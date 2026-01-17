2026 के लॉन्ग वीकेंड्स बना देंगे ट्रैवलर्स की मौज; ये हैं 5 सबसे ज्यादा बुक होने वाले रूट्स और...

साल 2026 के लॉन्ग वीकेंड्स ट्रैवल प्रेमियों के लिए किसी बोनस से कम नहीं होने वाले हैं. जैसे ही कैलेंडर में 3–4 दिन की लगातार छुट्टियां दिखती हैं, लोग तुरंत बैग पैक करने लगते हैं. खास बात यह है कि इस बार हवाई सफर नहीं, बल्कि बस ट्रैवल सबसे ज्यादा चर्चा में है. बस बुकिंग प्लेटफॉर्म YoloBus के ताजा डेटा से साफ है कि भारतीय यात्री लॉन्ग वीकेंड्स में उन्हीं रूट्स को चुनते हैं, जहां कम खर्च में बीच, मंदिर, ऐतिहासिक शहर और फैमिली विजिट का कॉम्बिनेशन मिल जाए. यही वजह है कि कुछ ट्रैवल कॉरिडोर हर छुट्टी में सबसे ज्यादा भीड़ खींचते हैं. 2026 के लॉन्ग वीकेंड्स में भी यही ट्रेंड दोहराया जाएगा.

बीच और भक्ति का मेल

YoloBus के आंकड़ों के मुताबिक, बेंगलुरु से कोस्टल आंध्र प्रदेश का रूट 2026 के लॉन्ग वीकेंड्स में सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला है. इस कॉरिडोर में विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम जैसे शहर शामिल हैं, जहां लोग बीच, मंदिर दर्शन और रिश्तेदारों से मिलने पहुंचते हैं. शुरुआती समय की बसों में सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं, जो बढ़ती डिमांड को दिखाता है. कम समय में ज्यादा अनुभव लेने की चाह रखने वाले यात्रियों के लिए यह रूट पहली पसंद बना हुआ है. समुद्र, संस्कृति और परिवार तीनों का संतुलन इस रूट को खास बनाता है.

वीकेंड ट्रिप का भरोसेमंद विकल्प

हैदराबाद से बेंगलुरु का ट्रैवल कॉरिडोर हर साल लॉन्ग वीकेंड्स में खासा व्यस्त रहता है. YoloBus के डेटा के अनुसार, छुट्टियों के दौरान इस रूट पर सामान्य दिनों की तुलना में 35 से 40 फीसदी ज्यादा बुकिंग होती है. लोग बेंगलुरु में शॉपिंग, फूड और एंटरटेनमेंट का मजा लेने के साथ-साथ आगे ऊटी और आसपास के हिल स्टेशनों की यात्रा भी प्लान करते हैं. बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक बस सेवाएं इस रूट को लॉन्ग वीकेंड के लिए भरोसेमंद बनाती हैं.

छोटा सफर, बड़ा मजा

बेंगलुरु से चेन्नई का रूट भी 2026 के लॉन्ग वीकेंड्स में टॉप ट्रैवल कॉरिडोर में शामिल है. दोनों शहरों के बीच रोजाना बड़ी संख्या में बसें चलती हैं, जिससे यात्रियों को फ्लेक्सिबल ऑप्शन मिलते हैं. इस रूट की खासियत यह है कि यहां से पांडिचेरी से लेकर चेन्नई के उत्तर और दक्षिण तक कई खूबसूरत बीच और टूरिस्ट स्पॉट आसानी से कवर किए जा सकते हैं. शॉर्ट वीकेंड ट्रिप, बीच सैर और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए यह रूट यात्रियों को खूब लुभा रहा है.

भक्ति और विरासत की ओर सफर

उत्तर भारत में लॉन्ग वीकेंड्स का मतलब अक्सर धार्मिक और पारिवारिक यात्रा होता है. दिल्ली से वाराणसी और लखनऊ जाने वाले यात्रियों की संख्या छुट्टियों में अचानक बढ़ जाती है. YoloBus के मुताबिक, इस रूट पर बस टिकटों की मांग का बड़ा कारण तीर्थयात्रा और पारिवारिक मुलाकातें हैं. गंगा आरती, काशी विश्वनाथ दर्शन और लखनऊ की तहजीब ये सब लॉन्ग वीकेंड को खास बना देते हैं. यही वजह है कि यह कॉरिडोर हर छुट्टी में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है.

मस्ती का फुल डोज

गोवा आज भी भारत का सबसे पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन बना हुआ है. मुंबई से गोवा और पुणे से कोस्टल महाराष्ट्र की ओर जाने वाली बसों में लॉन्ग वीकेंड्स पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती है. YoloBus के डेटा के अनुसार, लोग किफायती और आरामदायक ट्रैवल के लिए बस को प्राथमिकता दे रहे हैं. बीच, नाइटलाइफ, वाटर स्पोर्ट्स और लोकल कल्चर. इन सबका मजा लेने के लिए यह रूट सबसे आगे है. यही वजह है कि 2026 में भी यहां सबसे ज्यादा बुकिंग का अनुमान है.