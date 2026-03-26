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वीकेंड का परफेक्ट 'स्टॉपओवर'! बैंड म्यूजिक के हैं शौकीन, तो इस शाम की वाइब आपको नहीं करनी चाहिए मिस

दिल्ली में एक ऐसी म्यूजिकल शाम सजी जहां लाइव गानों के मैशअप ने लोगों को रेट्रो से लेकर मॉडर्न गानों के एक अनोखे सफर पर सैर करा दी. बिना किसी तय सफरनामे के, ऑडियंस की मर्जी से सुरों का यह कारवां आगे बढ़ा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:28 AM IST
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वीकेंड का परफेक्ट 'स्टॉपओवर'! बैंड म्यूजिक के हैं शौकीन, तो इस शाम की वाइब आपको नहीं करनी चाहिए मिस

Live Music Performance: दिल्ली के एक मशहूर लाइव म्यूजिक वेन्यू में संगीत को कभी खास मौकों के लिए बचाकर नहीं रखा गया, बल्कि यह यहां की रोजमर्रा की धड़कन का हिस्सा रहा है. अलग-अलग शैलियों और नए प्रयोगों के साथ, इस जगह ने लगातार ऐसी शामें सजाई हैं जहां संगीत खुद-ब-खुद अपनी कहानी कहता है और लोग उस सफर में गहराई से डूब जाते हैं. हाल ही में इस वेन्यू ने एक ऐसे लाइव बैंड की मेजबानी की, जो अपनी हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस और गानों के बीच बिना रुके, स्मूथ बदलाव के लिए जाना जाता है. इस शाम ने संगीत के प्रेमियों को एक ऐसा अनुभव दिया, जैसे वे बिना गाड़ी के ही किसी रोड ट्रिप पर निकल पड़े हों.

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क्या किशोर कुमार और द बीटल्स का सफर

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यह लाइव बैंड पुराने क्लासिक्स, आज के हिट गानों और अप्रत्याशित मैशअप के बीच इतनी सहजता से सफर करता है कि सुनने वालों को यह जाना-पहचाना और एकदम नया लगता है. उन्होंने किशोर कुमार की सुरीली यादों को 'द बीटल्स' के रॉक वाइब के साथ जोड़ा और एड शीरन के पॉप गानों को अरिजीत सिंह के दर्द भरे सुरों में बदल दिया. पूरे शो के दौरान दर्शक यह अंदाजा लगाने में ही व्यस्त रहे कि अगला स्टॉप कौन सा होगा और पूरी रात लोग झूमते हुए साथ गाते रहे. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हर कोई इस म्यूजिकल सफर का हमसफर बन गया था.

इस लाइव एक्ट की सबसे खूबसूरत बात इसका जुड़ाव था. एक सख्त लिस्ट का पालन करने के बजाय, बैंड ने ऑडियंस के मूड और उनके रिस्पॉन्स को देखकर अपने गानों का रास्ता तय किया. उन्होंने हवा के रुख को समझा और रियल-टाइम में सुरों को मोड़ा. इस वजह से यह परफॉर्मेंस किसी फिक्स्ड शो जैसी नहीं, बल्कि एक ऐसे सफर जैसी लगी जहां मुसाफिर और रास्ता दिखाने वाले, दोनों मिलकर मंजिल तय कर रहे थे.

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लाइव म्यूजिक क्यों आ रहा लोगों को पसंद

वेन्यू के को-फाउंडर ने इस इवेंट पर बात करते हुए बताया, "चूंकि हम नियमित रूप से लाइव संगीत के प्रोग्राम करते हैं, इसलिए हम हमेशा ऐसे कलाकारों की तलाश में रहते हैं जो तुरंत ऑडियंस से जुड़ सकें. इस बैंड में वह खूबी है, उनके सेट बिल्कुल जीवंत और पल-पल बदलने वाले लगे." वहीं दूसरे को-फाउंडर ने कहा, "सबसे खास बात यह थी कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी नेचुरल थी. गानों की रफ्तार, मूड और जॉनर में लगातार बदलाव हो रहा था, लेकिन यह कभी जबरदस्ती थोपा हुआ नहीं लगा. इसने ऑडियंस को स्वाभाविक रूप से बांधे रखा."

आज के समय में जब लाइव म्यूजिक काफी हद तक 'अनुभव' आधारित होता जा रहा है, इस तरह के लाइव एक्ट्स बताते हैं कि लोग अब ऐसे फॉरमैट पसंद कर रहे हैं जो इंटरैक्टिव हों, लचीले हों और उस पल में जीने वाले हों. यहाँ परफॉर्मर और ऑडियंस के बीच की दूरी मिट जाती है, और दोनों संगीत के एक ही सफर पर निकल पड़ते हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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