क्या Student Visa पर बीवी के साथ फिनलैंड में रह सकते हैं आप? जानें खर्च, अधिकार और वीजा का पूरा सच

Student VISA: फिनलैंड में छात्र अपने पार्टनर को स्टूडेंट वीजा पर साथ रख सकते हैं, बशर्ते सभी जरूरी दस्तावेज और आर्थिक प्रमाण हों. पत्नी को काम और पढ़ाई के पूरे अधिकार मिलते हैं. हालांकि, फिनलैंड में रहने का खर्च ज्यादा है. एक जोड़े के लिए औसतन €1,260 यानी करीब ₹1.1 लाख प्रतिमाह खर्च है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 14, 2025, 11:13 PM IST
जब कोई छात्र विदेश में पढ़ाई करने जाता है तो यह सिर्फ डिग्री हासिल करने की बात नहीं होती, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत होती है. ऐसे में अगर इस सफर में जीवनसाथी भी साथ हो, तो यह अनुभव और भी खास बन जाता है. साथ रहने से भावनात्मक सहारा मिलता है और नए देश में एडजस्ट करना आसान हो जाता है. हालांकि, सभी देश छात्रों को अपने पार्टनर के साथ रहने की अनुमति नहीं देते, लेकिन फिनलैंड ऐसा देश है जो न सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए मशहूर है, बल्कि फैमिली के साथ रहने के लिए भी सुविधाजनक नियम रखता है. तो चलिए जानते हैं कि स्टूडेंट वीजा पर बीवी के साथ फिनलैंड में रहना संभव है या नहीं, और इसके खर्च व अधिकार क्या हैं.

क्या स्टूडेंट वीजा पर बीवी के साथ फिनलैंड में रह सकते हैं?

फिनलैंड में अगर किसी छात्र के पास वैध स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट है तो वह अपने जीवनसाथी को भी साथ रख सकता है. इसके लिए पत्नी या पति को फैमिली मेंबर रेजिडेंस परमिट (Family Member Residence Permit) के लिए आवेदन करना होता है. शर्त यह है कि दंपति के पास वैध शादी का प्रमाणपत्र होना चाहिए और छात्र के पास पर्याप्त आर्थिक साधन होने चाहिए ताकि वह दोनों का खर्च उठा सके. आवेदन दोनों एक साथ या अलग-अलग भी कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते का प्रमाण और आवश्यक दस्तावेज पूरे होने जरूरी हैं.

बीवी को क्या अधिकार मिलते हैं फिनलैंड में?

फिनलैंड में छात्र के साथ आने वाले पार्टनर को कई अधिकार मिलते हैं. सबसे खास बात यह है कि उन्हें काम करने की पूर्ण अनुमति (Full-time work permit) मिलती है, यानी उन्हें अलग से वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती. इसके अलावा वे वहां पढ़ाई भी कर सकती हैं. चाहे स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना हो या किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हो. पार्टनर को फिनिश पर्सनल ID मिलती है, जिससे बैंक अकाउंट खोलना, सरकारी सेवाएं लेना और हेल्थकेयर सुविधाओं का लाभ उठाना आसान होता है. यानी जीवनसाथी सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपना करियर भी आगे बढ़ा सकता है.

फिनलैंड में रहने का खर्च कितना होता है?

फिनलैंड में जीवन स्तर उच्च है, इसलिए खर्च भी अपेक्षाकृत ज्यादा होता है. फिनलैंड इमिग्रेशन सर्विस के अनुसार, एक स्टूडेंट को अपने जीवन-यापन के लिए कम से कम €800 प्रति माह (लगभग ₹70,000) की जरूरत होती है. अगर पत्नी या पति भी साथ हैं, तो यह खर्च बढ़कर करीब €1,260 प्रति माह (लगभग ₹1.1 लाख) तक पहुंच जाता है. वहीं अगर बच्चे भी हैं, तो खर्च और बढ़ सकता है. हेलसिंकी जैसे बड़े शहरों में रहना महंगा होता है, जबकि छोटे शहरों में किराया और अन्य खर्च थोड़े कम हो जाते हैं. इसलिए फिनलैंड जाने से पहले आर्थिक तैयारी करना बेहद जरूरी है.

