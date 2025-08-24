शहर के शोर-शराबे से दूर इस जगह पर सुनाई देती हैं सिर्फ समंदर की लहरों आवाज, सारी टेंशन हो जाएगी छूमंतर!
Advertisement
trendingNow12894981
Hindi Newsट्रैवल

शहर के शोर-शराबे से दूर इस जगह पर सुनाई देती हैं सिर्फ समंदर की लहरों आवाज, सारी टेंशन हो जाएगी छूमंतर!

तारकली बीच महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित यह बीच अपनी दूधिया सफेद रेत और क्रिस्टल-क्लियर नीले पानी के लिए जाना जाता है, जो इसे बाकी बीच से अलग बनाता है. तो चलिए जानते हैं इस बीच के बारे में बहुत कुछ........

|Last Updated: Aug 24, 2025, 05:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शहर के शोर-शराबे से दूर इस जगह पर सुनाई देती हैं सिर्फ समंदर की लहरों आवाज, सारी टेंशन हो जाएगी छूमंतर!

Tarkarli Holiday Destination: शहर के शोर-शराबे और रोज की भागदौड़ में इंसान खुद को खोने लगता है और ऐसे में वह खुद की तलाश शांत जगह की तलाश करता है. अगर आप भी कुछ पल शांति के खुद के साथ बिताना चाहते हैं तो महाराष्ट्र का तारकली बीच एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित होगा. 

तारकली बीच महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित यह बीच अपनी दूधिया सफेद रेत और क्रिस्टल-क्लियर नीले पानी के लिए जाना जाता है, जो इसे बाकी बीच से अलग बनाता है.यह बीच न केवल शांत जगह है बल्कि आप यहां कई सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं.......

मॉनसून में बना रहे हैं घूमने जाने का प्लान, तो सिलीगुड़ी की इन खूबसूरत जगहों का जरूर करें दीदार

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूबा डाइविंग-

तारकरली को महाराष्ट्र का एकमात्र स्कूबा डाइविंग स्पॉट माना जाता है. यहां आप रंगीन मछलियों, प्रवाल (coral) और दूसरे समुद्री जीवों को करीब से देखने का मौका मिलता है. जो आपकी यात्रा के अनुभव को दोगुना कर देगा.

डॉल्फिन देखना-

तारकरली बीच में बैठकर आप समुद्र की लहरों में डॉल्फिन जोड़ों की अठखेलियां देख सकते हैं जो कि एक मनमोहक और रोमांचक अनुभव है.

लोकल फूड-

अगर आप यहां आ रहे हैं तो यहां का टेस्टी और फ्रेश समुद्री फूड (seafood) का स्वाद न भूलें. यहां आप फिश करी, पकौड़े और तरह-तरह के लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं.

फोटोग्राफी-

फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है. यहां के शांत नजारे और प्राकृतिक सुंदरता आपके लिए बेस्ट साबित होंगे.

कैसे पहुंचें-

तारकरली, कोल्हापुर से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर है. आप यहां मुंबई, पुणे या कोल्हापुर से बस, कार या ट्रेन के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं.

खुद हुए प्रकट या फिर किसने बनवाए... इन 7 मंदिरों का रहस्य आज भी है अनसुलझा, खूबसूरती कर देगी हैरान!

 

TAGS

Tarkarli MaharashtraMaharashtraMaharashtra tourism

Trending news

'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
Ladakh news
'परेशान करने, डराने की कोशिश...', वांगचुक की जमीन को लेकर प्रशासन पर फूटा गुस्सा
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
Mallikarjun Kharge
'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
Indian tourists
अब इस मुस्लिम देश की भारतीयों ने लगाई अक्ल ठिकाने, तोड़ डाली टूरिज्म की कमर
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Kerala News
'तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए ..', कांग्रेस विधायक का ऑडियो वायरल
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
vice president election
Vice President Election: 9 सितंबर को वोटिंग के बाद क्या होगा? समझिए चुनावी प्रक्रिया
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
;