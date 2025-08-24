शहर के शोर-शराबे से दूर इस जगह पर सुनाई देती हैं सिर्फ समंदर की लहरों आवाज, सारी टेंशन हो जाएगी छूमंतर!

Tarkarli Holiday Destination: शहर के शोर-शराबे और रोज की भागदौड़ में इंसान खुद को खोने लगता है और ऐसे में वह खुद की तलाश शांत जगह की तलाश करता है. अगर आप भी कुछ पल शांति के खुद के साथ बिताना चाहते हैं तो महाराष्ट्र का तारकली बीच एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित होगा.

तारकली बीच महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित यह बीच अपनी दूधिया सफेद रेत और क्रिस्टल-क्लियर नीले पानी के लिए जाना जाता है, जो इसे बाकी बीच से अलग बनाता है.यह बीच न केवल शांत जगह है बल्कि आप यहां कई सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं.......

मॉनसून में बना रहे हैं घूमने जाने का प्लान, तो सिलीगुड़ी की इन खूबसूरत जगहों का जरूर करें दीदार

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूबा डाइविंग-

तारकरली को महाराष्ट्र का एकमात्र स्कूबा डाइविंग स्पॉट माना जाता है. यहां आप रंगीन मछलियों, प्रवाल (coral) और दूसरे समुद्री जीवों को करीब से देखने का मौका मिलता है. जो आपकी यात्रा के अनुभव को दोगुना कर देगा.

डॉल्फिन देखना-

तारकरली बीच में बैठकर आप समुद्र की लहरों में डॉल्फिन जोड़ों की अठखेलियां देख सकते हैं जो कि एक मनमोहक और रोमांचक अनुभव है.

लोकल फूड-

अगर आप यहां आ रहे हैं तो यहां का टेस्टी और फ्रेश समुद्री फूड (seafood) का स्वाद न भूलें. यहां आप फिश करी, पकौड़े और तरह-तरह के लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं.

फोटोग्राफी-

फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है. यहां के शांत नजारे और प्राकृतिक सुंदरता आपके लिए बेस्ट साबित होंगे.

कैसे पहुंचें-

तारकरली, कोल्हापुर से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है. आप यहां मुंबई, पुणे या कोल्हापुर से बस, कार या ट्रेन के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं.

खुद हुए प्रकट या फिर किसने बनवाए... इन 7 मंदिरों का रहस्य आज भी है अनसुलझा, खूबसूरती कर देगी हैरान!