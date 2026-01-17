Advertisement
trendingNow13077542
Hindi Newsट्रैवल2026 के लॉन्ग वीकेंड्स बना देंगे ट्रैवलर्स की मौज; ये हैं 5 सबसे ज्यादा बुक होने वाले रूट्स और...

2026 के लॉन्ग वीकेंड्स बना देंगे ट्रैवलर्स की मौज; ये हैं 5 सबसे ज्यादा बुक होने वाले रूट्स और...

2026 के लॉन्ग वीकेंड्स में बस ट्रैवल सबसे बड़ी पसंद बन रहा है. YoloBus डेटा के मुताबिक, बीच, भक्ति, हेरिटेज और वीकेंड गेटवे वाले रूट्स पर भारी डिमांड रहेगी. कम खर्च और बेहतर कनेक्टिविटी यात्रियों को इन टॉप कॉरिडोर की ओर खींच रही है. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 17, 2026, 03:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2026 के लॉन्ग वीकेंड्स बना देंगे ट्रैवलर्स की मौज; ये हैं 5 सबसे ज्यादा बुक होने वाले रूट्स और...

साल 2026 के लॉन्ग वीकेंड्स ट्रैवल प्रेमियों के लिए किसी बोनस से कम नहीं होने वाले हैं. जैसे ही कैलेंडर में 3–4 दिन की लगातार छुट्टियां दिखती हैं, लोग तुरंत बैग पैक करने लगते हैं. खास बात यह है कि इस बार हवाई सफर नहीं, बल्कि बस ट्रैवल सबसे ज्यादा चर्चा में है. बस बुकिंग प्लेटफॉर्म YoloBus के ताजा डेटा से साफ है कि भारतीय यात्री लॉन्ग वीकेंड्स में उन्हीं रूट्स को चुनते हैं, जहां कम खर्च में बीच, मंदिर, ऐतिहासिक शहर और फैमिली विजिट का कॉम्बिनेशन मिल जाए. यही वजह है कि कुछ ट्रैवल कॉरिडोर हर छुट्टी में सबसे ज्यादा भीड़ खींचते हैं. 2026 के लॉन्ग वीकेंड्स में भी यही ट्रेंड दोहराया जाएगा.

बीच और भक्ति का मेल

YoloBus के आंकड़ों के मुताबिक, बेंगलुरु से कोस्टल आंध्र प्रदेश का रूट 2026 के लॉन्ग वीकेंड्स में सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला है. इस कॉरिडोर में विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम जैसे शहर शामिल हैं, जहां लोग बीच, मंदिर दर्शन और रिश्तेदारों से मिलने पहुंचते हैं. शुरुआती समय की बसों में सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं, जो बढ़ती डिमांड को दिखाता है. कम समय में ज्यादा अनुभव लेने की चाह रखने वाले यात्रियों के लिए यह रूट पहली पसंद बना हुआ है. समुद्र, संस्कृति और परिवार तीनों का संतुलन इस रूट को खास बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीकेंड ट्रिप का भरोसेमंद विकल्प

हैदराबाद से बेंगलुरु का ट्रैवल कॉरिडोर हर साल लॉन्ग वीकेंड्स में खासा व्यस्त रहता है. YoloBus के डेटा के अनुसार, छुट्टियों के दौरान इस रूट पर सामान्य दिनों की तुलना में 35 से 40 फीसदी ज्यादा बुकिंग होती है. लोग बेंगलुरु में शॉपिंग, फूड और एंटरटेनमेंट का मजा लेने के साथ-साथ आगे ऊटी और आसपास के हिल स्टेशनों की यात्रा भी प्लान करते हैं. बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक बस सेवाएं इस रूट को लॉन्ग वीकेंड के लिए भरोसेमंद बनाती हैं.

छोटा सफर, बड़ा मजा

बेंगलुरु से चेन्नई का रूट भी 2026 के लॉन्ग वीकेंड्स में टॉप ट्रैवल कॉरिडोर में शामिल है. दोनों शहरों के बीच रोजाना बड़ी संख्या में बसें चलती हैं, जिससे यात्रियों को फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिलते हैं. इस रूट की खासियत यह है कि यहां से पांडिचेरी से लेकर चेन्नई के उत्तर और दक्षिण तक कई खूबसूरत बीच और टूरिस्ट स्पॉट आसानी से कवर किए जा सकते हैं. शॉर्ट वीकेंड ट्रिप, बीच सैर और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए यह रूट यात्रियों को खूब लुभा रहा है.

भक्ति और विरासत की ओर सफर

उत्तर भारत में लॉन्ग वीकेंड्स का मतलब अक्सर धार्मिक और पारिवारिक यात्रा होता है. दिल्ली से वाराणसी और लखनऊ जाने वाले यात्रियों की संख्या छुट्टियों में अचानक बढ़ जाती है. YoloBus के मुताबिक, इस रूट पर बस टिकटों की मांग का बड़ा कारण तीर्थयात्रा और पारिवारिक मुलाकातें हैं. गंगा आरती, काशी विश्वनाथ दर्शन और लखनऊ की तहजीब ये सब लॉन्ग वीकेंड को खास बना देते हैं. यही वजह है कि यह कॉरिडोर हर छुट्टी में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है.

मस्ती का फुल डोज

गोवा आज भी भारत का सबसे पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन बना हुआ है. मुंबई से गोवा और पुणे से कोस्टल महाराष्ट्र की ओर जाने वाली बसों में लॉन्ग वीकेंड्स पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है. YoloBus के डेटा के अनुसार, लोग किफायती और आरामदायक ट्रैवल के लिए बस को प्राथमिकता दे रहे हैं. बीच, नाइटलाइफ, वाटर स्पोर्ट्स और लोकल कल्चर. इन सबका मजा लेने के लिए यह रूट सबसे आगे है. यही वजह है कि 2026 में भी यहां सबसे ज्यादा बुकिंग का अनुमान है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

5 Most Popular Routestravel destinations

Trending news

मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
Vande Bharat Sleeper Train
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
uddhav thackeray
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
maharashtra bmc
महायुति की जीत-विपक्ष का औंधे मुंह गिरना... MH निकाय चुनाव और क्या संदेश दे रहे?
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
Rahul Mamakootathil
यौन उत्पीड़न केस में MLA राहुल ममकूटाथिल फिर बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका हुई खारिज
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
Republic Day 2026
गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी अलर्ट, दिल्ली समेत कई शहर आतंकियों के निशाने पर
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
Mohan Bhagwat
'किसी के दबाव में नहीं है देश...',मोहन भागवत ने इशारों-इशारों में दी ट्रंप को नसीहत
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
Thackeray Brothers
भाजपा नेता ने ‘मातोश्री’ भेज दी ₹255 की रसमलाई, ठाकरे ब्रदर्स की हार पर कसा तंज
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
Assam Student clashes
MP में असम के छात्र की पिटाई का मामला... पुलिस ने खारिज किए नस्लभेद के दावे
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
Asiya Andrabi
हाफिज सईद की मुंहबोली बहन, कौन है आसिया अंद्राबी जिसे 2 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर
BMC Election Result 2026
BMC चुनाव में BJP ने किया चारों खाने चित, मुंबई के कई हिस्सों में नजर आए ये पोस्टर