनोट नॉयर (Pinot Noir) और शैम्पेन (Chardonnay) वाइन के लिए विश्व प्रसिद्ध है. टूरिस्ट्स यहां वाइन टेस्टिंग का मजा ले सकते हैं. पास का टॉर्कल रेस्टोरेंट और स्थानीय खाने के साथ अल्पाइन नजारों का बेहतरीन कॉकटेल पेश करता है.

आउटडोर एडवेंचर
यह देश एडवेंचर लवर्स के लिए भी स्वर्ग है. यहां कई खूबसूरत ट्रेकिंग ट्रेल्स हैं, जिनमें हिस्टोरिकल एश्नरबर्ग ट्रेल सबसे लोकप्रिय है. सर्दियों में मालबुन स्की रिजॉर्ट स्कीइंग का बेहतरीन अनुभव देता है. राइन नदी के किनारे साइकिलिंग करना और गामप्रिनर झील पर पक्षी देखना प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शांत अनुभव है.

म्यूजियम और आर्किटेक्चर
वडूज़ में स्थित लिकटेंस्टीन नेशनल म्यूजियम देश के इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है. वहीं, 19वीं सदी का वडूज़ कैथेड्रल अपनी नीओ-गॉथिक आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

LiechtensteinWhich Country Was Once Available On Renttravel

Trending news

'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा